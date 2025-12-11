Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 14/12/2025: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu dân cư

Thứ năm, 11:33 11/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 – 14/12/2025: Nhiều khu phố nằm trong diện liên tục không có điện để dùngLịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 – 14/12/2025: Nhiều khu phố nằm trong diện liên tục không có điện để dùng

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 11 - 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 14/12/2025: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu dân cư - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 14/12/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu


KHU VỰC: Khóm Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm Kim Cấu - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm Công Điền - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Phan Văn Trị, Đống Đa, Lê Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Văn A - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khóm Kim Cấu - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/12/2025 đến 12:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giá Rai


KHU VỰC: Khóm 1, 2, 18, Phong Thạnh, 19A, 20, 21, 23 - phường Giá Rai; Khóm 5, 16, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 3A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 9, 10, 13A - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khóm 9, 13A - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Lợi


KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 08:45:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nhà Dài A - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:15:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Năm Căn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:45:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bưng Xúc - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 12/12/2025 đến 14:15:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Long, Cái Tràm A1, Phước Thạnh 1 - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Giồng Bướm A, Cái Điều, Tràm 1 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/12/2025 đến 12:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 1 - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/12/2025 đến 15:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Xẻo Lá, Cài Dầy - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phước Long


KHU VỰC: Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh; Ấp Mỹ Tân, Phước 3B - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Long Thành, Nội Ô - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 10, Huê 2, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hồng Dân


KHU VỰC: Ấp Nội Ô, Trèm Trẹm - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập, Lộ Xe, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tà Ben, Bà Gồng, Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ninh An, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vĩnh An, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ninh Điền, Ninh Bình, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Cai Giảng, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Mét, Ninh Thạnh Tây, Chom Cao, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Cây Cui, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi. Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 13:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, Trèm Trẹm, Nội Ô, Xẻo Quao, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thành Lập, Vĩnh Bình, Nhụy Cầm, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đông Hải


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ba Mến - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đại Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đầu Lá - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Long Hà - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Chòi Mòi, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A, Long Phú - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 2 - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 5 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hiệp Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Lung Lá, Hòa Phong, Lung Chim, Lung Rong - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Bình


KHU VỰC: Ấp 18, Minh Hòa - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 12:20:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Láng Giài, Láng Giài A, Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B - xã Hòa Bình; Ấp 21, Ninh Lợi, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Trà Co, 33, 36, 38 - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 14, 15 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Tân Tiến, 15A, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Do Thới, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 13/12/2025 đến 13:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 13, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 14/12/2025 đến 11:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Chùa Phật, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Cái Tràm B, Châu Phú, Xóm Lớn A - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tốiLịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

