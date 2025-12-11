Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 11 - 14/12/2025: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu dân cư
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 11 - 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 11 - 14/12/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Khóm Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Kim Cấu - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Công Điền - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Phan Văn Trị, Đống Đa, Lê Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Văn A - phường Bạc Liêu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A - phường Hiệp Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khóm Kim Cấu - phường Vĩnh Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/12/2025 đến 12:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Khóm 1, 2, 18, Phong Thạnh, 19A, 20, 21, 23 - phường Giá Rai; Khóm 5, 16, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21 - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 3A - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 9, 10, 13A - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm 9, 13A - phường Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 08:45:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhà Dài A - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:15:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Năm Căn - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:45:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bưng Xúc - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 12/12/2025 đến 14:15:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Long, Cái Tràm A1, Phước Thạnh 1 - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Giồng Bướm A, Cái Điều, Tràm 1 - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/12/2025 đến 12:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 1 - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/12/2025 đến 15:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Xẻo Lá, Cài Dầy - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh; Ấp Mỹ Tân, Phước 3B - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Thành, Nội Ô - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 10, Huê 2, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B - xã Vĩnh Thanh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Ấp Nội Ô, Trèm Trẹm - xã Hồng Dân
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập, Lộ Xe, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tà Ben, Bà Gồng, Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ninh An, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh An, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ninh Điền, Ninh Bình, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Cai Giảng, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Mét, Ninh Thạnh Tây, Chom Cao, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Cây Cui, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi. Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 13:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông, Trèm Trẹm, Nội Ô, Xẻo Quao, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thành Lập, Vĩnh Bình, Nhụy Cầm, Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Điền, Cái Cùng - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ba Mến - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đại Điền - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đầu Lá - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Hà - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Chòi Mòi, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A, Long Phú - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2 - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 5 - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hiệp Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Lung Lá, Hòa Phong, Lung Chim, Lung Rong - xã Định Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp 18, Minh Hòa - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 12:20:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Láng Giài, Láng Giài A, Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B - xã Hòa Bình; Ấp 21, Ninh Lợi, Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Trà Co, 33, 36, 38 - xã Vĩnh Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 14, 15 - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Tân Tiến, 15A, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Do Thới, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 13/12/2025 đến 13:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 13, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 14/12/2025 đến 11:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Chùa Phật, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Cái Tràm B, Châu Phú, Xóm Lớn A - xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Yoosun Rau Má - Thương hiệu uy tín, hơn 20 năm đồng hành cùng gia đình ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 9 phút trước
Trong bối cảnh ngành hàng chăm sóc cá nhân tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.
Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 16 phút trước
GĐXH - Thị trường quốc tế đêm qua ghi nhận tiếp tục tăng trưởng, kéo theo thị trường trong nước tiếp tục phục hồi khi mở phiên sáng nay, vùng giá giao dịch mới trên 64 triệu đồng/kg đã được thiết lập.
In Bảo Ngọc - Xưởng in bao bì giấy trọn gói cho các thương hiệu ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 39 phút trước
Các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu đặt in bao bì giấy trọn gói từ khâu tư vấn, thiết kế đến khi nhận sản phẩm hoàn thiện thì In Bảo Ngọc là một lựa chọn đáng tin cậy.
Bỉm nội địa Bonny, Kitin Natural, Jo... lõi hút mỏng, không siêu nhẹ, siêu thoáng mẹ bỉm chọn mua vì lý do gì?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Các dòng bỉm nội địa như Kitin Natural, Jo hay Bonny ngày càng được ưa chuộng nhờ độ mềm mại, thoáng khí và giá thành dễ chịu. Mỏng nhẹ, an toàn và phù hợp khí hậu Việt Nam, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho bé yêu mỗi ngày.
Làm Digital Marketing trong thời đại AI - góc nhìn từ đội ngũ X3SalesSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Sự trỗi dậy của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã tạo ra một cơn địa chấn trong ngành Digital Marketing.. Khi công nghệ học máy, chatbot, phân tích dữ liệu tự động, và tối ưu hóa quảng cáo tự động trở nên phổ biến, nhiều marketer đặt câu hỏi: "Liệu AI sẽ thay thế con người trong marketing?".
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 11 - 14/12/2025: Danh sách khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Bỏ 1,4 triệu đồng sở hữu xe máy điện của Honda ở Việt Nam có màn hình TFT, 2 pin rời khiến người dùng xôn xaoGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế liền khối hiện đại, động cơ điện 6 kW và trang bị 2 pin tháo rời đang có mức giá thuê hấp dẫn.
Giá vàng hôm nay 11/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC treo cao, trong khi vàng nhẫn đi ngang.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng VõGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ tiếp tục "ấm nóng".
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 11 – 14/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.