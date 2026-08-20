Lịch cúp điện An Giang từ ngày 20 - 23/8/2026: Cuối tuần tháng 8 nhiều khu dân cư bị cúp điện cả ngày dài

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 20 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 20 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 20 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực Tiến Đạt 1) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 18:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Mương Khai) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Khu vực Trạm Cần Thới 6A, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Nguyễn Văn Bai, xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Thi Công Cầu Kênh 1/5, xã Vĩnh Hanh tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Cty Môi Trường Đô Thị, xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Công Ty TNHH Minh Tuấn, xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu khu vực ấp Hòa Long 4,(Hai Gòng Trong) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TB Hai Giã, xã cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TB Sáu Dư, xã Bình Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TB Cái Nha, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu khu vực ấp Hòa Long 1,(Cầu Gáo Lớn) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cần Thới, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh, khu vực từ cầu Vĩnh Nhuận đến chung xây, đến giáp UB xã Tân Phú cũ, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 08:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực từ Cầu số 2 đến trường THPT Vĩnh Bình Kênh Đào đến cầu sắt Vĩnh Nhuận tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 18:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh, khu vực từ cầu Vĩnh Nhuận đến chung xây, đến giáp UB xã Tân Phú cũ, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 23/08/2026 đến 18:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Cù Lao Giêng (từ bến đò Lò Nhuộm đến bến đò Rạch Sâu và đến Trường Tiểu học C Bình Phước Xuân) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 18:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hội An (từ cầu Cái Nai trong đến Tổ 2,3 Làng Nón) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 18:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ (từ bến đò Cà Mau đến cầu mương Ấp Sữ), một phần Xã Chợ Mới (đoạn từ cầu mương Ấp Sữ đến chợ Cái Xoài) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 18:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Long Kiến (đoạn từ ngã ba Cựu Hội đến mương Xã Năng), một phần xã Hội An (đoạn từ ngã ba Cựu Hội đến chợ Cái Tàu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/08/2026 đến 18:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: - Đường Kinh Hòa Bình từ nhà số 321 đến đường vào Chợ đầu mối nông sản, khóm Hòa Bình, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/08/2026 đến 18:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Công ty Vĩnh Hoàn thuộc xã Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Châu Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Long An B, Long Quới B thuộc phường Long Phú; Một phần khóm Long Thạnh A thuộc Phường Tân Châu (dọc theo kênh KM2, Cùi Chỏ D).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 18:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Long Thạnh 2, Phú Đông, một phần ấp Long Hậu thuộc xã Phú Lâm (dọc theo kênh KM5, Đìa Cá Rô, Kênh Sườn 3). - Một phần khóm Long Thạnh 1 thuộc phường Tân Châu (dọc theo kênh KM5).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 18:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm Trần Tín Kiệt trụ 476TS/196/79/1 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang ( Dọc kênh trục Định Thành, từ kênh T20 đến kênh Bà Cả).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Nguyễn Thanh Ninh trụ 471TS/146/89/48/31 tuyến 471TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Dương Văn Sớm trụ 473TS/24/25/1 tuyến 473TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Trại CN Vĩnh Khánh trụ 471TS/146/24 tuyến 471TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ (Dọc Kênh H, từ Cầu Kênh H đến Kênh Rạch Giá Long Xuyên; dọc Kênh Rạch Giá Long Xuyên: từ Thánh Thất Định Thành đến Kênh Ông Đốc; dọc Kênh Ba Dầu: từ Cầu Ba Dầu đến Cửa hàng vật tư nông nghiệp Chín Liền). Một phần xã Vĩnh Trạch (khu vực dọc theo Kênh Rạch Giá Long Xuyên: từ Kênh Ông Đốc đến cầu Ba Bần).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, tỉnh An Giang (khu vực dọc Tây kênh Rạch Giá Long Xuyên: từ Đình Trung Phú Hữu đến cầu Ba Bần; dọc Kênh Bông Súng; từ chợ Trường Tiền đến dọc kênh Trường Tiền cũ, dọc kênh Mỹ Phú Đông đến cầu Kênh Bông Súng; từ cầu Thốt Nốt dọc kênh Xẻo Sâu -Thốt Nốt đến kênh Ba Vũ).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Bình xã Tây Phú; một phần ấp Tân Hiệp xã Óc Eo (Dọc kênh Vọng Đông 2, từ kênh Ba Thê đến kênh Tân Hiệp BC 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Sơn Lập, xã Óc Eo (Dọc kênh Ba Thê Cũ, phía gần kênh Núi Chóc Năng Gù)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Nhà Thi Đấu Thể Thao trụ 477TS/69/17/3/1 tuyến 477TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Bưu Điện Vọng Đông trụ 472-474TS/267 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Hệ Thống Cấp nước Mướp Văn 475TS/275/122/60/1 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Đường Nước Sáu Lòng trụ 475TS/260 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Diện Tràm trụ 475TS/275/157 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Vĩnh Trạch, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Thoại Sơn, xã Óc Eo, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Thoại Sơn, xã Óc Eo, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/08/2026 đến 07:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/08/2026 đến 07:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Óc Eo, Xã Thoại Sơn, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 23/08/2026 đến 18:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 23/08/2026 đến 18:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trần Thị Kim Chi).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T8A Bình Chánh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T16A Bình Chánh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Bình Thạnh Đông (từ Chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán; ấp Hiệp Hòa thuộc xã Bình Thạnh Đông) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Đường 10 Tống xã Tri Tôn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp