Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 21 - 23/8/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng cao

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 21 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 21 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 21 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Khóm Giồng Giữa B - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu dân cư Tràng An - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tránh Quốc Lộ 1A, khóm Trà Khứa - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/08/2026 đến 11:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Giáp Nước, Công Điền, Kim Cấu - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Giáp Nước - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu tập thể kho Tiến Đạt - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/08/2026 đến 12:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Công Điền, Kim Cấu - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Vĩnh An, Kim Cấu - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 8 - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu dân cư Tràng An - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Cách Mạng), Hòa Bình nối dài, Nguyễn Chí Thanh, Lê Thiết Hùng, Tô Minh Luyến, Nguyễn Thị Thủ, Trần Văn Hộ, Trần Huỳnh nối dài, Cao Triều Phát, Bùi Thị Xuân nối dài, Hẻm Cầu Xáng - phường Bạc Liêu; khóm 8 - phường Vĩnh Trạch.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/08/2026 đến 12:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Tỉnh Lộ 38, Hồ Thị Kỷ, Đống Đa, Thống Nhất, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngũ Lão, Lý Văn Lâm, Lê Thị Hồng Gấm, Cao Văn Lầu, Khu dân cư Phường 5, Khu dân cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm 21 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 9 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 15:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 5A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 15:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 3 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/08/2026 đến 16:00:00 ngày 24/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trà Ban 2 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu, Trà Ban 1 - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/08/2026 đến 12:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cái Giá, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 13:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, Bình Tốt - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thống Nhất, Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thọ Tiền, Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Chủ Chọt - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Trường - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 1B, 2, 3, 8A, 8B, 9B - xã Phong Hiệp Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Tân, Phước Trường, Phước Thọ Tiền, Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 1B, 2, 3, 8A, 8B, 9B - xã Phong Hiệp Ấp Phước Tân - xã Vĩnh Phước; Xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Tân, Phước Trường, Phước Thọ Tiền, Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 1B, 2, 3, 8A, 8B, 9B - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 13:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Trường - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/08/2026 đến 14:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bà Gồng - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Tân - xã Ninh Quới

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/08/2026 đến 12:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng, Chòm Cao - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc; Ấp Bà Ai, Bình Dân - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình, Bần Ổi, Bến Bào - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 14:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ngan Dừa, Thống Nhất, Trèm Trẹm, Bà Gồng - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 11:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Minh Thìn, Long Phú - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Điền, Bửu 1 - Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chòi Mòi, Long Phú, Cây Giá - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Thành - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, Ba Mến, Quyết Chiến - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngọc Điền, Thanh Hải, Bình Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Điền Hải - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 14:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ trụ 471M/03/214/30 đến trụ 471M/03/214/46 tuyến 471M.3.15

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Lá - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 11:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xóm Lớn B - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Do Thới, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Vĩnh Tân, Tân Tiến, Vĩnh Hội, Huy Hết - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp 14, 15 - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 23/08/2026 đến 16:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Toàn Thắng, Cái Tràm, Cây Gừa, 12, 13 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 23/08/2026 đến 14:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện