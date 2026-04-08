Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 8 - 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 8 - 12/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 8 - 12/4/2026
KHU VỰC: Thuộc đường Cao Thắng (từ giáp đường Phạm Hùng đến giáp Cầu Maspero)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH cấp nước Khu Công Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 08:56:00 ngày 08/04/2026 đến 11:02:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thuộc đường Hùng Vương (từ giáp nhà số 161 đến giáp nhà số 215).
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 12:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thuộc đường Võ Văn Kiệt – phía số chẳn (từ giáp nhà số 402 đến giáp nhà số 448).
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:00:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: thuộc các đường Trần Hưng Đạo (từ giáp Chùa Phật Học đến giáp nhà số 625), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Dương Minh Quan (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp nhà số 152,159 ), Văn Ngọc Chính (từ giáp nhà số 162, 167 đến giáp đường An Dương Vương), Vành Đai 2, khu dân cư Trần Hưng Đạo.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/04/2026 đến 12:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thuộc các đường Trần Hưng Đạo (từ giáp nhà số 264, 555 đến giáp ngã Ba Trà Tim), khu dân cư Trần Hưng Đạo (khu D) từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Võ Văn Kiệt.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/04/2026 đến 12:00:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Mẹt – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng Khánh Sủng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/04/2026 đến 12:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Xã Long Hưng và một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Hương
THỜI GIAN: Từ 06:32:00 ngày 08/04/2026 đến 18:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: ấp Mỹ Tân, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An, Mỹ Ninh, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh – xã Mỹ Tú; ấp Phước Thọ C – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ. * Lý do ngừng cung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 14:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương; Một phần các ấp Nội Ô, Mỹ Thuận, Cầu Đồn – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 17:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần Ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Một phần khu vực Cảng Buối, Trà Niên,, Nguyễn Út, phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 12:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Cảng Buối, Trà Niên, Kinh Mới Sóc, Vĩnh Hiệp phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần ấp Tân thời , Ca Lạc phường Vĩnh châu TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:30:00 ngày 12/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp; Ấp Kinh Ngay 2 - xã Vĩnh Lợi; ấp Kinh Ngay 1 – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 12:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ngay 1 – xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/04/2026 đến 16:30:00 ngày 08/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 14 - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 15:30:00 ngày 09/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kế Sách
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/4/2026.
Lịch cúp điện Long Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/4/2026.
Lịch cúp điện Ngã Năm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/4/2026.
Lịch cúp điện Thuận Hòa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 8 – 12/4/2026.
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:30:00 ngày 10/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 37 phút trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất đang ưu đãi vô cùng lớn, là một sự lựa chọn hấp dẫn mà khách Việt
Một loại xoài Việt đang bán đầy chợ giá chỉ hơn chục nghìn đồng/kg, tiểu thương tiêu thụ hàng tạ mỗi ngày ai nhìn cũng muốn muaSản phẩm - Dịch vụ - 40 phút trước
GĐXH - Loại xoài này có hương vị thơm ngon, giòn, ngọt, hạt siêu mỏng và đặc biệt là giá cả bình dân nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Trải nghiệm xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ đẳng cấp, đi 75 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ động cơ Bosch, thiết kế gọn gàng, quãng đường 75km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển đô thị.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Có khu dân cư 5 giờ sáng đã không còn điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Điện lạnh vào mùa: Sức mua 'tăng nhiệt' trước đợt nắng nóng cao điểmSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Mùa hè dự báo đến sớm hơn khi đầu tháng 4 nền nhiệt đã bắt đầu tăng cao, kéo theo nhu cầu thiết bị làm mát cũng tăng nhanh trên toàn thị trường. Cùng với đó, hàng loạt khuyến mãi được tung ra sớm, kích cầu tiêu dùng ngay từ đầu mùa nắng nóng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 7/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Thực tế xe máy điện giá 32 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp, động cơ 2.500W, chạy 100km/lần sạc, tiện ích thông minh, tốc độ cao rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện nổi bật với thiết kế châu Âu, động cơ 2.500W và quãng đường gần 100km/lần sạc, hướng tới người dùng đô thị.
Cần Thơ: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở năm 2026 là bao nhiêu?Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ, đất thổ cư (đất ở) tại khu vực phường phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 40m2, khu vực xã là 60m2 thì mới được cấp sổ đỏ.
Ngân hàng tung lãi suất tới 8,7% khi gửi chỉ từ 5 triệu đồng: Choáng số lãi về tay khi gửi 600 triệu đồngGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,7%/năm.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 7 - 12/4/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện bị mất điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc, Kia Morning lo thua doanh sốGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang cực rẻ nhờ chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay, có thể đánh bại cả Kia Morning.