SUV cỡ B giảm sốc tới 329 triệu đồng, giá niêm yết chưa tới 500 triệu đồng, rẻ hơn cả xe hạng A GĐXH - SUV cỡ B đang có giá thực tế giảm xuống dưới 500 triệu đồng, trong khi mức giảm cao nhất được ghi nhận lên tới 329 triệu đồng.

SUV cỡ B Honda động cơ hybrid, nâng cấp công nghệ

SUV Vezel 2027 tại thị trường Nhật Bản

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Honda vừa bổ sung hai phiên bản mới cho dòng SUV Vezel 2027 tại thị trường Nhật Bản gồm e TrailSport hoàn toàn mới và e RS nâng cấp. Cả hai đều sử dụng hệ truyền động hybrid e 1.5L, đồng thời được trang bị công nghệ S+ Shift mô phỏng cảm giác chuyển số tuần tự dù không sử dụng hộp số truyền thống.

Trước đó, Honda Vezel đã nhận được một số nâng cấp nhỏ cho phiên bản năm nay tại Nhật Bản, nhưng các biến thể mang phong cách thể thao và phiêu lưu vẫn chưa xuất hiện. Sự bổ sung của TrailSport và RS giúp hoàn thiện danh mục sản phẩm, đồng thời mở rộng lựa chọn cho khách hàng bên cạnh những phiên bản tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, Honda Vezel e TrailSport được phát triển dựa trên cảm hứng từ mẫu concept TrailSport HRC từng xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Tokyo, mang đến diện mạo mạnh mẽ hơn đáng kể so với gói phụ kiện Active Style trước đây.

Honda Vezel e TrailSport được phát triển dựa trên cảm hứng từ mẫu concept TrailSport HRC

Ở phiên bản TrailSport, điểm nhấn ngoại thất nằm ở lưới tản nhiệt thiết kế riêng với hai cụm đèn LED nhỏ có kiểu dáng tương tự đèn định vị. Những chi tiết màu cam được bố trí tại viền đèn sương mù và phần trên của lưới tản nhiệt, tạo sự tương phản với các chi tiết ngoại thất tối màu.

Xe còn có thanh giá nóc màu đen và tùy chọn tem trang trí màu đen mờ trên nắp ca-pô, nhấn mạnh phong cách SUV phiêu lưu. Tổng thể thiết kế mang đến cho Honda Vezel TrailSport diện mạo cứng cáp, phù hợp với những khách hàng muốn một chiếc SUV đô thị có cá tính khác biệt.

Không gian nội thất của Vezel e TrailSport cũng được điều chỉnh theo phong cách riêng với tông màu tối chủ đạo, kết hợp đường chỉ khâu màu cam tương phản và dây đai an toàn cùng màu. Ghế ngồi sử dụng chất liệu da tổng hợp kết hợp các chi tiết vải có họa tiết thêu đặc biệt, đồng thời được phủ lớp chống thấm nước nhằm tăng tính thực dụng khi sử dụng trong các hoạt động ngoài trời.

Không gian nội thất của Vezel e TrailSport cũng được điều chỉnh theo phong cách riêng

Những trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý bao gồm vô-lăng sưởi ấm, hệ thống giám sát điểm mù và cửa hậu đóng mở điện. Trong khi đó, màn hình thông tin giải trí 9 inch, bộ sạc điện thoại không dây và hệ thống camera đa góc nhìn được cung cấp dưới dạng tùy chọn bổ sung.

Nếu TrailSport tập trung vào phong cách phiêu lưu, Honda Vezel e RS lại hướng đến những khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao. Đây là phiên bản cao cấp nhất trong dòng Vezel tại Nhật Bản, được phát triển dựa trên biến thể RS từng xuất hiện sau đợt nâng cấp năm 2025.

Ngoại hình xe tiếp tục duy trì bộ phụ kiện khí động học với các chi tiết crôm tối màu, nhưng bộ mâm hợp kim 18 inch nay được hoàn thiện bằng màu đen mờ. Honda cũng bổ sung logo thương hiệu mạ crôm đen và huy hiệu RS màu đỏ trên lưới tản nhiệt giúp phân biệt phiên bản này với những cấu hình thông thường.

Điểm đáng chú ý nhất trên Honda Vezel e RS nằm ở hệ thống khung gầm. Phiên bản này tiếp tục được trang bị hệ thống treo hạ thấp riêng biệt và hệ thống lái có phản hồi nhạy bén hơn so với các phiên bản còn lại. Những điều chỉnh này được kỳ vọng giúp cải thiện độ ổn định thân xe, khả năng kiểm soát khi vào cua và cảm giác lái thể thao. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt thực chất của Vezel RS, thay vì chỉ dừng lại ở những thay đổi mang tính trang trí ngoại thất.

Khoang cabin của Honda Vezel RS sử dụng chất liệu da tổng hợp màu đen kết hợp các mảng da lộn trên ghế ngồi. Những đường chỉ khâu và chi tiết viền màu đỏ, trắng tạo điểm nhấn thể thao, đi cùng trần xe tối màu và bàn đạp bằng thép không gỉ. So với TrailSport, phiên bản RS có danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú hơn khi được tích hợp màn hình cảm ứng 9 inch và sạc điện thoại không dây. Tuy nhiên, hệ thống màn hình đa chức năng và dàn âm thanh cao cấp vẫn nằm trong danh sách tùy chọn.

Về hệ truyền động, cả Honda Vezel e TrailSport và e RS đều chỉ được cung cấp với cấu hình hybrid e sử dụng động cơ xăng 1.5L. Hệ thống này sản sinh công suất 129 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Việc sử dụng chung hệ truyền động giúp hai phiên bản duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu đặc trưng của công nghệ hybrid Honda, đồng thời tập trung tạo sự khác biệt thông qua thiết kế, trang bị và thiết lập khung gầm.

Một trong những trang bị đáng chú ý nhất trên hai phiên bản mới là hệ thống S+ Shift, công nghệ từng được Honda giới thiệu trên mẫu coupe Prelude và Civic e RS dành cho thị trường Nhật Bản. Đây là hệ thống giả lập quá trình chuyển số theo từng cấp, tạo cảm giác vận hành tương tự một chiếc xe sử dụng hộp số nhiều cấp dù hệ truyền động thực tế không có hộp số truyền thống. Công nghệ này phối hợp hiệu ứng âm thanh với khả năng phân bổ mô-men xoắn, tái hiện cảm giác tăng giảm số thông qua các lẫy chuyển số bố trí phía sau vô-lăng.

Sự xuất hiện của S+ Shift được kỳ vọng mang đến trải nghiệm lái thú vị hơn cho người điều khiển, đặc biệt với những khách hàng yêu thích cảm giác chuyển số thể thao. Thay vì chỉ tập trung vào hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, Honda muốn tạo thêm yếu tố cảm xúc cho hệ truyền động hybrid e. Cả hai phiên bản TrailSport và RS đều có tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh, giúp khách hàng lựa chọn cấu hình phù hợp với điều kiện sử dụng.

Giá SUV cỡ B Honda Vezel e TrailSport 2027

Theo Tạp chí Nghe nhìn Việt Nam, theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, Honda Vezel e TrailSport 2027 có giá khởi điểm 3.439.700 Yen (tương đương 554,10 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản e RS 2027 có giá từ 3.830.200 Yen (617,01 triệu đồng). Cấu hình cao cấp nhất là Vezel RS dẫn động 4 bánh, được niêm yết ở mức 4.050.200 Yen (652,45 triệu đồng).

Ở Việt Nam, giá niêm yết và giá lăn bánh tham khảo của các phiên bản Honda HR-V (nhập khẩu Thái Lan) cập nhật mới nhất:

Giá niêm yết theo phiên bản:

Honda HR-V G: Màu Đen / Xám: 669 triệu đồng; Màu Đỏ / Trắng: 677 triệu đồng

Honda HR-V L: Màu Đen / Xám: 750 triệu đồng; Màu Đỏ / Trắng: 758 triệu đồng

Honda HR-V e:HEV RS (Hybrid): Màu Đen / Xám: 835 triệu đồng; Màu Đỏ / Trắng / Vàng cát: 843 triệu đồng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.