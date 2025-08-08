Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 8 - 10/8/2025: Cuối tuần nhiều khách hàng vẫn bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 8 - 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 8 - 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 8 - 10/8/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09/08/2025 06:00:00 09/08/2025 16:30:00 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm, Lò Rèn, Rạch Ông Bổn, Thống Nhất, Đống Đa, Hồ Thị Kỷ, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Du, Cao Văn Lầu, Kinh Hở, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu Dân Cư phường 5, Khu Dân Cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 06:00:00 09/08/2025 16:30:00 Đường Hoàng Diệu - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - Phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/08/2025 06:00:00 10/08/2025 16:30:00 Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn) - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/08/2025 06:00:00 10/08/2025 18:00:00 Đường Tôn Đức Thắng (lề bên phải từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn) - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 06:00:00 08/08/2025 10:30:00 Ấp 22 - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 09:00:00 08/08/2025 13:30:00 Ấp 20 - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 12:30:00 08/08/2025 17:00:00 Ấp 20 - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 06:00:00 09/08/2025 14:00:00 Khóm 1, 2 (phường 1) - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn; Ấp 3 - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/08/2025 06:00:00 10/08/2025 16:30:00 Ấp 7, 12, 13 - phường Láng Tròn Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09/08/2025 06:00:00 09/08/2025 16:30:00 Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được, Vườn Cò, Năm Căn, Quốc Kỷ, Phú Tòng, Nhà Thờ, Gia Hội - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 07:00:00 08/08/2025 13:00:00 Ấp Thống Nhất, Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Thạnh, Phước Thọ Tiền, Thọ Tiền, Thọ Hậu, Phước Hậu - xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 06:30:00 08/08/2025 12:00:00 Ấp Thống Nhất, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 06:45:00 08/08/2025 12:30:00 Ấp Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 07:00:00 08/08/2025 10:00:00 Ấp Vĩnh Thành Lập, xã Vĩnh Lộc , tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 09:00:00 08/08/2025 12:00:00 Ấp Vĩnh Thành Lập, Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 11:00:00 08/08/2025 14:00:00 Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 13:00:00 08/08/2025 16:00:00 Ấp Lộ Xe, Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 05:30:00 09/08/2025 16:30:00 Ấp Xẻo Dừng, Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09/08/2025 06:30:00 09/08/2025 09:45:00 Mất điện trụ sở UBND xã Hồng Dân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 07:00:00 09/08/2025 10:00:00 Ấp Chủ Chọt, Nhà Lầu I, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 11:15:00 Mất điện trụ sở Đảng Ủy UBND xã Hồng Dân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 09:00:00 09/08/2025 12:00:00 Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 10:30:00 09/08/2025 13:15:00 Ấp Cây Mét, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 11:30:00 09/08/2025 14:30:00 Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 12:15:00 09/08/2025 15:00:00 Ấp Nhà LẦu I, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 13:00:00 09/08/2025 16:00:00 Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/08/2025 05:30:00 10/08/2025 16:30:00 Ấp Bà Hiên, Trèm Trẹm, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 10/08/2025 05:30:00 10/08/2025 16:30:00 Ấp Nội Ô - xã Hồng Dân - Tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 05:30:00 08/08/2025 16:30:00 Ấp Doanh Điền - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 06:00:00 08/08/2025 11:30:00 Ấp 2, 3 - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 09:30:00 08/08/2025 14:00:00 Ấp 2, 3 - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 12:00:00 08/08/2025 16:30:00 Ấp 2, 3 - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/08/2025 05:30:00 10/08/2025 16:30:00 Ấp Bửu Đông, Bửu 1, Trường Điền, Trung Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/08/2025 06:00:00 10/08/2025 17:30:00 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 06:00:00 08/08/2025 16:30:00 Ấp An Khoa, 14, 15 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu; Ấp 15A, Châu Phú, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội, Vĩnh Hiệp, Do Thới, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 10:30:00 Ấp Đồng Lớn 1 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 08:30:00 08/08/2025 16:30:00 Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 10:00:00 08/08/2025 12:00:00 Ấp 17 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 12:30:00 08/08/2025 14:30:00 Ấp 17, 18 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 14:00:00 08/08/2025 16:00:00 Ấp 17, 18 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 06:00:00 09/08/2025 15:00:00 Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 06:00:00 09/08/2025 17:00:00 Ấp Láng Giài, Láng Giài A, Láng Giài B, Thị Trấn A, Cái Tràm B - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/08/2025 06:30:00 10/08/2025 17:00:00 Ấp Chùa Phật - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp