Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11 - 14/12/2025: Danh sách khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng cao

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 11 - 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11 - 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11 - 14/12/2025

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm Phan Văn Danh Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,05MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Xã Tắc Vân Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,05MW

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm Hộ KDCT Tạ Hữu Đức Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,05MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm Hộ Kinh Doanh Cá Thể Thiên Phú Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,1MW

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, một phần đường Nguyễn Trung Trực, trường Y Tế, Trường Nguyễn Việt Khái Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,7MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Cái Ngang Cái Rô, Ba Dinh, Định Bình, Xóm Chùa Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 2.5MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm CTy CP Bê Tông Sài Gòn Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,32MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 10:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm Ngân Hàng Phương Đông Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,25MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/12/2025 đến 12:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Ngọc Sanh, một phần đường Trần Văn Thời, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,8MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 1A và một phần Tân Thành, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 5.5MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh Mới khóm 22,23 Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 4MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hưng Mỹ





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Lê Việt Sử thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/12/2025 đến 09:15:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Phan Hải Lâm thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/12/2025 đến 10:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Võ Đông Triều thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Nguyễn Quốc Thống thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 11:45:00 ngày 13/12/2025 đến 12:45:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Trần Quốc Việt thuộc xã Hưng Mỹ tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 13/12/2025 đến 14:15:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Ngô Tấn Sỹ thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/12/2025 đến 15:45:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Huỳnh Ngọc Nam thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, xã Hưng Mỹ, xã Trần Phán - tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Ấp Bình Minh 2, Công Nghiệp B, Nhà Máy A xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Minh 2, Công Nghiệp B, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nguyễn Phích





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.5 Mw.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích; Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2 Mw.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Ấp Khai Hoang, một phần ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán; ấp Mương Điều, ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2,5, ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi, một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ xã Thanh Tùng, Một phần xã Đầm Dơi, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một khách hàng Vũ Văn Trung xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Công ty TNHH Hằng Du Mục xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hà Phúc Ứng xã Biển Bạch tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hà Phúc Ứng xã Biển Bạch tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Hộ KDCT Lê Hồng Trung xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Công ty TNHH Nguyễn Lợi xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Hộ KD Thùy Dương xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 14:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, ấp 8 xã Thới Bình tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/12/2025 đến 12:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Kênh 50-2A, ấp Tân Quảng Tây, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Kênh 50-2, ấp Tân Quảng Tây, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Dân Quân, ấp Kiến Vàng B, ấp Kiến Vàng A, ấp Tân Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc A, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt CB trạm Tân Ân 73 trụ 154/34 tuyến 475RG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Kinh Ráng, ấp Đồng Khởi, ấp Nhưng Miên,xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.