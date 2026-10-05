Trải nghiệm xe số Honda Wave 110 giá 35 triệu đồng đẹp hơn Future siêu tiết kiệm xăng

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Trải nghiệm xe số Honda động cơ 110cc bán ở Việt Nam giá 22 triệu đồng, tiêu thụ 1,56 lít/100km GĐXH - Xe số Honda Wave RSX F1 cuối tháng 9/2026 tại một số đại lý chỉ từ 22 triệu đồng, cả ba phiên bản đều thấp hơn giá đề xuất, mức tiêu thụ 1,56 lít/100 km.

Xe số Honda Wave 110 đẹp hơn Future, siêu tiết kiệm xăng

Honda Wave 110 ra mắt phiên bản mới tại Campuchia

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Honda Wave 110 vừa được N.C.X Honda giới thiệu phiên bản mới tại thị trường Campuchia, tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe máy số gọn nhẹ, dễ sử dụng và có chi phí vận hành hợp lý. Bên cạnh nền tảng động cơ 110cc quen thuộc, phiên bản mới tạo khác biệt chủ yếu bằng những thay đổi về màu sắc và tem trang trí.

Theo thông tin từ nhà phân phối Honda tại Campuchia, Wave 110 mới được phát triển với trọng tâm là độ bền, khả năng bảo dưỡng đơn giản và giá trị sử dụng lâu dài. Đây cũng là những đặc điểm quen thuộc của dòng Wave tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Mức giá được nhắc tới của Honda Wave 110 mới quy đổi vào khoảng 35 triệu đồng. Nếu chỉ xét khoảng giá, con số này tương đương vùng giá của một số phiên bản Honda Future 125 FI tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải giá bán tại thị trường Việt Nam và việc quy đổi trực tiếp chỉ có ý nghĩa tham khảo.

Thay vì thay đổi hoàn toàn kiểu dáng, Honda lựa chọn cách làm mới Wave 110 bằng một số chi tiết nhận diện.

Điểm dễ nhận thấy là bộ tem mới kết hợp những đường nét màu vàng và bạc trên thân xe. Theo N.C.X Honda, thiết kế tem được phát triển dành riêng cho thị trường Campuchia, giúp chiếc xe có diện mạo nổi bật hơn trong nhóm xe số phổ thông.

Wave 110 mới được phát triển với trọng tâm là độ bền

Cụm đèn pha phía trước cũng được tạo hình theo hướng hiện đại, trong khi phần đuôi sử dụng thiết kế đèn hậu mới. Xe vẫn giữ tổng thể thanh thoát và phần thân tương đối gọn đặc trưng của dòng Wave.

Phía trước người lái là bảng đồng hồ có cách bố trí đơn giản, tập trung vào những thông tin cần thiết trong quá trình vận hành. Ổ khóa được bổ sung nắp che nhằm tăng khả năng bảo vệ và hạn chế tác động từ môi trường trong quá trình sử dụng.

Honda Wave 110 có kích thước dài 1.913 mm, rộng 688 mm và cao 1.076 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.224 mm, trong khi khoảng sáng gầm ở mức 134 mm.

Một thông số đáng chú ý là trọng lượng ướt chỉ 97 kg. Kết hợp chiều cao yên 770 mm, mẫu xe hướng tới khả năng điều khiển và xoay trở thuận tiện khi sử dụng trong thành phố. Bình xăng có dung tích 3,7 lít.

Với các thông số trên, Wave 110 vẫn duy trì đúng đặc tính của một mẫu xe số phổ thông thay vì chạy theo xu hướng tăng kích thước hay bổ sung quá nhiều trang bị.

Động cơ 109,17cc, vẫn sử dụng chế hòa khí





Bên dưới thân xe là động cơ xăng 4 thì, xi-lanh đơn, OHC, làm mát bằng không khí với dung tích thực 109,17cc. Đường kính và hành trình piston lần lượt đạt 50 mm và 55,597 mm, tỷ số nén 9,0:1.

Một chi tiết đáng chú ý là Honda Wave 110 tại Campuchia vẫn sử dụng chế hòa khí để cung cấp nhiên liệu thay vì hệ thống phun xăng điện tử.

Đây là hướng tiếp cận khác với nhiều mẫu xe Honda đang bán tại Việt Nam. Chẳng hạn, Wave RSX FI hay Future 125 FI hiện sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.

Hệ thống đánh lửa trên Wave 110 sử dụng DC-CDI. Sức mạnh được truyền xuống bánh sau thông qua hộp số, ly hợp ướt đa đĩa và truyền động bằng xích.

Xe có cả hai phương thức khởi động gồm nút đề điện và cần đạp. Việc duy trì cần đạp vẫn có tính thực dụng đối với một mẫu xe hướng đến độ bền và khả năng sử dụng đơn giản.

Honda không đưa Wave 110 theo hướng một mẫu xe nhiều công nghệ. Thay vào đó, cấu hình động cơ và hệ truyền động tương đối truyền thống giúp sản phẩm duy trì đặc điểm dễ sửa chữa, bảo dưỡng và phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày.

Hệ thống treo của Honda Wave 110 gồm phuộc ống lồng phía trước và cặp giảm xóc phía sau. Xe sử dụng bộ vành nan hoa 17 inch, kết hợp lốp kích thước 70/90-17 ở bánh trước và 80/90-17 ở bánh sau.

Hệ thống phanh cũng cho thấy rõ định hướng phổ thông khi cả bánh trước và bánh sau đều sử dụng phanh tang trống cơ khí. Mẫu xe không được đề cập có ABS hay những công nghệ hỗ trợ phanh điện tử cao cấp.

Honda không đưa Wave 110 theo hướng một mẫu xe nhiều công nghệ.

Điều này đồng nghĩa Wave 110 mới không cạnh tranh bằng danh sách trang bị dài. Giá trị của sản phẩm chủ yếu nằm ở thiết kế gọn, trọng lượng nhẹ, kết cấu đơn giản và động cơ dung tích nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại thường xuyên.

Giá xe số Honda Wave 110

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, mức giá được nhắc tới của Honda Wave 110 mới quy đổi vào khoảng 35 triệu đồng. Nếu chỉ xét khoảng giá, con số này tương đương vùng giá của một số phiên bản Honda Future 125 FI tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải giá bán tại thị trường Việt Nam và việc quy đổi trực tiếp chỉ có ý nghĩa tham khảo.

Nếu đặt cạnh những mẫu xe số Honda đang được phân phối tại Việt Nam, Wave 110 Campuchia có một số khác biệt đáng kể. Wave Alpha tại Việt Nam hiện là sản phẩm hướng tới phân khúc phổ thông với động cơ 110cc, trong khi Future 125 FI được định vị cao hơn với động cơ 125cc, hệ thống phun xăng điện tử và nhiều chi tiết thiết kế nhấn mạnh tính cao cấp.

Do đó, dù mức giá quy đổi khoảng 35 triệu đồng đưa Wave 110 Campuchia tới gần vùng giá Future tại Việt Nam, hai mẫu xe không nên được xem là những lựa chọn ngang nhau chỉ dựa trên giá.

Phiên bản Wave 110 mới trước hết dành cho thị trường Campuchia và hiện chưa có thông tin cho thấy Honda Việt Nam sẽ đưa cấu hình này về phân phối chính hãng.

Sự xuất hiện của phiên bản mới cho thấy Wave vẫn là một trong những dòng xe được Honda duy trì và điều chỉnh theo đặc điểm từng thị trường Đông Nam Á. Thay vì chạy đua công nghệ, Wave 110 tiếp tục lựa chọn công thức quen thuộc: nhẹ, đơn giản và tập trung vào nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.