Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Sáu ngày 20/3/2026: Cập nhật khu vực dân cư bị mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 20/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang cũ) ngày 20/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 20/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 20/3/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 20/3/2026.
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: - Một phần ấp Xóm Đình, Bồ Đề Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 20/3/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 20/3/2026.
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần ấp 11, 12, 14, 15, 16 xã Long Tiên và một phần ấp Hiệp Phú, Hiệp Quới, Hội Lễ, Hội Nghĩa, Hội Nhơn, Hội Tín, Xuân Kiển, Xuân Quang, Xuân Sắc xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 20/3/2026.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Thân Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Mỹ Thiện
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 20/3/2026.
