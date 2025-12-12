Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 12 - 14/12/2025: Điểm danh những khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 12 - 14/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 12 - 14/12được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 12 - 14/12
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Thép Trung Nguyên khu vực phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 07:55:00 ngày 12/12/2025 đến 10:10:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
KHU VỰC: Một phần Thôn 1, 2, 3 (Bình Thạnh) - xã Liên Hương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Bình Thủy, Bình Lễ; Bình Liêm, Bình Long - xã Bắc Bình - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Bình Thủy, Bình Hòa, Bình Minh, Bình Thắng, Bình Long, Bình Lễ; Thôn Bình Liêm, Bình Long, Bình Tiến, Bình Đức, Bình Hiếu, Hiệp Phước, Xuân An 1 , Xuân An 2- xã Bắc Bình - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đức Hạnh 1 - xã Hoài Đức - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Nhà máy gạch Bắc Mỹ, Tuynel Bắc Mỹ thuộc thôn Mê Pu 6 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/12/2025 đến 11:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Công ty TNHH Thái Sơn SP thuộc thôn Sùng Nhơn 2 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/12/2025 đến 14:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Nguyễn Thị Tám thuộc thôn Sùng Nhơn 1 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Tân
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 14/12/2025.
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Kim Hải - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Đá Hoa Cương Minh Hưng - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Hữu Thanh - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Mai Thúc Loan - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 12:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 14/12/2025.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần thôn 1, thôn 3 Xã Hàm Thuận- Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
KHU VỰC: Thôn Dân Bình, thôn Dân hiệp xã Hàm Kiệm, thôn Minh Tiến xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 12/12/2025 đến 05:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Thôn Dân Bình, thôn Dân hiệp xã Hàm Kiệm, thôn Minh Tiến xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 19:00:00 ngày 12/12/2025 đến 19:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Thôn Dân Bình, thôn Dân hiệp xã Hàm Kiệm, thôn Minh Tiến xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 14/12/2025 đến 05:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Thôn Dân Bình, thôn Dân hiệp xã Hàm Kiệm, thôn Minh Tiến xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 19:00:00 ngày 14/12/2025 đến 19:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Lịch cúp điện Bắc Bình
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 14/12/2025.
Lịch cúp điện Tánh Linh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 14/12/2025.
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 14/12/2025.
