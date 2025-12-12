Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 12 – 14/12/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cuối tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 12 – 14/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ từ ngày 12 – 14/12 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ từ ngày 12 – 14/12
KHU VỰC: 01 Khách hàng Tiêu Bích Trinh
THỜI GIAN: Từ 08:25:00 ngày 12/12/2025 đến 08:47:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực đường Bạch Đằng, đường Lê Đại Hành, khu vực 29 Phường Phú Lợi
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:38:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: thuộc các đường Trần Hưng Đạo (từ giáp nhà số 264, 555 đến giáp ngã Ba Trà Tim), khu dân cư Trần Hưng Đạo (khu D) từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Võ Văn Kiệt.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Phú Lợi - phía UBND Phường Phú Lợi (từ giáp nhà số 93 đến giáp nhà số 235).
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 12:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực Phường Mỹ Xuyên
THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối
KHU VỰC: Một phần các ấp Tân Hòa C, Tân Hòa A – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Lẫm Thiết, phường Khánh Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp 2 - xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Quang Vinh – xã Vĩnh Lợi TP Cần Thơ; ấp Trà Ban 1- xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần ấp Hòa lộc - xã An Lạc Thôn
THỜI GIAN: Từ 08:33:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
KHU VỰC: Ấp Hòa An, một phần ấp An Ninh, ấp An Ninh 2, ấp Hòa Thành, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Phố - xã Trường Khánh - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thạnh Đức - xã Đại Ngãi – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện DNTN Ngọc Vy thuộc ấp Phụng Tường 2 - xã Nhơn Mỹ – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mây Hắc - xã Trường Khánh – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường An - xã Trường Khánh – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sóc Dong - xã Tân Thạnh – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Tân Qui A - xã Tân Thạnh - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 09:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Chưa có lịch giảm, ngừng cung cấp điện từ ngày 12 - 14/12/2025.
KHU VỰC: Các ấp: Cống Đôi. Xây Đá A, Xây B, Đắc Thế, Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp: An Tập, Đắc Thắng, Kinh Đào, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ. Ấp: Trà Quýt, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ. Ấp: Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp: Xây Đá,Trà Quýt A, Xây Cáp, Sóc Tháo, Phú Hòa A, Phú Hòa B, Phú Bình, Giồng Cát, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ. Các ấp: Kinh Đào, Xây B, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tú Điềm - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
