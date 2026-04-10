Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 10 - 12/4/2026: Cập nhật những khu dân cư sẽ bị mất điện mới nhất

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 10 - 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 10 - 12/4/2026 được cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 10 - 12/4/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Xuân Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ trụ 473/296 vào hướng thác ĐamBri và Lộc Tân – Phường 2 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 14:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ Lộc Sơn về các khu vực: Đường Trần Phú, Lam Sơn, Đội Cấn, Phan Bội Châu, Phan Đăng Lưu, Lê Thị Pha, Trần Quốc Toản, 28/3, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến…; - Khu vực từ siêu thị Co.op Mart về đến NM Chè Ngọc Bảo – đường 1/5 và về hướng đường Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Châu Văn Liêm, Nguyễn Tuân, Phan Chu Trinh.. Làng mới tân Hà vào hướng Lộc Tân.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: - Các thôn Ka Đê, Ka Rái, Giãn Dân Ka Rái, Ka Đơn, Sao Mai thuộc xã Quảng Lập; Một phần các thôn Suối Thông C, Lạc Nghiệp thuộc xã Đơn Dương. - Khu vực Đà Lạt Tự Nhiên, thôn Hòa Lạc, Lộc Thọ thuộc xã Quảng Lập; Các thôn Thạnh Hòa, Nghĩa Tân, Lạc Thạnh, Đồi Năng lượng mặt trời Lạc Thạnh, Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: TBA Thôn 1 Gia Lành trụ 478/181/19

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Thôn Tân Lạc 1 trụ 478/71/08

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Bảo Thuận trụ 478/71/08A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Tân Lạc 1B trụ 478/71/30

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Bảo Thuận trụ 478/71/30A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Gia Hiệp 3 trụ 478/204

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Tam Bố trụ 478/267/04

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Kết thuộc xã Tân Hà Lâm Hà ( xã Liên Hà cũ).

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Công ty TNHH Mây tre lá Thanh Trúc;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 09:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Nhà Thờ Xã Đạ Huoai;

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/04/2026 đến 10:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Trạm BTS khu vực đồi Vi Ba;

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 10/04/2026 đến 10:35:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Công ty TNHH Tâm Hiệp Tâm;

THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Một phần thôn 7, 8 xã Đạ tẻh 3

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Cát Tiên và toàn bộ xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.