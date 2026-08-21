Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 21 - 23/8/2026: Danh sách khu dân cư nằm trong diện cúp điện xếp hàng dài

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 21 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 21 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 21 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Đào Duy Từ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia, Nguyên Tử Lực (Cty Điền Trung đến hẽm 2P Nguyên Tử Lực)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/08/2026 đến 14:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: Khu vực nhánh 471/56/37 từ Bưu Điện Lộc Châu về phía Đại Lào

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tuyến 475 từ Khu vực bệnh viện mới về phía Thiện Phương đường 1/5, và các mỏ đá phía Đại Lào

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220370 - 473/213/1 Chợ Khu 6 – Nguyễn Công Trứ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030280005 - 480/2/132/6/31/3 CTy Lộc Phát Hoài

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/08/2026 đến 13:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 11g00 - 12g00 - Mã trạm – tên trạm: 030220837 - 473/240/1 CTy Phước Lạc 12g30 - 13g30 - Mã trạm – tên trạm: 030220591 - Trạm 473/362/16 - Phan Xuân Hưng 14g30 - 15g30 - Mã trạm – tên trạm: 030220612 - Trạm 473/369/17/1 Cty Phước Lạc

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ bệnh viện củ nhánh 473/185/6 về phía lý thường kiệt, hồ tùng Mậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh 473/205/1 từ Phan Đình Phùng về phía Nguyễn Thaí Học, Mạc Đỉnh Chi

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 23/8/2026.

Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Phân đoạn 473/28/07

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã ba sân Golf dọc đường Quốc lộ 20 lên đến chân đèo Prenn(gồm thôn Định An, thôn K’Long và một phần thôn Quảng Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực thôn Thịnh Long, thôn Châu Phú thuộc xã Tà Hine.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/08/2026 đến 17:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Thôn Đức Bình, Sình Cẩm thuộc xã Tân Hà Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TThôn Tân An, Tân Hòa, Tân Thuận thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Buôn Chuối xã Nam Ban Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/08/2026 đến 15:30:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ thôn Lạc Hồng, thôn Bình An Xã Đạ Huoai 2;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh 2- Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NLMTMN nhánh rẽ 476/17A- Tuyến 476

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NLMTMN nhánh rẽ 472/18

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NLMTMN nhánh rẽ 472/141/65A- Tuyến 472

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh- Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đạ Tẻh và toàn bộ xã Đạ Tẻh 3- Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Cát Điền xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ các trạm biến áp của Công ty CP Năng lượng Xanh ECO SEIDO LD1, LD2, LD3, LD4 thuộc thôn Tư Nghĩa xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tiến Thắng, Hòa Thịnh xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phước Cát xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/08/2026 đến 16:00:00 ngày 23/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần Thôn 17 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 15 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 15 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 12 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 9, 10 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 3, 4 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 23/8/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 23/8/2026.