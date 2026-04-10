Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 10 - 12/4/2026: Cập nhật những khu dân cư sẽ bị mất điện mới nhất
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 10 - 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 10 - 12/4/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 10 - 12/4/2026
KHU VỰC: Xuân Sơn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ trụ 473/296 vào hướng thác ĐamBri và Lộc Tân – Phường 2 Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 14:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ Lộc Sơn về các khu vực: Đường Trần Phú, Lam Sơn, Đội Cấn, Phan Bội Châu, Phan Đăng Lưu, Lê Thị Pha, Trần Quốc Toản, 28/3, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến…; - Khu vực từ siêu thị Co.op Mart về đến NM Chè Ngọc Bảo – đường 1/5 và về hướng đường Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Châu Văn Liêm, Nguyễn Tuân, Phan Chu Trinh.. Làng mới tân Hà vào hướng Lộc Tân.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: - Các thôn Ka Đê, Ka Rái, Giãn Dân Ka Rái, Ka Đơn, Sao Mai thuộc xã Quảng Lập; Một phần các thôn Suối Thông C, Lạc Nghiệp thuộc xã Đơn Dương. - Khu vực Đà Lạt Tự Nhiên, thôn Hòa Lạc, Lộc Thọ thuộc xã Quảng Lập; Các thôn Thạnh Hòa, Nghĩa Tân, Lạc Thạnh, Đồi Năng lượng mặt trời Lạc Thạnh, Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt thuộc xã Đơn Dương.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: TBA Thôn 1 Gia Lành trụ 478/181/19
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Thôn Tân Lạc 1 trụ 478/71/08
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Bảo Thuận trụ 478/71/08A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Tân Lạc 1B trụ 478/71/30
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Bảo Thuận trụ 478/71/30A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Gia Hiệp 3 trụ 478/204
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Tam Bố trụ 478/267/04
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.
Lịch cúp điện Lâm Hà
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Kết thuộc xã Tân Hà Lâm Hà ( xã Liên Hà cũ).
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Huoai
KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Công ty TNHH Mây tre lá Thanh Trúc;
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 09:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Nhà Thờ Xã Đạ Huoai;
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/04/2026 đến 10:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Trạm BTS khu vực đồi Vi Ba;
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 10/04/2026 đến 10:35:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Công ty TNHH Tâm Hiệp Tâm;
THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
KHU VỰC: Một phần thôn 7, 8 xã Đạ tẻh 3
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Cát Tiên và toàn bộ xã Cát Tiên 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lâm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Honda City không so lại doanh sốGiá cả thị trường - 6 phút trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang cực ưu đãi với mức giảm tới 69 triệu đồng, mức cực rẻ, 'át vía' những đối thủ trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.
Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji hôm nay điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 24 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước sáng nayđiều chỉnh lên tới 1,2 triệu đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay 10/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/4 tăng lên quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg, 3 ngày liên tiếp Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ liên tục có sự điều chỉnh mạnh về giá.
Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Hà Đông mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 160 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.
Tiểu thương bật mí nguồn gốc của một loại xoài giá rẻ, hạt mỏng dính đang bán đầy chợ Việt, hàng về tới đâu hết tới đóSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Loại xoài này có hương vị thơm ngon, giòn ngọt và đặc biệt là phần hạt mỏng dính, giá cả phải chăng nên nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùngBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 chiều 9/4, Bộ Công Thương đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến nguồn cung, hoạt động nhập khẩu cũng như công tác điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.
Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xaoGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có trang bị đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn cả Vision được lòng khách hàng.
Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ýBảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Nắng nóng xuất hiện sớm tại miền Bắc từ cuối tháng 3 khiến nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh. Bộ Công Thương dự báo cao điểm tiêu thụ điện sẽ kéo dài trong 4 tháng tới (từ tháng 4 đến tháng 7), đồng thời khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để giảm áp lực cho hệ thống.
Hôm nay (9/4/2026) có một người ‘đổi đời’ nhờ trúng VietlottSản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 9/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ lớn, giúp mẫu SUV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.