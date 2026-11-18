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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 18 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 18 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 18 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: Lộ Liên Hương, Khu Dân Cư Đường Số 2, một phần đường Quang Trung, đường Lâm Thanh Mão, Lý Thị Huê, đường Tôn Quang Huy - P.Rạch Giá, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 18:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 13:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Ấp Kênh 7A, ấp Kênh 7B, ấp Thạnh Lợi và Kênh 300, Kênh 600 thuộc ấp Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Kênh Đầu Ngàn (Giữa kênh Đông Bình và Kênh 10).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Từ trạm 110KV Hà Tiên đến chợ Thuận yên, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/11/2026 đến 06:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Đức, Tái định cư Bình San , khu vực Pháo đài (trừ khu đô thị Pháo đài), phường Hà Tiên, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực ấp Ngã tư, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Dương Hòa, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Hòa Phầu, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn phường Hà Tiên. Riêng Khu vực Đông hồ (trừ khu vực Vàm Hàn), Bình San (trừ khu vực Tái định cư), khu đô thị Pháo đài; Một phần phuuwofng Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/11/2026 đến 06:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Giang Thành, Một Phần Xã Vĩnh Điều

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/11/2026 đến 06:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Đức, Tái định cư Bình San , khu vực Pháo đài (trừ khu đô thị Pháo đài), phường Hà Tiên, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 18/11/2026 đến 06:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ trạm 110KV Hà Tiên đến chợ Thuận yên, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn phường Hà Tiên. Riêng Khu vực Đông hồ (trừ khu vực Vàm Hàn), Bình San (trừ khu vực Tái định cư), khu đô thị Pháo đài; Một phần phuuwofng Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Giang Thành, Một Phần Xã Vĩnh Điều

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Đức, Tái định cư Bình San , khu vực Pháo đài (trừ khu đô thị Pháo đài), phường Hà Tiên, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Bình Giang 2 gồm từ tổ 12 đến tổ 13 ấp Bình Hòa xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80, khu vực toàn bộ cụm dân cư vượt lũ Sơn Kiên, dọc 2 bên lộ nhựa đường tỉnh lộ 969B gồm từ tổ 18 đến tổ 19 ấp Tà Lóc, từ tổ 11 đến tổ 13 ấp Số 8, từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Mương Kinh A xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80, dọc 2 bên lộ nhựa đường tỉnh lộ 969B, khu vực dọc 2 bên lộ đan Gàn Gừa gồm từ tổ 6 đến tổ 10 ấp Số 8, từ tổ 3 đến tổ 4 ấp Gàn Gừa xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80 gồm từ tổ 6 đến tổ 7 ấp Bình Hòa xã Bình Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên lộ nhựa đường tỉnh lộ 969B, khu vực dọc 2 bên lộ đan Mương Kinh A & khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 80, gồm tổ 3 đến tổ 4, tổ 7 ấp Mương Kinh, tổ 4 ấp Mương Kinh A, từ tổ 3 đến tổ 4 ấp Gàn Gừa xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Ang Thần, khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ tây Kinh Vàm Răng & khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 80, gồm tổ 5 đến tổ 6 ấp Gàn Gừa, tổ 1 đến tổ 2 ấp Xẻo Tràm xã Sơn Kiên, từ tổ 3 đến tổ 4 ấp Gàn Gừa xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Tà Hem tổ 14 ấp Sơn Thịnh xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái, khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 14 Mỹ Thái gồm tổ 1 ấp Mỹ Thái, tổ 1 ấp Thái Hưng, tổ 5 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80, khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm từ tổ 3 đến tổ 4, từ 6 đến tổ 8 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất, từ tổ 3 đến tổ 4 ấp Số 8 xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80, khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên gồm từ tổ 3 đến tổ 4, từ 6 đến tổ 8 ấp Chòm Sao xã Hòn Đất, từ tổ 3 đến tổ 4, từ tổ 18 đến tổ 19 ấp Số 8 xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ đông kinh Tri Tôn , khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 12 Nam Thái, , khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 16 Nam Thái gồm từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Sơn Thành, tổ 4 ấp Sơn Bình, từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Sơn Lập xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái gồm tổ 4 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ đông kinh Mỹ Thái, khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 13 gồm từ tổ 15 đến tổ 16 ấp Tà Lóc, tổ 5 ấp Kiên Bình, từ tổ 6 đến tổ 7 ấp Thái Tiến, tổ 8 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ đông kinh Mỹ Thái, khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 14 gồm tổ 1, tổ 2, tổ 4 ấp Thái Hưng, tổ 5 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên trung tâm hành chính xã Hòn Đất, khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ tây kinh Tri Tôn, gồm tổ 7 ấp Đường Hòn, từ tổ 8 đến tổ 9 ấp Đầu Doi, tổ 4 ấp Sơn Nam, từ tổ 2 đến tổ 3 ấp Sơn Tân xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80, khu vực dọc 2 tỉnh lộ 969 & quanh núi Hòn Sóc , gồm từ tổ 3 đến tổ 5 ấp Bến Đá, từ tổ 4 đến tổ 10 ấp Hòn Sóc, từ tổ 12 đến tổ 14 ấp Tri Tôn xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên. Khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80, khu vực 2 bên lộ đan bờ tây kinh Lình Huỳnh gồm từ tổ 1 đến tổ 5, từ tổ 10 đến tổ 14 ấp Sư Nam, tử tổ 13 đến tổ 14 ấp Huỳnh Sơn xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Cây Chôm gồm tổ 1 & từ tổ 14 đến tổ 18 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 11:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực 2 bên tỉnh lộ 969B & khu vực quang núi Hòn Me gồm từ tổ 21 đến tổ 22 ấp Lình huỳnh, tổ 3 ấp Hòn Me xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 11:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Cây Chôm & khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ tây kinh Lình Huỳnh, khu vực 2 bên tỉnh lộ 969B gồm tổ 3 đến tổ 4, tổ 18 ấp Vàm Biển, tổ 19 ấp Lình Huỳnh xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Vạn Thanh & khu vực quang núi Hòn Me gồm tổ 1 đến tổ 2 ấp Hòn Me, tổ 1, tổ 10 ấp Hòn Đất, tổ 1 đến tổ 2 ấp Vạn Thanh xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hùng, xã An Minh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 18:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hùng, xã An Minh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 18:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Minh Cơ, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 18:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố , Khu Phố Ông Lang Cửa Dương , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương, một phần khu phố Cửa Cạn và một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh và một phần khu phố Bãi Thơm, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông, một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 17:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Ấp Xẻo Đước, xã An Biên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ngã Cạy, xã An Biên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 17:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 12h00: Khu vực 3000 Kênh 13 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 13h00 đến 16h00: Khu đầu Kênh 80 Thước ấp Thị Mỹ xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Một phần ấp Nam Hải và một phần ấp Bến Nhứt (đoạn từ phía Trang trí Nội thất An Khang đến hết phía sau chợ cũ Bến Nhứt) - thuộc xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thành, xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa 2, xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Khương, xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/11/2026 đến 15:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bùi Thị Thêm, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 18:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đời, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 15:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần xã Hòa Điền (ấp Cảng, ấp Cờ trắng và một phần ấp Thạnh Lợi ) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cống Tre, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/11/2026 đến 18:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Ấp Đặng Văn Do, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 17:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đặng Văn Do, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đặng Văn Do, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 21/11/2026 đến 17:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 - 22/11/2026.