Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11 - 14/12/2025: Danh sách khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng cao
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 11 - 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11 - 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11 - 14/12/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm Phan Văn Danh Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,05MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Xã Tắc Vân Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,05MW
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm Hộ KDCT Tạ Hữu Đức Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,05MW
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm Hộ Kinh Doanh Cá Thể Thiên Phú Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,1MW
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, một phần đường Nguyễn Trung Trực, trường Y Tế, Trường Nguyễn Việt Khái Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,7MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Cái Ngang Cái Rô, Ba Dinh, Định Bình, Xóm Chùa Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 2.5MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm CTy CP Bê Tông Sài Gòn Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,32MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 10:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bô trạm chuyên dùng trạm Ngân Hàng Phương Đông Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,25MW
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/12/2025 đến 12:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Nguyễn Ngọc Sanh, một phần đường Trần Văn Thời, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,8MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 1A và một phần Tân Thành, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 5.5MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Kinh Mới khóm 22,23 Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 4MW
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Lê Việt Sử thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/12/2025 đến 09:15:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Phan Hải Lâm thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/12/2025 đến 10:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Võ Đông Triều thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Nguyễn Quốc Thống thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 11:45:00 ngày 13/12/2025 đến 12:45:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Trần Quốc Việt thuộc xã Hưng Mỹ tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 13/12/2025 đến 14:15:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Ngô Tấn Sỹ thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/12/2025 đến 15:45:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện nội bộ trạm khách hàng Hộ NTCN Huỳnh Ngọc Nam thuộc xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, xã Hưng Mỹ, xã Trần Phán - tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Ấp Bình Minh 2, Công Nghiệp B, Nhà Máy A xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Minh 2, Công Nghiệp B, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.5 Mw.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích; Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2 Mw.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Ấp Khai Hoang, một phần ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán; ấp Mương Điều, ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 2,5, ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi, một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ xã Thanh Tùng, Một phần xã Đầm Dơi, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một khách hàng Vũ Văn Trung xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một khách hàng Công ty TNHH Hằng Du Mục xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hà Phúc Ứng xã Biển Bạch tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hà Phúc Ứng xã Biển Bạch tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một khách hàng Hộ KDCT Lê Hồng Trung xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một khách hàng Công ty TNHH Nguyễn Lợi xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một khách hàng Hộ KD Thùy Dương xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 14:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6, ấp 8 xã Thới Bình tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/12/2025 đến 12:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Kênh 50-2A, ấp Tân Quảng Tây, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Kênh 50-2, ấp Tân Quảng Tây, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Dân Quân, ấp Kiến Vàng B, ấp Kiến Vàng A, ấp Tân Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc A, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cắt CB trạm Tân Ân 73 trụ 154/34 tuyến 475RG
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Kinh Ráng, ấp Đồng Khởi, ấp Nhưng Miên,xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Yoosun Rau Má - Thương hiệu uy tín, hơn 20 năm đồng hành cùng gia đình ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 12 phút trước
Trong bối cảnh ngành hàng chăm sóc cá nhân tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.
Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 19 phút trước
GĐXH - Thị trường quốc tế đêm qua ghi nhận tiếp tục tăng trưởng, kéo theo thị trường trong nước tiếp tục phục hồi khi mở phiên sáng nay, vùng giá giao dịch mới trên 64 triệu đồng/kg đã được thiết lập.
In Bảo Ngọc - Xưởng in bao bì giấy trọn gói cho các thương hiệu ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 42 phút trước
Các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu đặt in bao bì giấy trọn gói từ khâu tư vấn, thiết kế đến khi nhận sản phẩm hoàn thiện thì In Bảo Ngọc là một lựa chọn đáng tin cậy.
Bỉm nội địa Bonny, Kitin Natural, Jo... lõi hút mỏng, không siêu nhẹ, siêu thoáng mẹ bỉm chọn mua vì lý do gì?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Các dòng bỉm nội địa như Kitin Natural, Jo hay Bonny ngày càng được ưa chuộng nhờ độ mềm mại, thoáng khí và giá thành dễ chịu. Mỏng nhẹ, an toàn và phù hợp khí hậu Việt Nam, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho bé yêu mỗi ngày.
Làm Digital Marketing trong thời đại AI - góc nhìn từ đội ngũ X3SalesSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Sự trỗi dậy của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã tạo ra một cơn địa chấn trong ngành Digital Marketing.. Khi công nghệ học máy, chatbot, phân tích dữ liệu tự động, và tối ưu hóa quảng cáo tự động trở nên phổ biến, nhiều marketer đặt câu hỏi: "Liệu AI sẽ thay thế con người trong marketing?".
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 14/12/2025: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Bỏ 1,4 triệu đồng sở hữu xe máy điện của Honda ở Việt Nam có màn hình TFT, 2 pin rời khiến người dùng xôn xaoGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế liền khối hiện đại, động cơ điện 6 kW và trang bị 2 pin tháo rời đang có mức giá thuê hấp dẫn.
Giá vàng hôm nay 11/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC treo cao, trong khi vàng nhẫn đi ngang.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng VõGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ tiếp tục "ấm nóng".
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 11 – 14/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.