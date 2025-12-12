Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 14/12/2025: Nhiều khách hàng cả ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 12 - 14/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 12 - 14/12được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 12 – 14/12/2025

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Thiền Viện Trúc Lâm, Quảng Thừa, nhánh phải Hồ Tuyền Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tự Tạo -Trại Mát, Xuân Thành, Lộc Qúy, Đa Qúy.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 15:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm & tên trạm: 030260380 - 476/181 Nguyễn Văn Cừ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 14/12/2025.

Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: TBA Tân Châu 2 trụ TBA Tân Châu 2 trụ 475/16/52

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Tân Châu 3 trụ 475/16/72

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Liên Đầm trụ 471/90A/8

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Hoa Hồng trụ 478/181/04

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA UBND Xã Bảo Thuận trụ 473/28/23/35

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 473/28/23/64- K Rọt C

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 32, thôn P'ré, thôn Phú Hoà thuộc xã Đức Trọng; thôn Thanh Bình thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã 3 Cửa Rừng dọc đường Quốc lộ 27 tới thôn Kim Phát( bao gồm một phần thôn Đoàn Kết thuộc xã Tân Hội; toàn bộ khu vực thôn Thanh Bình, thôn Kim Phát thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 từ bến xe Đức Trọng dọc đường Quốc Lộ 20 xuống tới UBND xã Phú Hội cũ. - Mất điện toàn bộ khu vực thôn Tân Nghĩa, thôn Tân Bình, thôn Tân Hưng thuộc xã Tân Hội; thôn Văn Minh thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực từ Bưu điện Đức Trọng dọc đường Quốc Lộ 20 xuống đến ngã 3 Xóm Chung( gồm thôn 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 29, 31, 32, thôn Chi Rông, thôn Phú Trung, thôn Phú Tân thuộc xã Đức Trọng).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực thôn 2, 4 17, 19 và toàn bộ Khu Công Nghiệp Phú Hội thuộc xã Đức Trọng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực xã Tân Hội( bao gồm xã Tân Hội cũ, xã Tân Thành cũ) và một phần thôn R'Chai thuộc xã Đức Trọng, thôn Văn Minh thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 14/12/2025.

Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn Xã Đạ Huoai (Trừ thôn 1,2 và một phần thôn 3,9 Xã Đạ Huoai vẫn có điện bình thường )

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Thôn 18, 19 Xã Đạ Teh 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Xã Đạ Teh 2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 14/12/2025.

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 14/12/2025.

Lịch cúp điện Lang Biang





KHU VỰC: Đường 19/5, đường Lang Biang, đườngTố Hữu, đường Phạm Hùng và TDP Đăng Gia Rít thuộc phường Lang Biang - Đà Lạt

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12/12/2025 đến 14/12/2025.

