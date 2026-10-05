Cập nhật giá xe Vision mới nhất đang giảm mạnh, đại lý còn chênh bao nhiêu?

Giá xe Vision mới nhất

Honda Vision 2026 đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản:

Theo khảo sát, Honda Vision 2026 đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Giá đề xuất của hãng dao động từ khoảng 31,5 triệu đến 36,8 triệu đồng. Trong tháng 10/2026, giá bán thực tế tại đại lý được điều chỉnh theo hướng giảm, khởi điểm từ 33 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực.

Theo Tạp chí Phụ nữ mới, phiên bản Tiêu chuẩn có mức chênh thấp nhất, chỉ khoảng 1,5 triệu đồng so với giá đề xuất. Đây là lựa chọn tiết kiệm nhất cho người cần một chiếc xe đi lại hằng ngày. Ngược lại, hai bản Đặc biệt và Thể thao đang bị đại lý bán cao hơn giá niêm yết hơn 3 triệu đồng. Với bản Thể thao, người mua sẽ phải chi khoảng 40 triệu đồng, chưa tính phí trước bạ và biển số. Người mua nên tham khảo giá tại nhiều đại lý trong khu vực trước khi xuống tiền, vì mức chênh giữa các cửa hàng có thể khác nhau.

Bảng giá xe Vision

Phiên bản Màu sắc Giá đề xuất (đồng) Giá đại lý (đồng) Chênh lệch Thể thao Đen, Xám đen 36.808.363 40.000.000 khoảng 3,2 triệu Đặc biệt Nâu đen 34.550.182 38.000.000 khoảng 3,45 triệu Cao cấp Đỏ đen, Xanh đen 33.175.637 36.000.000 khoảng 2,8 triệu Tiêu chuẩn Trắng đen 31.506.545 33.000.000 khoảng 1,5 triệu



Đánh giá xe Vision

Honda Vision 2026 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ dòng SH

Theo Tạp chí Thời trang vàng, Honda Vision 2026 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ dòng SH, kết hợp đường nét hiện đại với kiểu dáng nhỏ gọn. Phần đầu xe được tạo hình ba chiều sắc sảo, đi kèm đèn LED trang trí và cụm đèn trước nổi bật. Logo 3D cách điệu trên thân xe mang lại cảm giác trẻ trung, năng động. Bộ vành đúc theo phong cách châu Âu cũng góp phần tăng tính thẩm mỹ.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở phiên bản Thể thao, vốn sử dụng bánh trước 16 inch. Nhờ đó, xe trông khỏe khoắn hơn và mang lại tư thế lái thoải mái hơn. Đây cũng là lý do bản này có giá cao nhất trong dải sản phẩm.

Mặt đồng hồ kết hợp giữa kim analog truyền thống và màn hình LCD. Cách bố trí này giúp người lái theo dõi thông số vận hành trực quan, đồng thời tạo điểm nhấn hiện đại cho xe.

Honda Vision 2026 sử dụng khung dập hàn laser thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển. Kết cấu này giúp giảm trọng lượng xe nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và độ bền, nhờ đó xe vận hành linh hoạt hơn khi luồn lách trong phố.

Về tiện ích, xe được trang bị khóa thông minh Smart Key, cốp chứa đồ dưới yên và hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy. Cổng sạc USB Type-C được tích hợp sẵn, giúp người dùng sạc điện thoại ngay trong lúc di chuyển. Bên cạnh đó, đèn chiếu sáng phía trước luôn bật khi xe hoạt động, giúp tăng khả năng nhận diện trên những tuyến đường đông phương tiện hoặc khi điều kiện ánh sáng thay đổi.

Với giá bán đang giảm nhẹ và mức chênh đại lý được thu hẹp, tháng 10 là thời điểm khá hợp lý để mua Honda Vision. Điều này đặc biệt đúng với phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp. Thiết kế nhỏ gọn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng các trang bị tiện ích cơ bản giúp Vision tiếp tục là lựa chọn an toàn trong phân khúc xe tay ga phổ thông. Mẫu xe này phù hợp với học sinh, sinh viên, nữ giới và người cần xe đi lại hằng ngày trong đô thị.

Lưu ý: Giá đề xuất đã bao gồm thuế GTGT 8%. Bảng giá chỉ mang tính tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm và từng đại lý và khu vực bán xe.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.