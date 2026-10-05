Đơn giản hóa cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Bộ Tài chính đang định hướng tiếp tục cải cách chính sách thuế theo hướng đơn giản hóa phương pháp tính thuế, đặc biệt đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Mục tiêu là giảm thời gian, chi phí tuân thủ, giúp người dân và doanh nghiệp dễ thực hiện nghĩa vụ thuế hơn, đồng thời tạo thuận lợi trong quá trình gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường.

Thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri ở Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dù khu vực doanh nghiệp đang có những tín hiệu tích cực, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và chính sách thuế được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo định hướng của Bộ Tài chính, cách tính thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ được nghiên cứu theo hướng đơn giản, minh bạch hơn, phù hợp với quy mô và khả năng quản trị của từng nhóm đối tượng. Khi phương pháp tính thuế được đơn giản hóa, người nộp thuế sẽ thuận lợi hơn trong việc xác định nghĩa vụ phải thực hiện, hạn chế những thủ tục phức tạp và giảm chi phí tuân thủ.

Định hướng này đặc biệt có ý nghĩa với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, vốn thường gặp hạn chế về nhân lực, hệ thống kế toán và khả năng tiếp cận các quy định pháp luật thuế. Việc thiết kế phương pháp tính phù hợp với từng nhóm đối tượng được kỳ vọng giúp người kinh doanh dễ hiểu, dễ tính, dễ khai và dễ thực hiện nghĩa vụ thuế hơn.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục triển khai việc làm sạch dữ liệu mã số thuế, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế và hạn chế những bất cập trong quá trình kê khai, nộp thuế. Cùng với cải cách thủ tục hành chính, các giải pháp này hướng tới việc giảm thời gian và chi phí cho người nộp thuế.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, cải cách chính sách thuế không chỉ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động mà còn hướng tới việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Nếu thủ tục gia nhập thị trường, hoạt động và chấm dứt hoạt động còn phức tạp, doanh nghiệp sẽ phải gánh thêm chi phí. Vì vậy, đơn giản hóa cách tính thuế và giảm chi phí tuân thủ là một phần trong quá trình cải cách môi trường kinh doanh.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện các quy định về thuế theo hướng đơn giản, minh bạch và thuận lợi hơn. Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp việc thực hiện nghĩa vụ thuế trở nên dễ dàng hơn, đồng thời nâng cao tính tuân thủ và hiệu quả quản lý của cơ quan thuế.

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