Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 6 - 12/4/2026): Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điện từ sáng sớm đến chiều tối
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 6 - 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 6 - 12/4/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 6 - 12/4/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 12/4/2026.
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Một phần đường Lê Hồng Nhi - KV1 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Phú Hưng, Thạnh Hưng, Phú Khánh - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/04/2026 đến 16:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Hòa - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực chợ Cái Chanh, một phần KV Phú Quới, Thạnh Huề, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/04/2026 đến 15:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Ông Cò, Ông Cửu lớn, một phần KV Thạnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/04/2026 đến 16:30:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần lộ Yên Hạ, KV Yên Hạ, Yên Trung - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Hàng Gòn, đường Hàng Xoài, một phần KV Thạnh Huề, Thạnh Hòa, Yên Trung, Yên Thạnh, Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/04/2026 đến 16:30:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Bình, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Bình, KV Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Ngươn, Thới Ngươn B, Thới Hòa - P Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 11:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Ngươn A - P Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 08:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Ngươn A - P Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/04/2026 đến 09:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Trinh - P Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Bình - P Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/04/2026 đến 14:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV 12, KV 15 - P Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/04/2026 đến 10:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/04/2026 đến 11:30:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/04/2026 đến 14:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/04/2026 đến 15:30:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 06/04/2026 đến 16:00:00 ngày 06/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình A, Thới Bình A, Thới Bình, phường Thốt Nốt. Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: trạm Đồng Thị Thu Hồng, phường Thốt Nốt. Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 09:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CS SX Hải Vân 2, phường Thuận Hưng. Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/04/2026 đến 10:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CS Phạm Hữu Thạch, phường Thới Long. Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/04/2026 đến 13:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CS Nhựa Hoàng Thắng, phường Thới Long. Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/04/2026 đến 14:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CS Nhựa Hoàng Thắng, phường Tân Lộc. Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 09:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: SL Huỳnh Thị Ánh Ngọc, phường Tân Lộc. Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/04/2026 đến 10:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: NTTS Nguyễn Văn Tiềm, phường Tân Lộc. Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/04/2026 đến 13:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: NTTS Nguyễn Văn Tiềm, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/04/2026 đến 14:30:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: NTTS Nguyễn Quốc Cường 2, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/04/2026 đến 16:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CS Đức Minh, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 09:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CS Đức Minh, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/04/2026 đến 10:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: BHXH Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/04/2026 đến 13:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Văn phòng Gentraco, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/04/2026 đến 14:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, một phần KV Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 11:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh 2, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 09:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/04/2026 đến 10:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/04/2026 đến 13:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/04/2026 đến 14:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/04/2026 đến 17:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 09:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/04/2026 đến 10:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/04/2026 đến 13:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/04/2026 đến 14:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 1, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/04/2026 đến 17:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: Đoạn từ Rạch Ông Tường khu vực Bình Dương, - P Long Tuyền và khu vực Thới Thạnh, Thới Hòa - P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 16:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Ngã Cái, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 11:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Lê Thị Hồng Gấm, P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 11:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trần Quang Diệu, KDC Bình Nhựt, P Bình Thủy,TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đầu đường Trần Quang Diệu đến chợ cầu ván, P Bình Thủy,TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 09:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đầu đường Trần Quang Diệu đến chợ cầu ván, P Bình Thủy,TPCT
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 11/04/2026 đến 17:30:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường trục chính KCN Trà Nóc 1 phía bên tay trái từ đầu cổng A đến cầu sang trắng+ đường số 5, P Thới An Đông,TPCT
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:30:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: đường số 1, đường số 3 KCN Trà Nóc 1, phường Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:30:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: đường trục chính KCN Trà Nóc 1 phía bên tay phải đoạn từ đầu cổng A đến cầu sang trắng, phường Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:30:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường số 1 KCN Trà Nóc 1, phường Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:30:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty CP
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:30:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty DE HUES, Công ty Thủy Sản Miền Nam
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:30:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 12/4/2026.
Lịch cúp điện Phong Điền
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 12/4/2026.
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Ấp Trường Khương A, Trường Ninh, Trương Khương B, Trường Thuận, xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/04/2026 đến 10:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Khương A, xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 07/04/2026 đến 11:00:00 ngày 07/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Định Hòa B, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 09:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Định Hòa A, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/04/2026 đến 11:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 12/4/2026.
