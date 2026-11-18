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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 18 - 22/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 18 - 22/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 18 - 22/11/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ trường Trung học Cơ sở Tiến Thành đến khu vực Cầu Suối Nhum thuộc một phần phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/11/2026 đến 15:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hàm liêm 1B khu vực Chợ Hàm Liêm thuộc một xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 18:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Tiến Lợi 3 thuộc một phần thôn Tiến Hưng xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Cao Thắng 1 thuộc một phần đường Cao Thắng phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại đường dậy hạ thế trạm Phong Nẫm 1G thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại thùng kiểm tính trạm Hẻm 438 TKH ku vực hẻm 438 thuộc một phần phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 12:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Khu công Nghiệp Phan Thiết thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/11/2026 đến 15:00:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần Thôn 4- xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 12:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thanh Giang, Song Thanh, Giang Hải, Xuân Giang, Hải Tân, Minh Tân 1, 2; Phú Thủy, Phú Hải- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/11/2026 đến 07:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc, cả khu vực xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/11/2026 đến 13:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Thanh Giang, Song Thanh, Giang Hải, Xuân Giang, Hải Tân, Minh Tân 1, 2; Phú Thủy, Phú Hải- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/11/2026 đến 14:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 3 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đức Tài - xã Hoài Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Một phần thôn Đá Mài 1- Xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Láng Gòn 1- Xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Hòa- Xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Minh Châu - Xã Tân Hải - Tỉnh lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phùng Hưng - Xã Tân Hải - Tỉnh lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phùng Hưng - Xã Tân Hải - Tỉnh lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 19/11/2026 đến 14:45:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phùng Hưng - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 09:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tam Tân - Xã Tân Hải - Tỉnh lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 11:30:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Đại Thiện, phường Bình Thuận, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Thành, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 11:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Hồng Liêm, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 12:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ dân phố Thắng Thuận, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 11:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hàm Đức, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/11/2026 đến 10:00:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn An Thái, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/11/2026 đến 10:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Thạnh, một phần thôn Long Phú, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/11/2026 đến 16:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hàm Phú, Xã Hàm Thuận Bắc, Một phần thôn La Ngà, thôn Nam Sơn, thôn Đaguri, Xã La Dạ, một phần thôn Nam Giang, thôn Đông Tiến, xã Đông Giang Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 15:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Dân, thôn Thuận Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:15:00 ngày 22/11/2026 đến 06:30:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Dân, thôn Thuận Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/11/2026 đến 15:15:00 ngày 22/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Thạnh Mỹ, thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/11/2026 đến 16:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:00:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/11/2026 đến 09:20:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/11/2026 đến 10:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/11/2026 đến 10:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Phan Thanh, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 18/11/2026 đến 11:30:00 ngày 18/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Tân Bình - xã Lương Sơn- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/11/2026 đến 13:30:00 ngày 19/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Ka lúc- Dốc Đá, xã Phan Sơn; thôn An Bình,An Lạc, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/11/2026 đến 15:00:00 ngày 20/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hòa Bình, Phan Tiến , xã Sông Lũy , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Ka Lúc - Dốc Đá, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/11/2026 đến 16:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/11/2026 đến 09:20:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/11/2026 đến 10:30:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 21/11/2026 đến 12:00:00 ngày 21/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 - 22/11/2026.