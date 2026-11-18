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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 18 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 18 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 18 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: 01 Khách hàng Trung Tâm Thương Mại

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thuộc các đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 638, 429 đến giáp nhà số 752, 579).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc các đường Lương Định Của (từ giáp nhà số 43, 46 đến giáp nhà số 115, 172).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 12:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc các đường Bà Triệu, khu vực Cầu Đen Hải Sản.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc đường Kinh Xáng Khóm 4 Phường 8 (từ giáp nhà số 189 đến giáp nhà số 219)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Chông Chát (từ giáp nhà số 78 đến giáp nhà số 148), khu vực rạch Chông Chát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hùng, phường Sóc Trăng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 12:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hùng ( từ giáp nhà số 60 đến giáp nhà số 160).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chỉ mất điện trạm chuyên dùng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 11:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: : Các đường Trần Hưng Đạo (từ giáp Chùa Phật Học đến giáp nhà số 625), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Dương Minh Quan (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp nhà số 152,159 ), Văn Ngọc Chính (từ giáp nhà số 162, 167 đến giáp đường An Dương Vương), Vành Đai 2, khu dân cư Trần Hưng Đạo

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thuộc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp nhà số 161, 124 đến giáp nhà số 98, 121).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 02 KH Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) và NH Phương Đông

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ – phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/11/2026 đến 06:45:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ, khu vực Thạnh Lợi – phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ – phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:15:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Dù Tho – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Sóc Bưng, Phú Thuận, Định Hòa, Tam Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Minh Duy - xã Hòa Tú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trực – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Khanh, Huỳnh Phẩm – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Đức – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: An Hòa, Thạnh Hòa, Bình Hòa, Huỳnh Phẩm – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 17:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Một phần Thiện Nhơn – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Mỹ An – xã Thiện Mỹ – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một ấp Mỹ Lợi A – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 18/11/2026 đến 10:20:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một ấp Mỹ Lợi B – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:35:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Mỹ Lợi A, ấp Mỹ Tân – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 14:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Mỹ Khánh A – xã Long Hưng – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phương An – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 09:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Lợi – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Trường – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 14:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thới B – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/11/2026 đến 15:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp Phước Thọ, Phước Thọ C, Phước Thới A, Phước Thới B, Phước Thuận, Một phần ấp Phước Trường, một phần ấp Phước Ninh – xã Mỹ Phước; một phần ấp Phương An – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: : Các ấp Trà Coi A, (Trà Coi A + Trà Coi B), Xóm Lớn, Xẻo Gừa, Một phần ấp Mương Khai, Trà Lây 1, Tân Mỹ – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/11/2026 đến 11:30:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: : Các ấp Trà Coi A, (Trà Coi A + Trà Coi B), Xóm Lớn, Xẻo Gừa, Thiện Tánh, Thiện Nhơn (Thiện Nhơn + Thiện Bình), Một phần ấp Mương Khai, Trà Lây 1, Tân Mỹ – xã Mỹ Hương; Các ấp Huỳnh Hữu Nghĩa (Cầu Đồn + Nội Ô), Mỹ Thuận và một phần ấp Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/11/2026 đến 11:30:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp Chợ, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, ấp Đăng Trung Tiến, ấp Đền Thờ, xã An Thạnh TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 08:20:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, ấp Đăng Trung Tiến, ấp Đền Thờ, xã An Thạnh TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:40:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: :Một phần ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực cà săng, Phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực 4, phường Vĩnh Châu; một phẩn khu vực Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Phạm Kiểu, Lê Văn Tư, Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Vĩnh Thành , phường Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 17:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 3, ấp Phú Tân – xã Phú Lộc; ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa, Kiết Lập A, ấp Kiết Nhất A – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kinh Ngay 1 – xã Phú Lộc; ấp Kinh Ngay 2 – xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kinh Ngay 1 – xã Phú Lộc; ấp Kinh Ngay 2 – xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Biên – xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Thắng – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Tà Điếp C1 - xã Phúc Lộc; ấp Tân Thắng, ấp A2, ấp Tân Phước, ấp 21 - xã Tân Long; ấp Tân Lộc, ấp Tân Nghĩa, ấp Kiết Nhất A - xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 1, ấp Xa Mau 1, ấp Xa Mau 2, ấp Nàng Rền, ấp Giồng, ấp Chợ Cũ, ấp Bào Cát, ấp Kinh Ngay 1, ấp Xóm Tro 1, ấp Số 8, ấp Số 9 – xã Phú Lộc; ấp Xóm Tro 2, ấp Kinh Ngay 2, ấp Tràm Kiến, ấp 13 – xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 13:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 11, ấp 13, ấp 15, ấp 16, ấp 17, ấp 20, ấp Tân Biên, ấp Vĩnh Thắng – xã Vĩnh Lợi; ấp Tà Lọt – xã Phú Lộc; ấp 21 - xã Tân Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 14:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 8, xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Đen, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đại An, Ninh Thới, Xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 8, xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 8, xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Lộc 2, một phần ấp Hòa Lộc 1, Cứ Mạnh, Hòa An , xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lộc 1 - xã An Lạc Thôn - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Thạnh, An Hòa,xã thời An Hội, một phần ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi, xã Nhơn MỸ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 8, xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/11/2026 đến 17:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thành, An Phú, An Định, An Khương, xã Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Ấp Ngãi Phước, xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ko Ko, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ngãi Phước - xã Đại Ngãi - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ngãi Hòa, xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Qui A, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bưng Thum, xã Long Phú, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Saintrad, cái Quanh, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thành – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thanh – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Trung – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Mỹ – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Sử – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 16:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Hòa – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tân Chánh – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Hòa – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Thạnh – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp A2, Long Thạnh, Tân Bình, Long An – xã Tân Long; Khu vực 3, khu vực 7 – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 17:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp Xây Cáp, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Xây Cáp, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Hòa Long; Kinh Mới, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/11/2026 đến 11:30:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 13:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bãi Giá - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Chùa – Xã Trần Đề - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 17:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện