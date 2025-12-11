Lịch cúp điện An Giang từ ngày 11 – 14/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 11 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 11 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 11 – 14/12/2025
Lịch cúp điện Long Xuyên
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực vàm Gòi Lớn trên) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Trần Quang Diệu) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (phường Bình Đức đoạn từ cầu Nguyễn Trung Trực đến nhà máy nước Bình Đức phía bên trái) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (phường Bình Đức đoạn từ nhà máy nước Bình Đức đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái, xã Mỹ Hòa Hưng) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Lê Văn Nhung đoạn từ Đội QLĐ Long Xuyên đến cầu Nguyễn Thái Học, đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Mũi Tàu đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái, đường Yết Kiêu, Cô Giang, Cô Bắc, KS Hòa Bình 1, đường Nguyễn Thái Học đoạn từ Trần Hưng Đạo đến cầu Nguyễn Thái Học, phường Bình Đức đoạn từ cầu Nguyễn Trung Trực đến trường Cao Đẳng nghề phía bên phải) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Châu
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực từ cầu Kênh Đào cầu Chung Xây, cầu Sắt Vĩnh Nhuận đến Tân Phú) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã xã Bình Hòa (khu vực Ngã 3 Nhà Thí) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã xã Bình Hòa (khu vực cổng sau KCN Bình Hòa) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã xã Bình Hòa (khu vực cổng sau KCN Bình Hòa) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực ấp Tân Thạnh, DC 9 Hẹ) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa, xã An Châu (khu vực Hòa Bình Thạnh,Vĩnh Lợi, cầu Chắc Cà Đao đến KDC Tân Thành tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 06:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Bình Thạnh, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu CN Bình Hòa (khu vực cổng sau KCN đến CTy SAMHO, Agimexpharm, CTy Trường Thắng, một phần NM Thép Tiến Bộ) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 06:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cổng KCN Bình Hòa đến cầu Bình Hòa, rạch Bình Hòa) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 06:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Tân Hanh) – Tỉnh AnGiang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh An (khu vực từ Chùa Kỳ Viên đến cầu số 10 ) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 06:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu CN Bình Hòa (khu vực cổng sau KCN đến CTy SAMHO, Agimexpharm, CTy Trường Thắng, một phần NM Thép Tiến Bộ) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa, xã An Châu (khu vực Hòa Bình Thạnh,Vĩnh Lợi, cầu Chắc Cà Đao đến KDC Tân Thành tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cổng KCN Bình Hòa đến cầu Bình Hòa, rạch Bình Hòa) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh An (khu vực từ Chùa Kỳ Viên đến cầu số 10 ) tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Mới
KHU VỰC: Một phần xã Hội An (Từ cầu Cái Gia đến nhà máy Vạn Hòa) - tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường lộ Bà Vệ-Mỹ Luông và dọc kênh xáng Long An thuộc xã Long Kiến và Long Điền, ấp Mỹ Trung thuộc xã Long Kiến, một phần xã Long Điền (từ Trạm 110kV Chợ Mới đến KDC Mỹ Tân), xã Cù Lao Giêng (trừ ấp Tấn Long) – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Đốc
KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Tế (khu vực xã Vĩnh Châu cũ) từ Kinh 4 đến Kinh Tha La và Tuyến dân cư cặp Kinh Tha La đến cống Huỳnh Văn Thu; Cty Trường Sơn (xây dựng cao tốc Châu Đốc 0 Sóc Trăng).
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Đường Hoàng Đạo Cật, khóm Vĩnh Tây 2 - phường Vĩnh Tế.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện qua trạm công cộng đường Tôn Đức Thắng, dãy số lẽ từ nhà số 355 đến nhà số 489 (trừ Lò Bánh mỳ Mai Hải Vy), phường Châu Đốc.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 18:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Xã Tân An, Vĩnh Xương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 18:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Châu Phong.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phú Lâm
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Phú.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân An.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thoại Sơn
KHU VỰC: - Tại trạm KDC Trung Phú 2 trụ 476TS/196/57A tuyến 476TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm T3 Vĩnh Khánh trụ 471TS/146/60 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm T6 Vĩnh Khánh trụ 471TS/146/83 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại tram T6B Kênh Đào trụ 471TS/146/90/87 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại tram Phú Tây 3 trụ 471TS/146/89/92/36 tuyến 473LX2.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Hiệp và ấp Sơn Hòa, xã Óc Eo, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Dọc theo Kênh Trường Tiền, thuộc một phần ấp Phú Thuận và ấp Tân Phú, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Phú Bình, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tại trạm T1 Vĩnh Thắng trụ 471TS/146/97 tuyến 471TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Phú
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T4A Mỹ Phú)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T7A Mỹ Phú)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vạn Hỷ, Cụm Dân Cư Bắc Kênh Cần Thảo)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Võ Thanh Sang)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Trạm T1 Cái Tắc trụ 477- 475PT/20 tuyến 477PT..
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:10:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T4A Phú Hưng trụ 477- 475PT/57A tuyến 477PT..
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T5A Phú Hưng trụ 477- 475PT/79 tuyến 477PT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:10:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Lò sấy Văn Thành Minh trụ 477-475PT/83 tuyến 477PT.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (dọc đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến Chợ Nhơn Hòa), tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ xã Cầu Đình Phú Hưng hướng về Cầu Bình Thạnh Đông và hướng về Cầu Mương Trâu; từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về xã giáp ranh xã Hòa Lạc) và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc , tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ- tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (đường Chu Văn An từ ngã tư đèn đỏ giáp với Hải Thượng Lãn Ông, Tôn Đức Thắng và tỉnh lộ 954 hướng về ngân hàng Agribank; từ Công viên Phú Mỹ hướng đến cuối cồn Tân Trung) – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (Đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến Đường Tỉnh 954 và hướng đến Đoạn từ Ngã ba Lộ Sứ hướng về đò Vàm Nao, dọc đường Chu Văn An) - tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông, ấp Hiệp Hòa thuộc xã Bình Thạnh Đông; từ cầu Cái Đầm hướng về Trường THPT Bình Thạnh Đông) – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (từ Chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán), tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (dọc theo lộ nhựa nông thôn bờ Bắc rạch Cái Tắc đến cầu sắt Phú Hưng và dọc Kênh Sườn Phú Thọ từ lò sấy Ông Thiện đến trạm bơm Ông Tấn) - tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tri Tôn
Không có lịch giảm, ngừng cung cấp điện từ ngày 11 – 14/12/2025.
Lịch cúp điện Tịnh Biên
Không có lịch giảm, ngừng cung cấp điện từ ngày 11 – 14/12/2025.
Lịch cúp điện An Phú
KHU VỰC: Khu vực ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hưng thuộc xã Phú Hữu; Khu vực ấp Vĩnh Bảo, Vĩnh Lịch, Vĩnh Ngữ, Vĩnh Thuấn thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 18:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Yoosun Rau Má - Thương hiệu uy tín, hơn 20 năm đồng hành cùng gia đình ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 9 phút trước
Trong bối cảnh ngành hàng chăm sóc cá nhân tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.
Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 16 phút trước
GĐXH - Thị trường quốc tế đêm qua ghi nhận tiếp tục tăng trưởng, kéo theo thị trường trong nước tiếp tục phục hồi khi mở phiên sáng nay, vùng giá giao dịch mới trên 64 triệu đồng/kg đã được thiết lập.
In Bảo Ngọc - Xưởng in bao bì giấy trọn gói cho các thương hiệu ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 39 phút trước
Các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu đặt in bao bì giấy trọn gói từ khâu tư vấn, thiết kế đến khi nhận sản phẩm hoàn thiện thì In Bảo Ngọc là một lựa chọn đáng tin cậy.
Bỉm nội địa Bonny, Kitin Natural, Jo... lõi hút mỏng, không siêu nhẹ, siêu thoáng mẹ bỉm chọn mua vì lý do gì?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Các dòng bỉm nội địa như Kitin Natural, Jo hay Bonny ngày càng được ưa chuộng nhờ độ mềm mại, thoáng khí và giá thành dễ chịu. Mỏng nhẹ, an toàn và phù hợp khí hậu Việt Nam, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho bé yêu mỗi ngày.
Làm Digital Marketing trong thời đại AI - góc nhìn từ đội ngũ X3SalesSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Sự trỗi dậy của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã tạo ra một cơn địa chấn trong ngành Digital Marketing.. Khi công nghệ học máy, chatbot, phân tích dữ liệu tự động, và tối ưu hóa quảng cáo tự động trở nên phổ biến, nhiều marketer đặt câu hỏi: "Liệu AI sẽ thay thế con người trong marketing?".
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11 - 14/12/2025: Danh sách khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 14/12/2025: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Bỏ 1,4 triệu đồng sở hữu xe máy điện của Honda ở Việt Nam có màn hình TFT, 2 pin rời khiến người dùng xôn xaoGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế liền khối hiện đại, động cơ điện 6 kW và trang bị 2 pin tháo rời đang có mức giá thuê hấp dẫn.
Giá vàng hôm nay 11/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC treo cao, trong khi vàng nhẫn đi ngang.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng VõGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ tiếp tục "ấm nóng".
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.