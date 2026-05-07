Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 7 - 10/5/2026: Cập nhật danh sách những khu vực nằm trong diện bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 7 - 10/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 7 - 10/5/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 7 - 10/5/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: Cao Bá Quát, Đinh Tiên Hoàng, 1 đoạn đường Trần Quang Khải (Mỗi trạm cắt 1 đến 2 giờ đề công tác).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 15:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: Các mã trạm – tên trạm: - 030280205 - 478/101/105/32/54 Tân Lạc - Xã Bảo Lâm 2 - 030200303 - 478/6/113/17/34 Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3 - 030200312 - 478/6/127 Lộc Nam - Xã Bảo Lâm 3
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các mã trạm – tên trạm: - 030220545 - 473/293/14 - Trại Gà Đambri - Phường 2 Bảo Lộc - 030240590 - 471/56/84 Đại Lào - Phường 3 Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các mã trạm – tên trạm: - 030220548 - 473/293/6 – Đambri - Phường 2 Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Toàn bộ nhánh rẽ từ trụ 480/6/38/1 vào hướng các Cty: Cà phê Midas; Cuộc Sống Việt House, INCOM; Bel Gà; CN Xanh Lộc Châu…Khu CN Lộc Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 10:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: - Các thôn Nghĩa Lập 2, Nghĩa Lập 3, Nghĩa Lập 4, Nghĩa Lập 5, Suối Thông A, Suối Thông B, Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Cầu Sắt, Đa Hoa, Kam Boutte, Bookapang, một phần các thôn Nghĩa Đức, Nghĩa Đức, Nghĩa Thị, Nghĩa Lập 1, Lạc Trường thuộc xã Đơn Dương.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: TBA Tân Lạc 1A trụ 478/71/17
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Tân Lạc 1 trụ 478/71/22
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Tân Lạc trụ 478/71/20A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Thôn Tân Lạc 1 trụ 478/71/08
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Tân Lạc 1B trụ 478/71/30
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Bảo Thuận trụ 478/71/30A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 478/71
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/74/12A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 15:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/74/10 Đồng Lạc 4.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 15:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 478/74
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 15:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phân đoạn 471/88
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 15:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 4 Ninh Loan, thôn Nam Hải, thôn 3 Ninh Loan, thôn Nam Loan, thôn Trung Ninh, thôn 5 thuộc xã Tà Hine
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:30:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn An Hiệp, thôn An Ninh, thôn An Tĩnh, thôn Gần Reo thuộc xã Hiệp Thạnh thuộc xã Hiệp Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 11 thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 11thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn P Ré thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực tthôn An Hiệp, thôn An Ninh thuộc xã Hiệp Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 12 Đà Loan, thôn Đà Thắng, thôn Đà An, thôn Đà Thiện, thôn Ma Am,Thôn Ninh Hải thuộc xã Tà Hine
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đà Thọ, thôn 2 Đà Loan, thôn 5 Đà Loan, thôn Đà An, thôn Đà Lâm, thôn 7 Đà Loan, thôn Đà Giang, thôn Đà Tiến, thôn Đà Thuận, thôn Đà Minh, thôn Đà Thắng, thôn 8 Đà loan, thôn 16 Đà Loan thuộc xã Tà Hine
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà
KHU VỰC: một phần thôn Từ Liêm xã Nam Ban Lâm Hà.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/05/2026 đến 15:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Huoai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 10/5/2026.
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
KHU VỰC: Thôn 5 xã Đạ Tẻh- Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 12:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn 4 xã Đạ Tẻh- Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/05/2026 đến 16:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn 5 xã Đạ Tẻh- Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/05/2026 đến 16:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Hà Mỹ xã Đạ Tẻh3- Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 11:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Hà Mỹ xã Đạ Tẻh3- Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/05/2026 đến 14:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Hà Phú xã Đạ Tẻh 3- Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh 3 ( thôn 7 xã Mỹ Đức củ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn Tiến Thắng, Bù Sa, Bi Nao, Bê Đê, Bù Gia Rá, Đạ Cọ; Thôn 2, 3, 4, 5 xã Cát Tiên 3
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 14:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lâm
KHU VỰC: Một phần Thôn Đông La1, Đông La 2 Lộc Đức, xã Bảo Lâm 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH Tuyết Kha Farm - Bảo Lâm, 478/195/143/29 Thôn 6 Lộc Ngãi, Xã Bảo Lâm 1, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/05/2026 đến 10:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Vũ Đình Tuấn - 478/195/84/10/16 Thôn An Hòa Lộc An, Xã Bảo Lâm 2, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/05/2026 đến 13:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc - Thôn 1 Lộc Bảo, Xã Bảo Lâm 5, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 09:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Hồ Anh Tuấn - 477/345/186 Thôn 3 Lộc Bảo, Xã Bảo Lâm 5, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/05/2026 đến 10:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH: Đỗ Hồng Quân - 477/345/169/65/13 Thôn 3 Lộc Bảo, Xã Bảo Lâm 5, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/05/2026 đến 11:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Bảo Lâm Xanh - 477/91/1 Thôn 2 BLá, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/05/2026 đến 12:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH; Trần Thiết Giáp - 473/75/234 Thôn 16 Lộc Thắng, Xã Bảo Lâm 1, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 09:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH; Phạm Quang Thiều - 473/145/1A Thôn 4 Lộc Phú, Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/05/2026 đến 11:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn 16 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1; Một phần xã Bảo Lâm 4
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 16:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 16:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 20 Lộc Thắng, một phần Thôn 7 Lộc Quảng, xã Bảo Lâm 1.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/05/2026 đến 16:30:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lang Biang
KHU VỰC: Các khách hàng Hoa Đất Việt và Trần Tghij Cúc thuộc thôn Đa Đum xã Lạc Dương
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/05/2026 đến 12:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ thôn Đông Mang đến cuối đèo Khánh Vĩnh thuộc xã Lạc Dương
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/05/2026 đến 16:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 10/5/2026.
