Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 – 12/4/2026: Tăng thêm hàng loạt khu dân cư bị mất điện

Thứ năm, 09:00 09/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 9 – 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 – 12/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 – 12/4/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 9 – 12/4/2026

Lịch cúp điện Tân Thành


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành khóm Tân Hưng Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,05MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 10:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu Đô Thị Hoàng Tâm khóm Bà Điểu Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,025MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 10:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu Đô Thị Hoàng Tâm khóm Bà Điểu Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,05MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/04/2026 đến 12:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu Đô Thị Hoàng Tâm khóm Bà Điểu Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,15MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/04/2026 đến 12:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nội bộ trung tâm phát sóng truyền hình khóm Bà Điểu Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,025MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nội bộ Đại Đội Thông Tin khóm Bà Điểu Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.045MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành khóm Tân Hưng Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,025MW

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/04/2026 đến 15:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Lý Bôn, Đề Thám, Phan Chu Trinh, Nguyễn Hữu Lễ, Vưu Văn Tỷ, Lương Văn Tỵ, Phạm Văn Ký, Lý Thái Tôn, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, Lâm Thành Mậu, Phạm Hồng Thhám, Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 8,545MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 15:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành khóm Bà Điểu Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,5MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/04/2026 đến 13:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Kinh Lệ Huyền khóm Xóm Lớn, khóm Ông Muộn, khóm Lung Dừa Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1,692MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 13:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du, đường Ngô Gia Tự, Trần Bình Trong, Trần Quang Khải, một phần đường 3 tháng 2, đường Lê Hoàng Thá Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1,87MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 14:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Nước


KHU VỰC: Mất điện một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Năm Căn


KHU VỰC: Một phần ấp Chống Mỹ, Kinh Tắc, Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/04/2026 đến 13:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Sa Phô, ấp 3, ấp 5, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/04/2026 đến 13:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Năm Căn, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/04/2026 đến 12:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bù Mắc, Kinh Ngang, Phòng Hộ, xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/04/2026 đến 13:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Vinh Hoa, Xã Tam Giang, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/04/2026 đến 14:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trần Văn Thời


KHU VỰC: Ấp 9, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/04/2026 đến 15:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/04/2026 đến 15:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 8, ấp Tham Trơi, một phần ấp 7 xã Trần Văn Thời; Một phần xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/04/2026 đến 15:30:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Chủ Ến, ấp Tân Lợi, Tân Tiến, Tân Phong, Công Điền, Tân Thành, Công Bình, Tân Lập, Lung Trường, Rạch Bần A, Rạch Bần B xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/04/2026 đến 15:30:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện U Minh


KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đầm Dơi


KHU VỰC: Một phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/04/2026 đến 12:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/04/2026 đến 13:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thới Bình


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 10:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 7, 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cây Sộp xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 09/04/2026 đến 13:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bào Nhàn xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 6 xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Sở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 15:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Nuôi xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Thới Bình , tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Tân


KHU VỰC: Một phần Kênh Chữ T ấp Công Nghiệp, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp So Đủa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ trạm Việt Khái 5, ấp Gò Công, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/04/2026 đến 09:15:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ trạm Cái Đôi 10, ấp 7, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ trạm Bảy Sử 1, ấp 6, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/04/2026 đến 12:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ trạm Nước Đá Út Son, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/04/2026 đến 09:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:45:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/04/2026 đến 16:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/04/2026 đến 13:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển


KHU VỰC: Một phân ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Huế, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Ba, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

