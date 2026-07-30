Kia Seltos 2026 giá hơn 520 triệu đồng có gì đặc biệt?

Lý do giá lăn bánh Kia Seltos giảm kỷ lục, SUV hạng B rẻ hơn cả Toyota Vios GĐXH - Giá lăn bánh Seltos tung ưu đãi đến 43 triệu đồng trong tháng 7/2026 giúp giá xe chỉ ngang sedan hạng B Toyota Vios.

Kia Seltos 2026 có gì gây chú ý?

Kia Seltos 2026 tại GIIAS. Ảnh: Paultan

Kia Seltos 2026 chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia. Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) là nơi diễn ra màn giới thiệu mẫu SUV mới này. Thế hệ thứ hai của Seltos mở bán tại Indonesia sau khi ra mắt toàn cầu khoảng 7 tháng. Xe được cung cấp với 3 phiên bản.

Seltos mới sở hữu nền tảng K3 hiện đại và vững chắc hơn. Kích thước tổng thể của xe lớn hơn hẳn so với thế hệ cũ. Cụ thể, chiều dài của xe nay đạt mức 4.460 mm, chiều rộng 1.830 mm, chiều cao 1.635 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. Ở thế hệ trước, Seltos có kích thước tổng thể 4.365 x 1.800 x 1.645 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.610 mm.

Kia Seltos 2026 thay đổi hoàn toàn kiểu dáng bên ngoài. Ảnh: Paultan

Nhìn chung, diện mạo của mẫu Seltos nay mang đậm ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" giống nhiều mẫu xe của nhà Kia. Phần thân xe trông rất vuông vức, nam tính và vô cùng cứng cáp. Ở phần đầu, hệ thống đèn pha kiểu "Star Map" tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ. Bên hông, tay nắm cửa của chiếc SUV này có thiết kế dạng chìm giúp tối ưu khí động học. Ở phía sau, đèn hậu dọc nối liền nhau giúp phần đuôi trông nổi bật hơn đời cũ.

Bên trong, Seltos tiếp nối các mẫu xe Kia gần đây bằng việc trang bị 3 màn hình trên bảng điều khiển, bao gồm một màn hình hiển thị thông tin 12,3 inch, một màn hình nhỏ hơn dành cho điều khiển điều hòa và một màn hình cảm ứng thông tin giải trí trung tâm 12,3 inch. Các nút điều khiển vật lý bên dưới các cửa gió giữa cho phép người lái truy cập các chức năng cụ thể mà không cần phải thao tác trên màn hình cảm ứng.

Cả 3 phiên bản Seltos mới đều sử dụng chung một khối động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên Gamma II. Xe trang bị hộp số vô cấp thông minh IVT. Khối động cơ này sản sinh công suất 113,4 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 144 Nm.

Đầu tiên, phiên bản Trendy sử dụng bộ mâm hợp kim Crystal Cut 17 inch, bọc bên ngoài là bộ lốp 215/60. Xe trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn pha LED dạng chóa phản xạ. Nội thất có màn hình hiển thị thông tin đa chức năng 4,2 inch và màn hình giải trí 8 inch, ghế bọc kết hợp vải và da nhân tạo, điều hòa chỉnh tay. Về tính năng an toàn, Seltos Trendy có 6 túi khí, giám sát áp suất lốp, cảm biến lùi và camera lùi.

Khối động cơ 1.5L trên Seltos mới. Ảnh: Paultan

Tiếp đến, bản tầm trung Seltos Prestige+ ADAS sử dụng chất liệu bọc ghế giả da, ghế lái chỉnh điện, ghế trước có tính năng thông gió, điều hòa hai vùng, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch cũng như cảm biến đỗ xe phía trước. Như tên gọi, phiên bản này đi kèm với các hệ thống ADAS. Bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng dừng và khởi hành tự động, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ giữ làn đường và bám đuôi, tránh va chạm điểm mù, giới hạn tốc độ thủ công và cảnh báo người ngồi phía sau.

Xe có 2 tùy chọn cỡ mâm tùy theo phiên bản. Ảnh: Paultan

Phiên bản cao cấp nhất là GT Line. Phiên bản này nâng cấp lên mâm xe 18 inch Sporty Crystal Cut, đi kèm lốp 215/55, đèn pha LED có gương cầu hỗ trợ, đèn sương mù LED phía trước, cửa sổ trời toàn cảnh, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, sạc không dây, gạt mưa tự động, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, camera toàn cảnh và tính năng quan sát điểm mù tích hợp trên màn hình tốc độ khi bật đèn báo rẽ.

Giá Kia Seltos 2026

Kia Seltos 2026 được bán với các màu trắng Glacier White Pearl, bạc Ivory Silver Gloss, đen Aurora Black Pearl, xanh rêu Morning Haze, xám Gravity Gray hoặc đỏ Magma Red, mỗi phiên bản có kiểu ghế ngồi và phối màu hai tông riêng biệt. Giá bán của Seltos 2026 dao động 359-469 triệu IDR, tương đương 522,4-682 triệu đồng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699.

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.