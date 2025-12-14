Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 15 – 21/12/2025): Có nơi 11 tiếng trong ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11 - 14/12/2025: Danh sách khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng cao GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang) tuần này từ ngày 15 – 21/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục



Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 15 – 21/12/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/12/2025 đến 12:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, Trần Nguyên Hãn, phường Mỹ Phong, Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, Trần Nguyên Hãn, phường Mỹ Phong, Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 16:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Mỹ Hoà, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 12:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 4, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 16:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu Phố 22, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 12:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường LTHG, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 11:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: - Một phần ấp Đôi Ma, Đôi ma 1 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/12/2025 đến 17:00:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Láng xã Gò Công Đông; ấp Hộ xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Cầu Xây, Xóm Lưới xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Hòa xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Thơm 1, Hòa Thơm 2, Hòa Thơm 3, Xóm Gò 1, Xóm Gò 2 Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 17:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Thơm 1, Hòa Thơm 2, Hòa Thơm 3 xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/12/2025 đến 12:00:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phân phường Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/12/2025 đến 16:30:00 ngày 16/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Thuận - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 15:30:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Thuận - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình xuân - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Nhựt, Bình Cách, Thạnh Phong, Bình Hưng xã Phú Thành. - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Mỹ Thành, một phần ấp Mỹ Trinh B xã Hậu Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 14:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1B, 3A, khu phố Hòa Trí, Mỹ Phú phường Cai Lậy, một phần khu phố Mỹ Lợi, Mỹ Thuận, Quý trinh, Quý Phước, Quý Lợi, Quý Thành, Quý Chánh, Phú An, Phú Hòa, Phú Hưng, Phú Mỹ phường Nhị Quý, một phần khu phố Thanh Hiệp, Thanh Bình Phường Thanh Hòa, một phần ấp Mỹ Chánh B, Mỹ Điền, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, Mỹ Hưng B, Mỹ Lợi, Mỹ Phú, Mỹ Thạnh xã Long Tiên, một phần ấp Bình Long, Bình Trị, ấp 7 xã Bình Phú và xã Tân Phú, một phần ấp Bắc A xã Bình Trưng tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1B, 2B, khu phố Hòa Trí, Phú Thuận Mỹ Phú phường Cai Lậy, một phần ấp 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 xã Long Tiên, một phần ấp Hòa An, Hòa Hảo Hòa Thinh, Long Quới, Tân Đông, Thủy Tây, Tân Sơn, Tân Hòa, Bình Thanh, Bình Thạnh, Bình Thuận xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch giảm, ngừng cung cấp điện từ ngày 15 – 21/12/2025.

Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần ấp An Lạc Thượng, Nhơn Hòa xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/12/2025 đến 14:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hưng xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/12/2025 đến 17:00:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khưio7ng 1, 2 xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, Hòa Lạc Trung xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/12/2025 đến 11:30:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc Trung, Tân Ninh xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/12/2025 đến 17:00:00 ngày 18/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hiệp xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ninh xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ninh xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 11:30:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/12/2025 đến 10:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh, Bình Hạnh, Thạnh Lợi xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 20/12/2025 đến 13:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/12/2025 đến 07:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/12/2025 đến 13:30:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Thuận xã Lương Hòa Lạc Một phần ấp Mỹ Trường xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng + ấp Bắc B – xã Bình Trưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình - xã Bình Trưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/12/2025 đến 17:00:00 ngày 20/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần khu 2 xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/12/2025 đến 17:00:00 ngày 17/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/12/2025 đến 17:00:00 ngày 19/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bãi Bùn, toàn phần ấp Tân Phú, Giồng keo, Cả Thu, Bà Lắm, Bà Tiên, Lý Quàn, Ấp Gảnh, Bà Từ, Pháo Đài, Cồn Cống xã Tân Phú Đông tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 17:30:00 ngày 21/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

