Bất ngờ trước giá bán chung cư khu vực phường Thanh Xuân sau khi có quy định về niên hạn sử dụng

Quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV định hướng quan điểm và các giải pháp trọng tâm về việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan là quy định về niên hạn sử dụng của các dự án chung cư.

Theo đó, chung cư có thời hạn sử dụng theo niên hạn thiết kế của công trình, nhưng việc hết niên hạn không đồng nghĩa với việc người dân tự động mất quyền sở hữu căn hộ.

Niên hạn chung cư thường từ 50 đến 100 năm tùy cấp công trình theo hồ sơ thiết kế được coi là mốc để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và độ an toàn. Quyền sở hữu căn hộ gắn liền với đất ổn định lâu dài và không tự động chấm dứt chỉ vì tòa nhà hết tuổi thọ thiết kế.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn an toàn, cư dân được tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền. Còn nếu tòa nhà xuống cấp, nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Lúc này, chủ sở hữu căn hộ tham gia góp kinh phí xây dựng mới hoặc nhận bồi thường theo quy định.

Sau khi những quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư được ban hành, cũng đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 ngày càng hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình, việc sở hữu chung cư theo niên hạn sẽ trở thành một xu hướng văn minh, giúp người mua nhìn nhận đúng giá trị thực của không gian sống thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.

Giá bán các chung cư phường Thanh Xuân vẫn duy trì ở ngưỡng cao.

Giá bán các chung cư phường Thanh Xuân

Hiện nay phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

Sau khi Nghị Quyết 21 được ban hành, giá chung cư tại khu vực phường Thanh Xuân vẫn duy trì ở ngưỡng cao, nhiều dự án chung cư cũ vẫn được rao bán với giá phổ biến từ 70 đến gần 100 triệu đồng/m2.

Theo anh Tuấn, môi giới bất động sản cho biết, căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 111,8m2 tại Toà B, Stellar Garden, phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân hiện đang được chủ nhà rao bán với giá 11 tỷ đồng, tương đương 98,39 triệu đồng/m2.

Tại dự án Royal City, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, anh Thái chính chủ của căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 104m2 đang rao bán với 10,2 tỷ đồng, tương đương 98,08 triệu đồng/m2.

Môi giới bất động sản Phạm Thanh Hương cũng cho biết căn hộ có diện tích khiêm tốn 56,5m2 tại dự án C37 Bộ Công An - Bắc Hà Tower, đường Tố Hữu, phường Thanh Xuân hiện đang có giá bán là 4,5 tỷ đồng, tương đương 80,53 triệu đồng/m2.

Như vậy, dù những thông tin xoay quanh Nghị quyết 21-NQ/TW, khiến thị trường bất động sản có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhiều người dự đoán giá chung cư cũ, loại hình chung cư có sổ đỏ sẽ tăng giá, và ngược lại giá những dự án chung cư mới sẽ chững lại. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, theo khảo sát, giá chung cư trên địa bàn phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vẫn giữ được sự ổn định, thậm chí cao so với thu nhập của nhiều người dân hiện nay.

Chung cư có niên hạn sử dụng: Giá căn hộ khu vực phường Yên Hoà, Hà Nội tăng hay giảm? GĐXH - Dù có quy định mới chặt chẽ hơn về vòng đời, niên hạn sử dụng của chung cư, giá chung cư khu vực phường Yên Hoà, TP Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao.