Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Sáng sớm nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 26 - 30/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 26 - 30/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 26 - 30/8/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Huỳnh Thúc Kháng khu vực dốc Mũi Né thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 12:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân Cư Văn Thánh 2 một phần khu phố 6 phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/08/2026 đến 15:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân Cư Văn Thánh 1 một phần khu chung cư Văn Thánh phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/08/2026 đến 15:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Đình Chiểu khu vực giáp ranh phường Mũi Né và phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 15:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp 320 Nguyễn Hội khu vực Hẽm 230 Nguyễn Hội thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/08/2026 đến 09:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Liêm 2B khu vực nhà máy đèn thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/08/2026 đến 10:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm Liêm 2C khu vực thôn 3 thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/08/2026 đến 11:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp DT 719 một phần đường Lạc Long Quân phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/08/2026 đến 14:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Trần Phú trục đường Trần Phú một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân cư Sở Muối trục đường Trần Quang Diệu một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Quý Cáp thuộc một phần phường Phan Thiết, Tiến Thành, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 08:20:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Trường Chinh thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 09:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Quý Cáp thuộc một phần phường Phan Thiết, Tiến Thành, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 28/08/2026 đến 09:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Hải Thượng Lãn Ông, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Định, Trần Đăng Ninh, Lê Quang Đạo thuộc một phần phường Bình Thuận, phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hải Thượng Lãn Ông khu vực Sân vận động thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/08/2026 đến 14:20:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hải Thượng Lãn Ông khu vực Sân vận động thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Dân cư 19/4-2 trục đường Nguyễn Hội, Phạm Ngọc Thạch thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tuy Phong

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 26 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 26 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 26 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (từ ngã ba đường Đinh Bộ Lĩnh đến cầu Suối Dứa) - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Nước đá Nhơn Tân - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 11:30:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phân thôn Hiệp Tín - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 11:30:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (từ cầu Suối Dứa đến chợ Thanh Linh) - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (từ cầu Suối Dứa đến chợ Thanh Linh) - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 14:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Hải sản Kim Châu - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 11:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Hóc Lá - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 10:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Hóc Lá - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/08/2026 đến 11:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (từ chợ Thanh Linh đến cầu Cây Chèo) - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Tân Quý - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 11:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Dốc Cam Bình - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 26 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Phường Hàm Thắng, xã Hàm Thuận, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/08/2026 đến 07:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Hàm Thắng, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/08/2026 đến 07:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh khách hàng DNTN Thuận Hòa, thôn Thuận Hòa, xã Hàm Thuận Bắc, lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 12:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Dân, thôn Thuận Thắng, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 16:45:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Hàm Thắng, xã Hàm Thuận, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/08/2026 đến 18:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Hàm Thắng, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/08/2026 đến 18:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Hàm Hiệp, Phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/08/2026 đến 12:00:00 ngày 29/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Hòa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Nghĩa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 28/08/2026 đến 14:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:15:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 26 - 30/8/2026.

Lịch cúp điện Tánh Linh





KHU VỰC: Mất điện Thôn Bà Tá, Gia Huynh và một phần Thôn Kinh Tế - xã Suối Kiết, một phần Thôn Tân Thành - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 14:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 26 - 30/8/2026.