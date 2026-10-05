SUV hạng C cùng cỡ Mazda CX-5 giá 332 triệu đồng thiết kế hiện đại, mạnh 181 mã lực rẻ hơn Kia Morning

Xuất hiện SUV điện cùng cỡ Mazda CX-5 giá 540 triệu đồng, công suất 211 mã lực GĐXH - SUV điện hạng C này tiếp tục duy trì phong cách bề mặt mở rộng đặc trưng, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại.

SUV hạng C cùng cỡ Mazda CX-5 thiết kế hiện đại, mạnh 181 mã lực rẻ hơn Kia Morning

Geely Boyue 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Geely Boyue 2027 vừa chính thức trình làng tại Trung Quốc, tiếp tục được định vị trong nhóm SUV hạng C với loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành. Mẫu xe mới sử dụng kiến trúc điện tử và điện GEEA3.0, động cơ tăng áp 1.5TD cùng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT. Nếu đặt cạnh Mazda CX-5 và Hyundai Tucson 2026 ở góc độ kích thước và nhóm khách hàng mục tiêu, Boyue 2027 gây chú ý nhờ mức giá dự kiến khá thấp.

Geely Boyue hiện đã được phân phối tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với doanh số cộng dồn vượt 2,45 triệu xe. Ở thế hệ 2027, mẫu SUV này được tinh chỉnh ngoại hình theo hướng hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình khiên kích thước lớn, bên trong sử dụng các thanh dọc mạ crôm. Viền phía trên kéo dài và nối trực tiếp với cụm đèn pha, tạo thành một tổng thể liền mạch.

Cách tạo hình này mang đến cho Boyue 2027 diện mạo bề thế dù xe vẫn nằm trong nhóm SUV hạng C. Đây cũng là điểm khác biệt khi so với cách tiếp cận quen thuộc của Mazda CX-5 và Hyundai Tucson 2026, hai cái tên thường được khách hàng cân nhắc khi tìm kiếm một mẫu SUV phục vụ cả nhu cầu đô thị lẫn gia đình.

Ở phía sau, Geely sử dụng cụm đèn hậu thiết kế liền mạch, logo được đặt ngay bên dưới. Hai bên cản sau xuất hiện hệ thống ống xả kép, tạo thêm nét thể thao cho ngoại thất. Khoang hành lý được thiết kế dạng hai tầng với dung tích lần lượt 585 lít và 75 lít, giúp tăng khả năng sắp xếp hành lý khi sử dụng trong những chuyến đi dài.

Kích thước của Boyue 2027 cũng cho thấy mẫu xe này nằm khá rõ trong nhóm SUV hạng C.

Kích thước của Boyue 2027 cũng cho thấy mẫu xe này nằm khá rõ trong nhóm SUV hạng C. Xe dài 4.570 mm, rộng 1.865 mm, cao 1.635 mm và có chiều dài cơ sở 2.707 mm. Thông số này gần tương đồng với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson 2026.

Bên trong cabin, Geely Boyue 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh. Màn hình trung tâm 14,6 inch đặt ở vị trí nổi bật trên bảng táp-lô, kết hợp hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto 2 và bản đồ Gaode 850. Cách tập trung nhiều công nghệ vào khu vực người lái giúp Boyue 2027 tạo điểm nhấn riêng khi đứng cạnh Mazda CX-5 và Hyundai Tucson 2026.

Không chỉ có màn hình lớn, mẫu SUV mới còn được bổ sung loạt tính năng hỗ trợ an toàn như cảnh báo mở cửa, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Những trang bị này tập trung vào việc hỗ trợ người lái quan sát tốt hơn trong các tình huống thường gặp khi di chuyển trong đô thị. Đây cũng là nhóm tính năng khiến Boyue 2027 có thêm cơ sở cạnh tranh với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson 2026 về mặt tiện ích sử dụng.

Geely Boyue 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1,5 lít,

Về vận hành, Geely Boyue 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1,5 lít, cho công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT. Với cấu hình này, Boyue 2027 tiếp tục theo đuổi hướng kết hợp giữa động cơ tăng áp và hộp số nhiều cấp, thay vì tập trung vào hệ thống truyền động điện hóa.

Giá SUV hạng C Geely Boyue 2027

Theo Tạp chí công nghệ Techz, mức giá mới là yếu tố đáng chú ý nhất của Boyue 2027. Geely chưa công bố giá bán chính thức, nhưng nhiều khả năng giá xe sẽ không cao hơn mức khởi điểm 85.900 Nhân dân tệ của thế hệ cũ, tương đương khoảng 332 triệu đồng. Nếu mức giá này được duy trì, Boyue 2027 sẽ tạo ra khoảng cách đáng kể về giá so với nhiều mẫu SUV cùng nhóm. Đây cũng là cơ sở để mẫu xe mới được xem là đối thủ của Mazda CX-5 và Hyundai Tucson 2026 trong cuộc cạnh tranh về thiết kế, trang bị và chi phí tiếp cận.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.