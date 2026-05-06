Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 6 - 10/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện cúp điện từ 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 6 - 10/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 6 - 10/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 6 - 10/5/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
KHU VỰC: một phần khu Tây Bắc P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần khu Tây Bắc P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Lý Thường Kiệt, đường nguyễn Văn Kiến P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực Hẻm 863 đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực đường Tự Do, đường Nguyễn Công Trứ, khu Bến Tàu Rạch Giá P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Trần Phú, đường Trần Quốc Tuấn, đường Võ Thị Sáu P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:30:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực đường Ngô Văn Sở P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:30:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Mạc Cữu, đường Lê Thị Hồng Gấm, đường Lê Lai, đường Đông Hồ đường Phạm ngũ lão P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 18:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, đường Bà Điểm, đường Trịnh Hưng khu dân Cư Rạch Sỏi, khu Chơ Rạch Sỏi, khu Phố 7 Rạch Sỏi P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Chi Lăng P.Rạch Giá tỉnh an Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành, Xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 10:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 10:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận 2, Xã Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 15:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Láng Tượng, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận 1, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận 1, Xã Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Lịch cúp điện Tân Hiệp
KHU VỰC: Kênh Thầy Thông.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 18:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh A và ấp Tân Thành.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 18:30:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 18:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hà A.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 18:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kênh Đông Bình, Kênh Rivera, ấp Đông Hưng, ấp Đông An, ấp B, ấp A và ấp Kênh B.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh Năm Vụ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:30:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hà Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 10/5/2026.
Lịch cúp điện Hòn Đất
KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ Đường Hòn và bờ tây kinh Hòn Sóc & các hộ KD Cưa Đá Kim Tuyến, TB Bến Đá, CS Ngọc Trí, Trạm Huỳnh Văn Tài, CS Kim Vàng gồm từ tổ 1 đến tổ 2, tổ 11 ấp Bến Đá và tổ 1B ấp Tri Tôn xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 lộ Tám Ngàn, bên sông kinh Tám Ngàn , kinh Trục Giửa, kinh 85B gồm từ tổ 14 đến tổ 27 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Tám Ngàn, từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Mũi Tàu và toàn bộ ấp Hợp Thành xã Bình Giang, từ tổ 5 đến tổ 9 ấp Cây Gòn xã Vĩnh Gia
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 11:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ Đường Hòn và các hộ kinh doanh Cẩm Loan, Kim Vàng gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Bến Đá, tổ 4 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 11:30:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ Đường Hòn & lộ đan bờ tây kinh Đường Hòn và các hộ kinh doanh Duy Cóong, Công Ty Trần Phát gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Bến Đá, tổ 1A ấp Đường Hòn, tổ 1A và tổ 1B ấp Tri Tôn xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ Đường Hòn gồm tổ 4 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ Đường Hòn gồm tổ 4 và 5 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan cống Vạn Thanh thuộc tổ 3, tổ 4 ấp Vạn Thanh xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên kinh Tà Lúa gồm từ tổ 23 và 24 ấp Sơn Tiến, từ tổ 1 đến tổ 5, và từ tổ 12 đến tổ 13 ấp Tà Lúa xã Mỹ Thuận,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: : khu vực dọc 2 bên kinh Lình Huỳnh từ giáp ranh Quốc Lộ 80 đến gần kinh Cỏ Cội: gồm từ tổ 6 đến tổ 9 ấp Sư Nam, từ tổ 1 đến tổ 5 & từ tổ 12 đến tổ 14 ấp Huỳnh Sơn xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 11:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Lình Huỳnh từ kinh Cỏ Cội Lình Huỳnh đến giáp biển , khu vực chùa Khơ Me Lình Huỳnh, đê Quốc Phòng & dọc 2 bên lộ đan kinh Cỏ Cội gồm từ tổ 6 đến tổ 11 ấp Huỳnh Sơn, toàn bộ ấp Cây Chôm, ấp Vàm Biển, từ tổ 1 đến tổ 19 ấp Lình Huỳnh xã Hòn Đất,
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Kiên Hảo và các kinh ngang từ kinh Lung Mướp đến kinh Ranh gồm toàn bộ ấp Phước Tân, ấp Tràm Dưỡng, ấp Phước Thái, ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực lộ nhựa Nam Thái từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Sơn Nam, tổ 7, tổ 8 ấp Sơn Tân xã Hòn Đất
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Minh
KHU VỰC: một phần ấp 8 Xáng , xã Đông Hòa , tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/05/2026 đến 15:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
KHU VỰC: Một phần khu phố 5 Dương Đông, ĐK Phú Quốc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1, 2 Dương Đông, ĐK Phú Quốc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 10:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Mây Dương Tơ, ĐK Phú Quốc.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/05/2026 đến 12:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương, Cửa Cạn và toàn Gành Dầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 10:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Bãi Vòng Hàm Ninh, Đặc Khu Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 21:00:00 ngày 06/05/2026 đến 23:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Biên
KHU VỰC: Từ cầu Bào Môn đến Ngã 3 đường lên cầu Xẻo Rô_ ấp Bào Môn, xã An Biên, An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kinh Làng, Kinh Chùa, Cơi 5 thuộc xã Đông Thái, An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Tân Phong, Hòa Thành xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần Kênh Cống Chùa, Rạch Chùa xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/05/2026 đến 15:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần Kênh Cống Chùa, Rạch Chùa xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kênh 3, kênh Đòn Dong, khu vực từ 1000 đến 4000 kênh Thủy Lợi xã Vĩnh Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện Kênh Lò Rèn xã Vĩnh Thuận, một phần Kênh Lô 8 ấp Hòa Thạnh xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần Kênh Cả Chợ ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Kênh Hai Chu ấp Hiệp Hòa xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Kênh Lô 8 ấp Hòa Thạnh xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/05/2026 đến 15:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Kênh Cả Chợ ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần Kênh Lô 8 ấp Hòa Thạnh xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Riềng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 10/5/2026.
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Môt phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mốt phần xã Vĩnh Tuy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 11:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mốt phần xã Vĩnh Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 11:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã gò Quao, một phần xã định hòa, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng, một phần xã Gò Quao..
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 11:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 11:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/05/2026 đến 15:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiên Lương
KHU VỰC: Một phần ấp Ba Trại, một phần ấp Hồ Bườn, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng, một phần ấp Hồ Bườn, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xà Ngách, một phần ấp Kiên Tân, một phần ấp Ba Hòn, một phần ấp Ba Núi, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kiên Tân, một phần ấp Ba Hòn, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 10:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ba Hòn, một phần ấp Hòa Lập xã Kiên Lương, một phần ấp Tà Săng Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Núi Trầu xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Lập xã Kiên Lương, một phần ấp Tà Săng phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 07:30:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Lập xã Kiên Lương, một phần ấp Tà Săng phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 09/05/2026 đến 18:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh Thượng
KHU VỰC: Ấp An Hòa, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: An Thạnh, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Công Sự, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giang Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Khánh Hòa ( Khu Chợ Đầm Trích ), xã Giang Thành, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Khánh Hòa , xã Giang Thành, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xe máy điện giá 13 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Vision, đi tới 120km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha phù hợp chị em đi trong đô thịGiá cả thị trường - 13 phút trước
GĐXH - Xe máy điện đang được dân tình, đặc biệt là chị em công sở săn đón hơn cả Honda Vision và SH Mode nhờ mức giá siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 6 - 10/5/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sáng sớm đã không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 14 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Gia đình Việt ưu tiên lựa chọn VinFast VF 8 Eco vì lý do nàySản phẩm - Dịch vụ - 26 phút trước
Vận hành êm mượt, không gian rộng rãi, trang bị vượt tầm phân khúc D-SUV nhưng mức giá lăn bánh thực tế của VinFast VF 8 Eco lại chỉ tương đương các mẫu xe hạng C. Đây là lý do VF 8 Eco được coi là mẫu xe giúp định hình lại chuẩn "cao cấp thực dụng" mới cho các gia đình Việt.
Giá USD hôm nay (6/5): Nhiều người ngỡ ngàng khi giá USD tăng, yen Nhật quay đầu giảmGiá cả thị trường - 28 phút trước
GĐXH - Giá USD hôm nay trong nước bật tăng dù thế giới đi xuống khi giá dầu hạ nhiệt.
Giá bạc hôm nay 6/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 53 phút trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 6/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đề có sự phục hồi, giá bán quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.
MPV giá 350 triệu đồng rộng hơn Mitsubishi Xpander cửa trượt thương gia, 3 loại động cơ tùy chọn, tích hợp AI, rẻ chỉ ngang Kia MorningGiá cả thị trường - 59 phút trước
GĐXH - MPV điện giá từ khoảng 350 triệu đồng đang thu hút sự chú ý khi sở hữu kích thước nổi trội cùng loạt tiện nghi đáng giá, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander trong phân khúc xe gia đình phổ thông.
Có 700.000 đồng mua váy maxi đi biển hay chân váy dài đa dụng để sở hữu bộ cánh dễ mặc, đẹp mê mẩn?Xu hướng - 1 giờ trước
GĐXH - Với ngân sách 700.000 đồng mua váy maxi đẹp hay chân váy dài cách điệu cho mùa hè 2026. Lựa chọn này phụ thuộc vào mục đích sử dụng chính của bạn trong chuyến đi xả stress mùa nắng.
Xe ga Honda 125cc giá 39 triệu đồng thiết kế sang trọng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision được lòng chị emGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga Honda 125cc sở hữu thiết kế sang trọng như SH Mode, dễ hút khách hơn Air Blade và Vario nhờ giá bán chỉ 39 triệu đồng.
Một loại quả Việt thơm nức mũi, ruột vàng ươm đang vào mùa giá chỉ chục nghìn đồng/kgSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Loại quả này có hương vị thơm ngon, ngọt đậm, giá cả phải chăng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6 - 10/5/2026: Cúp điện từ 5 giờ sáng một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm mạnh, rẻ hiếm thấy, chỉ ngang Kia Morning, cạnh tranh doanh số Honda City vì giá tốt hơnGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios hiện tại ở mức rất ‘mềm’ nhờ ưu đãi mạnh, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.