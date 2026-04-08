Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 8 - 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 8 - 12/4/2026 được cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 8 - 12/4/2026

KHU VỰC: Thuộc đường Cao Thắng (từ giáp đường Phạm Hùng đến giáp Cầu Maspero)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH cấp nước Khu Công Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 08:56:00 ngày 08/04/2026 đến 11:02:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thuộc đường Hùng Vương (từ giáp nhà số 161 đến giáp nhà số 215).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 12:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc đường Võ Văn Kiệt – phía số chẳn (từ giáp nhà số 402 đến giáp nhà số 448).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thuộc các đường Trần Hưng Đạo (từ giáp Chùa Phật Học đến giáp nhà số 625), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Dương Minh Quan (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp nhà số 152,159 ), Văn Ngọc Chính (từ giáp nhà số 162, 167 đến giáp đường An Dương Vương), Vành Đai 2, khu dân cư Trần Hưng Đạo.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/04/2026 đến 12:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc các đường Trần Hưng Đạo (từ giáp nhà số 264, 555 đến giáp ngã Ba Trà Tim), khu dân cư Trần Hưng Đạo (khu D) từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Võ Văn Kiệt.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/04/2026 đến 12:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Mẹt – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Khánh Sủng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/04/2026 đến 12:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Xã Long Hưng và một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Hương

THỜI GIAN: Từ 06:32:00 ngày 08/04/2026 đến 18:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV





KHU VỰC: ấp Mỹ Tân, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An, Mỹ Ninh, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh – xã Mỹ Tú; ấp Phước Thọ C – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ. * Lý do ngừng cung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 14:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương; Một phần các ấp Nội Ô, Mỹ Thuận, Cầu Đồn – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Một phần khu vực Cảng Buối, Trà Niên,, Nguyễn Út, phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 12:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Cảng Buối, Trà Niên, Kinh Mới Sóc, Vĩnh Hiệp phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp Tân thời , Ca Lạc phường Vĩnh châu TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:30:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp; Ấp Kinh Ngay 2 - xã Vĩnh Lợi; ấp Kinh Ngay 1 – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 12:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ngay 1 – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/04/2026 đến 16:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 14 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 15:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kế Sách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/4/2026.

Lịch cúp điện Long Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/4/2026.

Lịch cúp điện Ngã Năm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/4/2026.

Lịch cúp điện Thuận Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/4/2026.





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp