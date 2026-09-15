Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15 - 20/9/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h một số khu vực để phục vụ công tác sửa chữa

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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 15 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 15 - 20/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 15 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: - Đường Võ Nguyên Giáp từ hẻm số 156 đến Siêu thị Go - phường Nguyệt Hóa. - Đường Nguyễn Đáng từ Võ Văn Kiệt đến Bệnh viện đa khoa Trà Vinh và các hẻm - phường Nguyệt Hóa. - Khu vực dân cư gần cửa hàng xăng dầu Minh Hớn 5 - phường Nguyệt Hóa. - Một phần khu vực khóm 10 - phường Nguyệt Hóa. - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Trung tâm thương mại Go Trà Vinh 1, Go Trà Vinh 2, Trung tâm hội nghị và nhà khách Trung tâm hội nghị, Cục thuế tỉnh Trà Vinh, Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh, Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Trà Vinh, Nhà máy vật liệu xây dựng Bảy Chi, Nhà máy nước đá Lương Minh 1, Công an tỉnh, Công ty Huỳnh Ngọc Tài, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vin Fast, Trung Tâm Văn Hóa (trụ sở mới), Trạm TVH 001, Bệnh Viện Mắt - phường Nguyệt Hóa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 14:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Khách hàng (trạm Công ty TNHH Đầu tư Nông sản Sạch Trà Vinh) ấp Rạch xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 11:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Công ty TNHH Đầu tư Nông sản Sạch Trà Vinh số 2 ) ấp Rạch xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Mỹ Thập ) thuộc ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Sạc điện V-Green 05 ) ấp Bông Ven xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NMXX Tân Hiệp Hưng ) thuộc ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Ấp Nhất A ) thuộc ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 14:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm HKD Nguyễn Thị Ngọc Hiền ) ấp Ô Lắc xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Khu NTTS Nguyễn Thị Hiếu ) thuộc ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NMXX Nguyễn Thị Trúc Mai ) thuộc ấp Thuận Hòa xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Cống Cầu Ngang ) thuộc ấp Nô Công xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Mương Giữa 2 ) thuộc ấp Rạch xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NM Xử Lý Nước TT Cầu Ngang ) thuộc ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ông Chín 1, Ông Chín 2, Ông Chín 3) thuộc Xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Kháo 3, Trà Kháo 4, Trà Kháo 5, Trà Kháo 6) thuộc Xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ô Phèn, Cây Gòn xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: -Mất điện ấp Ba Trạch A, Ba Trạch B, Ba Trạch C- xã Long Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Trà Cú B- xã Hàm Giang (65KH).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Sóc Chà A- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: --Mất điện ấp Cá Lóc- xã Đại An (63KH). .

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Đôn Chụm- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện ấp Trà Sất A, Trà Sất B, Trà Sất C- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Đầu Giồng- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Con Lọp- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Sóc Chà 1.2) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 08:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Tục 1.1) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cà Săng 1.1) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/09/2026 đến 10:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Cá 2-1) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Thạch Thị Sa Huỳnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 13:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cà Hom 3) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Vàm Ray 3) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Thạch Thị Sa Huỳnh.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/09/2026 đến 16:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Chợ- xã Tập Sơn (133kH). .

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Mé Rạch E- xã Đại An (18kH). .

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/09/2026 đến 16:00:00 ngày 19/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trinh - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng- ấp Nhơn Hòa - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/09/2026 đến 10:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng- ấp Cần Chông - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng - ấp 2 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/09/2026 đến 15:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng - ấp 2 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Đùng - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/09/2026 đến 10:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng- ấp Đại Mong - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lê Văn Quới - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/09/2026 đến 14:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng - ấp Chánh Hội - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Giồng Tranh - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Lê Văn Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cồn Trứng 4.1) thuộc khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Tấn Phát

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cồn Trứng 5) thuộc khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Nguyễn Thiện Tâm

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cồn Trứng 1.1) thuộc khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Văn Sàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 14:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (trạm Kinh Xáng 2.1) thuộc khóm Bào Sen phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/09/2026 đến 14:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Minh Xuân, NT Nguyễn Minh Xuân 1

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Giá Nhỏ 1.1) thuộc ấp 11 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp 15.5) thuộc ấp 15 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm 1 phường Trường Long Hòa, một phần ấp 11 ấp 12 ấp 13 ấp 14 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/09/2026 đến 18:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng CK Trường Nguyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Hoàng Anh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/09/2026 đến 10:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Phan Kim Hương

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Quách Văn Đực 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 14:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Quách Văn Đực 4

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/09/2026 đến 15:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Quách Văn Đực 1

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 12:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm 30/4 phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khóm Giồng Ổi khóm Giồng Trôm phường Duyên Hải, một phần ấp 16 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/09/2026 đến 18:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mát, xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1-2) thuộc ấp Long Hưng 1 xã Hòa Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hương Phụ C, Hương Phụ B xã Châu Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 16:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cồn Cò 3) thuộc ấp Cồn Cò xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/09/2026 đến 10:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đại Thôn 1-2) ấp Đại Thôn xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rach Góc xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Sâu, Cồn Phụng, Thôn Vạn và Bà Tình xã Long Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hưng 1, Long Hưng 2, Giồng Giá, Bà Liêm, Ông Yển xã Hòa Minh, ấp Xẻo Ranh, Rạch Gốc xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 16:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Một phần ấp Long Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/09/2026 đến 14:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/09/2026 đến 15:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lạc Hòa, Cầu Vĩ và một phần ấp Lạc Thạnh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thiện, Hồ Tàu - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện