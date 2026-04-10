Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 10 - 12/4/2026: Cập nhật những khu dân cư sẽ bị mất điện mới nhất

Thứ sáu, 10:34 10/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/4/2026: Số lượng khu vực bị mất điện cả ngày dài xếp hàng dàiLịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/4/2026: Số lượng khu vực bị mất điện cả ngày dài xếp hàng dài

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 10 - 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 10 - 12/4/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 10 - 12/4/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 10 - 12/4/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: Xuân Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ trụ 473/296 vào hướng thác ĐamBri và Lộc Tân – Phường 2 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 14:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ Lộc Sơn về các khu vực: Đường Trần Phú, Lam Sơn, Đội Cấn, Phan Bội Châu, Phan Đăng Lưu, Lê Thị Pha, Trần Quốc Toản, 28/3, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến…; - Khu vực từ siêu thị Co.op Mart về đến NM Chè Ngọc Bảo – đường 1/5 và về hướng đường Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Châu Văn Liêm, Nguyễn Tuân, Phan Chu Trinh.. Làng mới tân Hà vào hướng Lộc Tân.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đơn Dương


KHU VỰC: - Các thôn Ka Đê, Ka Rái, Giãn Dân Ka Rái, Ka Đơn, Sao Mai thuộc xã Quảng Lập; Một phần các thôn Suối Thông C, Lạc Nghiệp thuộc xã Đơn Dương. - Khu vực Đà Lạt Tự Nhiên, thôn Hòa Lạc, Lộc Thọ thuộc xã Quảng Lập; Các thôn Thạnh Hòa, Nghĩa Tân, Lạc Thạnh, Đồi Năng lượng mặt trời Lạc Thạnh, Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Di Linh


KHU VỰC: TBA Thôn 1 Gia Lành trụ 478/181/19

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Thôn Tân Lạc 1 trụ 478/71/08

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Bảo Thuận trụ 478/71/08A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Tân Lạc 1B trụ 478/71/30

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Bảo Thuận trụ 478/71/30A

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Gia Hiệp 3 trụ 478/204

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Tam Bố trụ 478/267/04

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà


KHU VỰC: Một phần thôn Tân Kết thuộc xã Tân Hà Lâm Hà ( xã Liên Hà cũ).

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đạ Huoai


KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Công ty TNHH Mây tre lá Thanh Trúc;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 09:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Nhà Thờ Xã Đạ Huoai;

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/04/2026 đến 10:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Trạm BTS khu vực đồi Vi Ba;

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 10/04/2026 đến 10:35:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: + Mất điện TBA khách hàng: Công ty TNHH Tâm Hiệp Tâm;

THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đạ Tẻh


KHU VỰC: Một phần thôn 7, 8 xã Đạ tẻh 3

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cát Tiên


KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Cát Tiên và toàn bộ xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 12/4/2026.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 7 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách khu vực sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngàyLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 7 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách khu vực sẽ bị mất điện nhiều giờ trong ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 – 12/4/2026: Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 – 12/4/2026: Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/4/2026: Số lượng khu vực bị mất điện cả ngày dài xếp hàng dài

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 9 - 12/4/2026: Số lượng khu vực bị mất điện cả ngày dài xếp hàng dài

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách các khu vực sẽ nằm trong diện bị mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách các khu vực sẽ nằm trong diện bị mất điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Nhiều hộ dân sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Nhiều hộ dân sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Honda City không so lại doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Honda City không so lại doanh số

Giá cả thị trường - 6 phút trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang cực ưu đãi với mức giảm tới 69 triệu đồng, mức cực rẻ, 'át vía' những đối thủ trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.

Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji hôm nay điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 10/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji hôm nay điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 24 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước sáng nayđiều chỉnh lên tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 10/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá bạc hôm nay 10/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/4 tăng lên quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg, 3 ngày liên tiếp Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ liên tục có sự điều chỉnh mạnh về giá.

Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Hà Nội: Nhà mặt phố tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Hà Đông mới có lượng nhà mặt phố rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 160 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.

Tiểu thương bật mí nguồn gốc của một loại xoài giá rẻ, hạt mỏng dính đang bán đầy chợ Việt, hàng về tới đâu hết tới đó

Tiểu thương bật mí nguồn gốc của một loại xoài giá rẻ, hạt mỏng dính đang bán đầy chợ Việt, hàng về tới đâu hết tới đó

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Loại xoài này có hương vị thơm ngon, giòn ngọt và đặc biệt là phần hạt mỏng dính, giá cả phải chăng nên nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng

Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 chiều 9/4, Bộ Công Thương đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến nguồn cung, hoạt động nhập khẩu cũng như công tác điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng thiết kế phong cách, có ABS và TCS như Honda SH, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha gây xôn xao

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc có trang bị đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn cả Vision được lòng khách hàng.

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý

Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Nắng nóng xuất hiện sớm tại miền Bắc từ cuối tháng 3 khiến nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh. Bộ Công Thương dự báo cao điểm tiêu thụ điện sẽ kéo dài trong 4 tháng tới (từ tháng 4 đến tháng 7), đồng thời khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để giảm áp lực cho hệ thống.

Hôm nay (9/4/2026) có một người ‘đổi đời’ nhờ trúng Vietlott

Hôm nay (9/4/2026) có một người ‘đổi đời’ nhờ trúng Vietlott

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 9/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xem nhiều

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúc

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ lớn, giúp mẫu SUV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.

Sedan hạng C giá 305 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Camry, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Sedan hạng C giá 305 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Camry, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 456 triệu đồng của thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

SUV hạng B giá 456 triệu đồng của thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng A

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top