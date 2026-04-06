Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 – 12/4/2026: Khu vực dân cư bị mất điện cả ngày tăng cao đột biến

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 6 – 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 – 12/4/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần phường Mỷ Trả, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/04/2026 đến 12:30:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, tổ 8, tổ 9, khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tinh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/04/2026 đến 11:30:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đặng Văn Bình, Võ Trường Toản, Trần Hưng Đạo, tổ 35, tổ 36, khóm 4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Văn Tấn Bảy, tổ 15, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 11:30:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, Rạch Bún, tổ 1, tổ 2, tổ 16, khóm Tân Hùng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng UBND phường Cao Lãnh (Bơm Am Sát Lộc), tổ 9, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/04/2026 đến 08:30:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Trọng Khiêm, tổ 1, khóm Tịnh Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/04/2026 đến 09:30:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Lê Anh Xuân, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Trổi, từ tổ 24 đến tổ 30, khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Văn phòng Tỉnh Ủy Đồng Tháp, đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/04/2026 đến 13:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh (Chiếu sáng TĐC Hòa An), khóm Hòa Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/04/2026 đến 15:30:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh (CDC Xẻo Bèo), khóm Hòa Mỹ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/04/2026 đến 16:30:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp - Kho P11, Quốc Lộ 30, khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 09:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/04/2026 đến 10:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty CP TV ĐT Xây Dựng NN, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trần Văn Phong (Trạm Bơm Kinh Chùm Mòi), đường Ba Sao, khóm 15, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/04/2026 đến 14:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trần Văn Phong (Trạm Bơm Kinh Ông Tắc), đường Ba Sao, khóm 15, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/04/2026 đến 15:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh (Đèn đường số 1), đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/04/2026 đến 16:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Cử, từ tổ 2 đến tổ 7, khóm Thuận Trung, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 10:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Lò Rèn, tổ 1, tổ 4, tổ 5, tổ 8, khóm Thuận An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 10:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Dình, tổ 7, tổ 11 đến tổ 13, khóm 3, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bảo Hiểm Xã Hội Cơ Sở Cao Lãnh, đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 11:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật - TP Cao Lãnh (Trường Mầm Non Tổ Ông Vàng), đường Bà Triệu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường tránh Quốc Lộ 30, Cụm Công nghiệp Quảng Khánh, khóm 1, khóm An Lạc, khóm An Định, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần đường Trần Phú, Hoàng Sa, Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, đường ĐT852 (từ Cảng Phước Khang đến cầu Sóng Rắn), phường Sa Đéc. Một phần đường ĐT 852B (từ cầu KC1 đến cầu Sa Đéc 2) phường Sa Đéc. Khu vực rạch Ông Hộ, kinh Sáu Đỏ, kinh Trung Ương, khu vực Rau Sạch Tân Lập, phường Sa Đéc. Một phần đường ĐT852 (từ cầu Sóng Rắn đến cầu Ông Phó) xã Tân Dương. Một phần ấp Tân Lộc A, ấp Tân Lộc B, ấp Hậu Thành, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/04/2026 đến 17:30:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần huyện lộ 1 (từ cầu Tân Dương đến cống Ba Độ) xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/04/2026 đến 07:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần huyện lộ 1 (từ cầu Tân Dương đến cống Ba Độ) xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 12/04/2026 đến 18:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện



Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu An Thạnh đến Cầu Xẻo Giang thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Vang đến Cầu Ông Mỹ thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Mỹ đến Chợ An Phú Thuận thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Chợ An Phú Thuận thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngang Phú An đến Đình Phú An thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực phía lộ nhựa từ Cầu Ngang Phú An đến Cầu Hàn Thẻ thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ đầu rạch Phú Mỹ đến Cầu Hai Sứt thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 10:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ đầu rạch Phú Mỹ đến Cầu Hai Sứt thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngang Phú Mỹ đến Đình Phú Mỹ thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/04/2026 đến 11:30:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Mương Hai Ái thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/04/2026 đến 15:30:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Mương Đình đến cuối rạch Phú Mỹ thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/04/2026 đến 16:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Mương Đình đến cuối rạch Phú Mỹ thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Rạch Chùm Tre thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Ủy ban xã Phú Long đến Trường Tiểu Học Phú Long cũ thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu học Phú Long đến Cầu Đường Doi thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Đình Phú Long đến rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực phía Tiểu Lộ từ Ủy ba xã Phú Long cũ đến cuối Rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Tân Lễ đến cuối KDC Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Khai đến Vàm Cầu Xây thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Khu Vực từ Cầu Trại Quán đến Cầu Bà Thậm thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Thậm đến Cầu 2 tháng 9 phía tiểu lộ thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ từ cầu Nha Mân đến Bến đò Tứ Phước xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Rạch Tắc Te đến Vàm Kinh Tắc Lớn thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Lê Thị Chi, ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 10:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Lò Bánh Mì Lê Minh Thành, ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/04/2026 đến 12:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH May Mặc TMDV Đồng Tháp, ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Đa, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 11:30:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phát Viễn - Chi Nhánh Đồng Tháp, ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ mương lớn Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực xay xát thái văn thuận Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ rau Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Trung xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ trung tâm Ấp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Mương Miểu xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư cập kinh củ Ấp Mương Kinh, Ấp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư gần bơm kinh củ Ấp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư cập kinh củ Ấp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ dal Ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Tuyết Hồng, xã Tân Thành (khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Đực đến nhà ông Đoàn Thanh Sang).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 16:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà ông Lê Tấn Hưng đến nhà ông Lê Thanh Tuấn Anh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 12:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Hoàng đến nhà ông Phạm Việt Mỹ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà ông Hồ Văn Bé Ba đến nhà khách hàng Nguyễn Ngọc Kim Long).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Trạng Sư 2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 12:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Tư Sườn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Thị Ánh đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Khê)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng bơm Gò Rượu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 12:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Hồ Trọng Đào.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 12:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Hùng Cá 5.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà khách hàng Lê Thị Yến đến nhà khách hàng Nguyễn Văn chạy)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Lê Văn Luốt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 16:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS LNguyễn Duy Linh 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/04/2026 đến 16:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 (Kênh Bùi) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 (Kênh Bùi) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 09:15:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 09/04/2026 đến 10:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/04/2026 đến 14:45:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Kiều xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 (đoạn từ trạm bơm Mỹ Quí hướng về Đường Thét) xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3P, xã Ba Sao (mất điện một phần CDC Phương Trà)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 11:30:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3P, xã Ba Sao (mất điện một phần chợ Thống Linh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 11:30:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4P, xã Ba Sao (mất điện một phần cầu Cả Nổ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 11:30:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Ba Sao (mất điện một phần kinh Ông Cả)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Ba Sao (khu vực mất điện bến đò Ba Sao)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Ba Sao (khu vực mất điện Vàm Kỳ Son)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện từ nhà Văn Hóa đến Cầu Vượt Cao Tốc)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/04/2026 đến 12:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu vượt đường cao tốc đến cầu Kháng Chiến)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/04/2026 đến 07:30:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu vượt đường cao tốc đến cầu Kháng Chiến)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/04/2026 đến 12:30:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Linh, ấp Bình Hòa, ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Mỹ A, ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 08:30:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Mỹ A, ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 07/04/2026 đến 18:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Mỹ Đông Ba xã Mỹ Thọ. Một phần ấp 1T, ấp 2T,toàn bộ ấp 3T, ấp 4T,ấp 5T, ấp 6T xã Bình Hàng Trung, một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Trạm Bơm Ô 8 Mỹ Hội đến Trại Giam Láng Biển)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 17:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 5, ấp 6 xã Phong Mỹ (khu vực mất điện từ Cầu Phong Mỹ đến UBND xã Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Khu vực Bến Phà Cao Lãnh xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trường Tiểu học Tân Mỹ 1 xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Tham Thần xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Kinh Tư xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Mương Khai)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần Cơ sở nước đá Trần Thị Cóng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 12:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Nuôi trồng thủy sản Hai Thành)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/04/2026 đến 14:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Long (một phần tuyến dân cư sạt lở Tân Bình)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực ngọn Cái lách phía trong lò sấy Bà Hạnh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/04/2026 đến 12:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nhà máy nước Bình Thành, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/04/2026 đến 14:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cấp nước Hà Thanh, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/04/2026 đến 17:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực Kênh Đốc Vàng Hạ từ Chợ Tân Mỹ đến Kênh Ruột Ngựa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (một phần kênh Bào Hổ gần bơm Xẻo Quỳnh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực dọc QL30 ranh Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 13:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (đoạn từ kênh Thống Nhất đến Trạm y tế xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 12:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (đoạn từ kênh Thống Nhất đến Trạm y tế xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/04/2026 đến 14:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (đoạn từ kênh Thống Nhất đến Trạm y tế xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bơm Kinh Bình Thành 4A, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 12:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm Kênh Kháng Chiến 2B)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận A, xã Thanh Bình (khu vực Thuận Hòa giáp ranh với ấp Tân Thuận A)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (đoạn từ Quán Gỗ đến ngã ba Thanh Bình), và từ cầu Xẻo Miễu xã Thanh Bình đến toàn bộ ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng tỉnh An Giang)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Tân Thuận A, ấp Tân Hòa A, ấp Tân Hòa B, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/04/2026 đến 07:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Tân Thuận A, ấp Tân Hòa A, ấp Tân Hòa B, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Đôi, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Kênh Xéo Gáo Đôi đến trạm bơm Đào Trọng Nghĩa).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/04/2026 đến 16:00:00 ngày 06/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kênh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Thanh Bình).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/04/2026 đến 07:30:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kênh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Thanh Bình).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 07/04/2026 đến 18:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp 3, xã Tràm Chim và một phần ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm sạc Vinfast Tam Nông dọc theo đường Võ Văn Kiệt đến cầu Cỏ Bắc). (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Dứa Em dọc theo kênh Ranh Trái đến trạm bơm Phạm Thanh Hải 2).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:30:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Hiệp Bình, ấp Phú Nông, ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 4, xã Phú Cường. Toàn bộ khu vực ấp Bưng Sấm và một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Lê Văn Cuôl đến cầu chữ Y) (Khu vực từ cầu Kinh An Bình đến Kinh Công Đông)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 08:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Hiệp Bình, ấp Phú Nông, ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 4, xã Phú Cường. Toàn bộ khu vực ấp Bưng Sấm và một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Lê Văn Cuôl đến cầu chữ Y) (Khu vực từ cầu Kinh An Bình đến Kinh Công Đông)

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Hiệp Bình, xã Tam Nông. (Khu vực từ cầu Kinh Phú Hiệp đến trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Lê Văn Cuôl)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 16:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp C, xã Phú Cường). (Khu vực từ nhà bà Nguyễn Thị Hồng Gấm đến nhà bà Huỳnh Thị Hai).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 11:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim). (Khu vực từ nhà ông Lê Hồng Hiếu đến nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/04/2026 đến 16:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ đầu kênh An Long đến trạm bơm An Long 3). (Khu vực từ nhà bà Lâm Thị Bé ba dọc theo kênh Đồng Tiến đến nhà ông Nguyễn Đức Tài).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 17:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Cơ Sở cá giống Hữu Nghị phía lề phải đến cầu Hồng Ngự

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 17:00:00 ngày 07/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện