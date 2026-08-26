Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Sẽ cúp điện cả ngày nhiều hộ dân để sửa chữa

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 26 - 30/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 26 - 30/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 26 - 30/8/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Các đường Chông Chát, Kinh Cầu Xéo, Rạch Chông Chát

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng KS Thuận Phát

THỜI GIAN: Từ 08:32:00 ngày 26/08/2026 đến 10:35:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện 01 KH Cty Đại Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/08/2026 đến 11:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 01 KH Cty CP Cấp nươc Sóc Trăng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 01 KH Công ty TNHH Nhôm - Kính Ngãi Khánh-

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 11:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện 01 KH Cty Ger Company LTD

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 60, một phần KCN An Nghiệp.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 28/08/2026 đến 18:20:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Anh Châu, Cty TNHH Broadpeak).

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 28/08/2026 đến 18:50:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần ấp Sông Cái – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thành – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tam Hòa, xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 12:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Gia Hòa, Trung Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 08:15:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Gia Hòa, Trung Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/08/2026 đến 12:15:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Bạch, Dương Kiển, Hòa Nhờ – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phuông – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trần Minh Quyền – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/08/2026 đến 14:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trần Minh Quyền – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai – xã Hồ Đắc Kiện – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phước Thới A, Phước Thới B, Phước Thuận – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 13:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: : ấp Bố Liên 3 (Bố Liên 1 + Bố Liên 2), Tà Ân A2 (Tà Ân A2 + Tà Ân B) – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố, ấp Sáu Thử, ấp Nguyễn Tăng, ấp Phạm Thành HƠn, xã Cùa Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 14:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 14:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Một phần xã Lai Hòa TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Một phần ấp Kiết Bình, xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kiết Bình - xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, ấp Xóm Đồng 1, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mộ̣t phần ấp Hòa Lợi, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 11:30:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mộ̣t phần ấp 19/5, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 11:30:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 19/5 xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 11:30:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mộ̣t phần ấp 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mộ̣t phần ấp Hậu Bối, xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh 1, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Phú, một phần ấp Trường Thọ, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, một phần ấp Cứ Mạnh, một phần ấp 4, ấp An Bình, An Thới, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phầ̀n ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bưng Long, ấp Bưng Tròn, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Bờ Kinh, ấp Phố, ấp Ngọn, ấp Trường Bình, Xã Trường Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 08:15:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Trường Lộc, ấp Trường Thành, Trường Thành B, ấp Trường Bình, Xã Trường Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 15:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Bờ Kinh, ấp Phố, ấp Ngọn, ấp Trường Bình, Xã Trường Khánh

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 27/08/2026 đến 15:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Khoan Tang, xã Long Phú, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 10:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Trường, ấp Trường An, xã Trường Khánh; ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Sử -phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 15:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Tân Thạnh A - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 09:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Đông, phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 3 - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/08/2026 đến 10:30:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Phước - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/08/2026 đến 14:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Phước - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 26/08/2026 đến 15:20:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thành - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 26/08/2026 đến 16:40:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Sử - Phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Trung, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long An, Tân Bình, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Tân Quới, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/08/2026 đến 17:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 6 - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 15:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực 1 - Phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 14:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 1, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp Phú Hòa, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Giồng Cát, xã Phú Tâm, TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 16:30:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Sóc Tháo, ấp Giồng Cát, xã Phú Tâm, TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phước Quới, xã Thuận Hòa, TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Châu Thành, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xây Cáp, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Tiên Cường 2 - Xã Thạnh Thới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp