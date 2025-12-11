Lịch cúp điện An Giang từ ngày 11 – 14/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 – 14/12/2025: Nhiều khu phố nằm trong diện liên tục không có điện để dùng GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 11 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 11 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 11 – 1 4/12/2 025

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực vàm Gòi Lớn trên) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Trần Quang Diệu) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (phường Bình Đức đoạn từ cầu Nguyễn Trung Trực đến nhà máy nước Bình Đức phía bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (phường Bình Đức đoạn từ nhà máy nước Bình Đức đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái, xã Mỹ Hòa Hưng) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Lê Văn Nhung đoạn từ Đội QLĐ Long Xuyên đến cầu Nguyễn Thái Học, đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Mũi Tàu đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên trái, đường Yết Kiêu, Cô Giang, Cô Bắc, KS Hòa Bình 1, đường Nguyễn Thái Học đoạn từ Trần Hưng Đạo đến cầu Nguyễn Thái Học, phường Bình Đức đoạn từ cầu Nguyễn Trung Trực đến trường Cao Đẳng nghề phía bên phải) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực từ cầu Kênh Đào cầu Chung Xây, cầu Sắt Vĩnh Nhuận đến Tân Phú) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã xã Bình Hòa (khu vực Ngã 3 Nhà Thí) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã xã Bình Hòa (khu vực cổng sau KCN Bình Hòa) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã xã Bình Hòa (khu vực cổng sau KCN Bình Hòa) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực ấp Tân Thạnh, DC 9 Hẹ) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa, xã An Châu (khu vực Hòa Bình Thạnh,Vĩnh Lợi, cầu Chắc Cà Đao đến KDC Tân Thành tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 06:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Bình Thạnh, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu CN Bình Hòa (khu vực cổng sau KCN đến CTy SAMHO, Agimexpharm, CTy Trường Thắng, một phần NM Thép Tiến Bộ) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 06:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cổng KCN Bình Hòa đến cầu Bình Hòa, rạch Bình Hòa) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 06:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Tân Hanh) – Tỉnh AnGiang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh An (khu vực từ Chùa Kỳ Viên đến cầu số 10 ) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 06:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu CN Bình Hòa (khu vực cổng sau KCN đến CTy SAMHO, Agimexpharm, CTy Trường Thắng, một phần NM Thép Tiến Bộ) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa, xã An Châu (khu vực Hòa Bình Thạnh,Vĩnh Lợi, cầu Chắc Cà Đao đến KDC Tân Thành tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cổng KCN Bình Hòa đến cầu Bình Hòa, rạch Bình Hòa) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh An (khu vực từ Chùa Kỳ Viên đến cầu số 10 ) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Hội An (Từ cầu Cái Gia đến nhà máy Vạn Hòa) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Dọc đường lộ Bà Vệ-Mỹ Luông và dọc kênh xáng Long An thuộc xã Long Kiến và Long Điền, ấp Mỹ Trung thuộc xã Long Kiến, một phần xã Long Điền (từ Trạm 110kV Chợ Mới đến KDC Mỹ Tân), xã Cù Lao Giêng (trừ ấp Tấn Long) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Tế (khu vực xã Vĩnh Châu cũ) từ Kinh 4 đến Kinh Tha La và Tuyến dân cư cặp Kinh Tha La đến cống Huỳnh Văn Thu; Cty Trường Sơn (xây dựng cao tốc Châu Đốc 0 Sóc Trăng).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Hoàng Đạo Cật, khóm Vĩnh Tây 2 - phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện qua trạm công cộng đường Tôn Đức Thắng, dãy số lẽ từ nhà số 355 đến nhà số 489 (trừ Lò Bánh mỳ Mai Hải Vy), phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 18:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Xã Tân An, Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 18:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm KDC Trung Phú 2 trụ 476TS/196/57A tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T3 Vĩnh Khánh trụ 471TS/146/60 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T6 Vĩnh Khánh trụ 471TS/146/83 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram T6B Kênh Đào trụ 471TS/146/90/87 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại tram Phú Tây 3 trụ 471TS/146/89/92/36 tuyến 473LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Hiệp và ấp Sơn Hòa, xã Óc Eo, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Dọc theo Kênh Trường Tiền, thuộc một phần ấp Phú Thuận và ấp Tân Phú, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Phú Bình, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tại trạm T1 Vĩnh Thắng trụ 471TS/146/97 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T4A Mỹ Phú)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T7A Mỹ Phú)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vạn Hỷ, Cụm Dân Cư Bắc Kênh Cần Thảo)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Võ Thanh Sang)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm T1 Cái Tắc trụ 477- 475PT/20 tuyến 477PT..

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:10:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4A Phú Hưng trụ 477- 475PT/57A tuyến 477PT..

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T5A Phú Hưng trụ 477- 475PT/79 tuyến 477PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:10:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lò sấy Văn Thành Minh trụ 477-475PT/83 tuyến 477PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (dọc đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến Chợ Nhơn Hòa), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ xã Cầu Đình Phú Hưng hướng về Cầu Bình Thạnh Đông và hướng về Cầu Mương Trâu; từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về xã giáp ranh xã Hòa Lạc) và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ- tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (đường Chu Văn An từ ngã tư đèn đỏ giáp với Hải Thượng Lãn Ông, Tôn Đức Thắng và tỉnh lộ 954 hướng về ngân hàng Agribank; từ Công viên Phú Mỹ hướng đến cuối cồn Tân Trung) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (Đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến Đường Tỉnh 954 và hướng đến Đoạn từ Ngã ba Lộ Sứ hướng về đò Vàm Nao, dọc đường Chu Văn An) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông, ấp Hiệp Hòa thuộc xã Bình Thạnh Đông; từ cầu Cái Đầm hướng về Trường THPT Bình Thạnh Đông) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (từ Chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (dọc theo lộ nhựa nông thôn bờ Bắc rạch Cái Tắc đến cầu sắt Phú Hưng và dọc Kênh Sườn Phú Thọ từ lò sấy Ông Thiện đến trạm bơm Ông Tấn) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch giảm, ngừng cung cấp điện từ ngày 11 – 14/12/2025.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Không có lịch giảm, ngừng cung cấp điện từ ngày 11 – 14/12/2025.

Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hưng thuộc xã Phú Hữu; Khu vực ấp Vĩnh Bảo, Vĩnh Lịch, Vĩnh Ngữ, Vĩnh Thuấn thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 18:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

