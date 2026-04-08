Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách các khu vực sẽ nằm trong diện bị mất điện

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 8 - 12/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 8 - 12/4/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 8 - 12/4/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 8 - 12/4/2026.

Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 12:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn 2, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 16:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 2, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/04/2026 đến 16:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 1, xã Phan Rí Cửa; thôn Phan Hòa, Bình Liêm, Bình Lễ, Bình Thủy- xã Bắc Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 1, xã Phan Rí Cửa; Thôn Bình Long, Bình Lễ, Bình Thủy, Bình Liêm- xã Bắc Bình .

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phầnThôn Đức Hạnh 1, 2, 3 xã Hoài Đức, một phần thôn 1, 2, 3, 4A, 1A, 1B, Đông Tân, 2A, 2B xã Trà Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 17:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Nam Chính 3 xã Đức Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/04/2026 đến 11:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đức Tín 5,6, xã Hoài Đức

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/04/2026 đến 14:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Thôn Tân Hưng - Xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Đông Thanh - Xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Đông Hiệp - Xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Đông Hòa - Xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tân Xuân - Xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 08/04/2026 đến 23:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Đông Thuận - Xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Tân Hưng - Xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Đường Ngô Tất Tố - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Mũi Đá - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu dân cư Hồ Tôm - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/04/2026 đến 17:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rừng Dầu - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/04/2026 đến 13:30:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Dinh Thấy Thím - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/04/2026 đến 17:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rừng Dầu - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 14:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Bình Trọng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 11:30:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Võ Thị Sáu - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/04/2026 đến 17:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quý





KHU VỰC: Khách hàng thuộc TBA VHTT huyện, thôn Quý Thạnh Đặc khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc TBA Xóm Rẫy, thôn Đông Hải Đặc khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 11:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/04/2026 đến 09:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA





KHU VỰC: Một phần thôn Xuân Điên, Phường Bình thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/04/2026 đến 15:00:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA





KHU VỰC: Một phần thôn Lò To xã Hàm Thạnh, một phần Thôn Đại Lộc Phường Bình Thuận, một phần Thôn 2 xã Hàm Liêm , Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/04/2026 đến 11:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hòa, một phần Thôn Phú Điền, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/04/2026 đến 09:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thái, xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/04/2026 đến 14:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 2, thôn 3 xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/04/2026 đến 16:00:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Minh, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Dốc Lăng, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/04/2026 đến 11:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Tiến, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/04/2026 đến 11:30:00 ngày 08/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Sung, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/04/2026 đến 10:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/04/2026 đến 10:30:00 ngày 09/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/04/2026 đến 15:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Xã Hòa Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Nhơn-xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/04/2026 đến 16:00:00 ngày 10/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Nhơn-xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/04/2026 đến 16:00:00 ngày 11/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Xuân An 2, Hòa Thuận- xã Bắc Bình ;Thôn Hải Xuân- xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/04/2026 đến 16:00:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, Bình Hiếu, Hiệp Phước, Xuân An 2, xã Bắc Bình; thôn Thái Thành, Cảnh Diễn, Tịnh Mỹ- xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/04/2026 đến 11:30:00 ngày 12/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 8 - 12/4/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 8 - 12/4/2026.