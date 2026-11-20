Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 20 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 20 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 20 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu tập thể kho Tiến Đạt - phường Bạc Liêu; Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Giáp Nước, Kim Cấu, Công Điền, Thào Lạng, Bờ Xáng, An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Ngô Gia Tự đến ngã tư Bà Triệu - Lê Văn Duyệt), Phan Đình Phùng (từ ngã ba Phan Đình Phùng - Lý Thường Kiệt đến ngã ba Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng), Hai Bà Trưng (từ ngã ba Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng đến ngã ba Ngô Gia Tự - Hai Bà Trưng), Trần Văn Thời - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/11/2026 đến 11:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, 1A, 5A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Phong Tân, 5, 15, 16, 19, 21 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 15:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu - xã Vĩnh Lợi; Ấp Cả Vĩnh, Gia Hội, Quốc Kỷ, Nước Mặn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 13:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Nàng Rền - xãVĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 13:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 22/11/2026.

Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm - xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 08:45:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Phước, Ninh Chài - xã Ninh Quới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Minh Thìn - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cái Cùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cái Cùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thanh Hải, Bình Điền, Thuận Điền, Ngọc Điền - xã Gành Hào; Ấp Điền Hải - xã Long Điền; Ấp Doanh Điền, Thạnh 1, Diềm Điền, Điền Hải - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Lập Điền, Canh Điền - xã Gành Hào.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Doanh Điền, Thạnh 1, Diềm Điền, Điền Hải - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng, Văn Đức - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Văn Đức - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/11/2026 đến 16:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngọc Điền, 1, 2 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/11/2026 đến 15:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp Kế Phòng - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 20/11/2026 đến 09:15:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thanh Sơn, Ninh Lợi - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:05:00 ngày 20/11/2026 đến 10:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 21, An Nghiệp - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 20/11/2026 đến 11:45:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 21, An Nghiệp - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 12:50:00 ngày 20/11/2026 đến 14:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 21, An Nghiệp - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 12:50:00 ngày 20/11/2026 đến 16:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp