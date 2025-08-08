Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 8 - 10/8/2025: Cuối tuần nhiều khách hàng vẫn bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 8 - 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 8 - 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 8 - 10/8/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 16:30:00
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm, Lò Rèn, Rạch Ông Bổn, Thống Nhất, Đống Đa, Hồ Thị Kỷ, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Du, Cao Văn Lầu, Kinh Hở, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu Dân Cư phường 5, Khu Dân Cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 16:30:00
Đường Hoàng Diệu - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - Phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 16:30:00
Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn) - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 18:00:00
Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn) - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 06:00:00
08/08/2025 10:30:00
Ấp 22 - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 09:00:00
08/08/2025 13:30:00
Ấp 20 - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 12:30:00
08/08/2025 17:00:00
Ấp 20 - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 14:00:00
Khóm 1, 2 (phường 1) - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn; Ấp 3 - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 16:30:00
Ấp 7, 12, 13 - phường Láng Tròn
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 16:30:00
Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được, Vườn Cò, Năm Căn, Quốc Kỷ, Phú Tòng, Nhà Thờ, Gia Hội - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 07:00:00
08/08/2025 13:00:00
Ấp Thống Nhất, Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thạnh, Phước Thọ Tiền, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Hậu - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 06:30:00
08/08/2025 12:00:00
Ấp Thống Nhất, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 06:45:00
08/08/2025 12:30:00
Ấp Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 07:00:00
08/08/2025 10:00:00
Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc , tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 09:00:00
08/08/2025 12:00:00
Ấp Vĩnh Thành Lập, Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 11:00:00
08/08/2025 14:00:00
Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 13:00:00
08/08/2025 16:00:00
Ấp Lộ Xe, Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 05:30:00
09/08/2025 16:30:00
Ấp Xẻo Dừng, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09/08/2025 06:30:00
09/08/2025 09:45:00
Mất điện trụ sở UBND xã Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 07:00:00
09/08/2025 10:00:00
Ấp Chủ Chọt, Nhà Lầu I, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 11:15:00
Mất điện trụ sở Đảng Ủy UBND xã Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 09:00:00
09/08/2025 12:00:00
Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 10:30:00
09/08/2025 13:15:00
Ấp Cây Mét, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 11:30:00
09/08/2025 14:30:00
Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 12:15:00
09/08/2025 15:00:00
Ấp Nhà LẦu I, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 13:00:00
09/08/2025 16:00:00
Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 05:30:00
10/08/2025 16:30:00
Ấp Bà Hiên, Trèm Trẹm, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
10/08/2025 05:30:00
10/08/2025 16:30:00
Ấp Nội Ô - xã Hồng Dân - Tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 05:30:00
08/08/2025 16:30:00
Ấp Doanh Điền - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 06:00:00
08/08/2025 11:30:00
Ấp 2, 3 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 09:30:00
08/08/2025 14:00:00
Ấp 2, 3 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 12:00:00
08/08/2025 16:30:00
Ấp 2, 3 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 05:30:00
10/08/2025 16:30:00
Ấp Bửu Đông, Bửu 1, Trường Điền, Trung Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 06:00:00
10/08/2025 17:30:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 06:00:00
08/08/2025 16:30:00
Ấp An Khoa, 14, 15 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu; Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội, Vĩnh Hiệp, Do Thới, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 10:30:00
Ấp Đồng Lớn 1 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:30:00
08/08/2025 16:30:00
Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 10:00:00
08/08/2025 12:00:00
Ấp 17 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 12:30:00
08/08/2025 14:30:00
Ấp 17, 18 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 14:00:00
08/08/2025 16:00:00
Ấp 17, 18 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 15:00:00
Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 06:00:00
09/08/2025 17:00:00
Ấp Láng Giài, Láng Giài A, Láng Giài B, Thị Trấn A, Cái Tràm B - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 06:30:00
10/08/2025 17:00:00
Ấp Chùa Phật - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
