Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 8 - 10/8/2025: Cuối tuần nhiều khách hàng vẫn bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Thứ sáu, 12:27 08/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 8 - 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 8 - 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 8 - 10/8/2025: Cuối tuần nhiều khách hàng vẫn bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 8 - 10/8/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 16:30:00

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm, Lò Rèn, Rạch Ông Bổn, Thống Nhất, Đống Đa, Hồ Thị Kỷ, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Du, Cao Văn Lầu, Kinh Hở, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu Dân Cư phường 5, Khu Dân Cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 16:30:00

Đường Hoàng Diệu - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - Phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 16:30:00

Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn) - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 18:00:00

Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn) - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/08/2025 06:00:00

08/08/2025 10:30:00

Ấp 22 - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 09:00:00

08/08/2025 13:30:00

Ấp 20 - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 12:30:00

08/08/2025 17:00:00

Ấp 20 - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 14:00:00

Khóm 1, 2 (phường 1) - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn; Ấp 3 - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 16:30:00

Ấp 7, 12, 13 - phường Láng Tròn

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 16:30:00

Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được, Vườn Cò, Năm Căn, Quốc Kỷ, Phú Tòng, Nhà Thờ, Gia Hội - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/08/2025 07:00:00

08/08/2025 13:00:00

Ấp Thống Nhất, Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thạnh, Phước Thọ Tiền, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Hậu - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/08/2025 06:30:00

08/08/2025 12:00:00

Ấp Thống Nhất, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 06:45:00

08/08/2025 12:30:00

Ấp Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 07:00:00

08/08/2025 10:00:00

Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc , tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 09:00:00

08/08/2025 12:00:00

Ấp Vĩnh Thành Lập, Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 11:00:00

08/08/2025 14:00:00

Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 13:00:00

08/08/2025 16:00:00

Ấp Lộ Xe, Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 05:30:00

09/08/2025 16:30:00

Ấp Xẻo Dừng, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09/08/2025 06:30:00

09/08/2025 09:45:00

Mất điện trụ sở UBND xã Hồng Dân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 07:00:00

09/08/2025 10:00:00

Ấp Chủ Chọt, Nhà Lầu I, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 08:00:00

09/08/2025 11:15:00

Mất điện trụ sở Đảng Ủy UBND xã Hồng Dân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 09:00:00

09/08/2025 12:00:00

Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 10:30:00

09/08/2025 13:15:00

Ấp Cây Mét, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 11:30:00

09/08/2025 14:30:00

Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 12:15:00

09/08/2025 15:00:00

Ấp Nhà LẦu I, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 13:00:00

09/08/2025 16:00:00

Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2025 05:30:00

10/08/2025 16:30:00

Ấp Bà Hiên, Trèm Trẹm, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

10/08/2025 05:30:00

10/08/2025 16:30:00

Ấp Nội Ô - xã Hồng Dân - Tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/08/2025 05:30:00

08/08/2025 16:30:00

Ấp Doanh Điền - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 06:00:00

08/08/2025 11:30:00

Ấp 2, 3 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 09:30:00

08/08/2025 14:00:00

Ấp 2, 3 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 12:00:00

08/08/2025 16:30:00

Ấp 2, 3 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2025 05:30:00

10/08/2025 16:30:00

Ấp Bửu Đông, Bửu 1, Trường Điền, Trung Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2025 06:00:00

10/08/2025 17:30:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/08/2025 06:00:00

08/08/2025 16:30:00

Ấp An Khoa, 14, 15 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu; Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội, Vĩnh Hiệp, Do Thới, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 10:30:00

Ấp Đồng Lớn 1 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 08:30:00

08/08/2025 16:30:00

Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 10:00:00

08/08/2025 12:00:00

Ấp 17 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 12:30:00

08/08/2025 14:30:00

Ấp 17, 18 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 14:00:00

08/08/2025 16:00:00

Ấp 17, 18 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 15:00:00

Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 06:00:00

09/08/2025 17:00:00

Ấp Láng Giài, Láng Giài A, Láng Giài B, Thị Trấn A, Cái Tràm B - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2025 06:30:00

10/08/2025 17:00:00

Ấp Chùa Phật - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 6 – 10/8/2025: Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị cúp điện kéo dài 10 tiếng/ngày để sửa chữaLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 6 – 10/8/2025: Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị cúp điện kéo dài 10 tiếng/ngày để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 10/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngàyLịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 10/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 6 – 10/8/2025: Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị cúp điện kéo dài 10 tiếng/ngày để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 6 – 10/8/2025: Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị cúp điện kéo dài 10 tiếng/ngày để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 10/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 10/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 – 10/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 – 10/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 5 – 10/8/2025: Nhiều khu dân cư mất điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 5 – 10/8/2025: Nhiều khu dân cư mất điện 12 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5 – 9/8/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa điện lưới

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5 – 9/8/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa điện lưới

Cùng chuyên mục

Sau yêu cầu giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng đồng loạt kiến nghị giảm trần lãi suất huy động

Sau yêu cầu giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng đồng loạt kiến nghị giảm trần lãi suất huy động

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Các ngân hàng thương mại cổ phần đề xuất NHNN nghiên cứu giảm trần lãi suất huy động để giúp các ngân hàng có giá vốn đầu vào tốt hơn, từ đó có thể giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp.

Giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên, Hà Nội biến động như nào sau sáp nhập?

Giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên, Hà Nội biến động như nào sau sáp nhập?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm tháng 8/2025, giá cho thuê biệt thự tại phường Long Biên (Hà Nội) đang ghi nhận mức tăng mạnh, với nhiều căn đạt mức vài chục triệu đồng/căn/tháng.

SUV hạng C giá 495 triệu gây sốt: Đẹp long lanh, trang bị "full option", rẻ chỉ ngang Vios, có gì hot khi ra mắt tại Ấn Độ?

SUV hạng C giá 495 triệu gây sốt: Đẹp long lanh, trang bị "full option", rẻ chỉ ngang Vios, có gì hot khi ra mắt tại Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng C có giá bán siêu rẻ chỉ 495 triệu đồng đang khiến Honda CR-V và Mazda CX-5 phải lép vế nhờ trang bị không hệ thua kém xe Nhật.

Hố chôn không đảm bảo sau mưa lũ, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Hố chôn không đảm bảo sau mưa lũ, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

SKĐS - Sau đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 7, nhiều địa phương ở Nghệ An dịch tả lợn châu Phi đang lan nhanh. Người dân tỏ ra lo ngại khi một số hố chôn lợn bệnh không đảm bảo tiêu chuẩn, dễ bị nước cuốn trôi mầm bệnh ra môi trường.

Giá vàng hôm nay 8/8: Vàng SJC tăng giá, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/8: Vàng SJC tăng giá, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC chạm 124 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn gần như giữ nguyên.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 – 10/8/2025: Điểm danh những khu vực nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 – 10/8/2025: Điểm danh những khu vực nằm trong diện mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Honda có thiết kế gợi nhớ mẫu xe Spacy huyền thoại 1 thời chắc chắn sẽ làm cho những cái tên như Honda Vision hay SH Mode phải ‘phai mờ’.

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 tiếp tục giảm sập sàn, số lượng không còn nhiều nhưng giá vô cùng hấp dẫn, đang dần trở thành dòng iPhone cũ fullbox giá rẻ nhất Việt Nam.

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Xu hướng - 8 giờ trước

Quán cà phê đầy tâm huyết của chị T. đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa do doanh thu quá thấp, có ngày chỉ bán được vỏn vẹn 9 ly nước.

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 7/8, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng đều tăng giá, các mặt hàng dầu tăng giảm đan xen.

Xem nhiều

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Xe SH Mode giảm giá mạnh tay, rẻ bất ngờ khiến Vision và Lead "lép vế"

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.

Xe máy 70cc giá 13 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại, hấp dẫn hơn hẳn xe số Wave Alpha, Yamaha Exciter

Xe máy 70cc giá 13 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại, hấp dẫn hơn hẳn xe số Wave Alpha, Yamaha Exciter

Giá cả thị trường
Nhà riêng trong ngõ tại phường Long Biên, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ý

Nhà riêng trong ngõ tại phường Long Biên, Hà Nội được cho thuê với mức giá đáng chú ý

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Honda City mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, Toyota Vios, Hyundai Accent lo chạy doanh số

Giá lăn bánh Honda City mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, Toyota Vios, Hyundai Accent lo chạy doanh số

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 26 triệu sắp về Việt Nam: Rẻ hơn Vision, pin bền, chỉ bằng giá một chiếc Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu sắp về Việt Nam: Rẻ hơn Vision, pin bền, chỉ bằng giá một chiếc Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top