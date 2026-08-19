Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 19 - 23/8/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện liên tục trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 19 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 19 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 19 - 23/82026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Ấp 1, xã Vị Thanh 1, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 6, Phường Vị Tân, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tư Sáng, xã Hỏa Lựu, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp 5000, ấp 8000, xã Tân Hòa; Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long Tây, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 4000, Xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 14:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phú Lợi, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận, Xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 14:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mỹ Thạnh, Xã Tân Phước Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Phụng Hiệp, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Tân Phước Hưng, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 12:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Mái Dầm, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Mái Dầm, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Đông Phú, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Trí, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Trí, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần khu vực xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: Ấp 12 xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4 xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2 xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Rắn; Chống Mỹ, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp