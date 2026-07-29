Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 29/7 – 2/8/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 29/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 29/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 29/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần thôn Tuy Tịnh, xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 12:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Liên Hương - xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 12:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Hưng Đạo, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 13:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6, 7, 11, 12, 13 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/08/2026 đến 07:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm Hồ Biển Lạc, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/08/2026 đến 11:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 13 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/08/2026 đến 11:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 13 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 11, 12 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Thôn Bình Ngãi - xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 14:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Đá Mài 1, thôn Đá Mài 2 - xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Đường Nguyễn Trãi (từ ngã ba đường Cách Mạnh Tháng Tám đến cầu Tân Lý) - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Võ Thị Sáu - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu dân cư Hồ Tôm - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Trần Văn Chiến, Tổ dân phố Hàm Hiệp, Phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng TT BCH Quân Sự Tỉnh, thôn Thuận Dân, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Lâm Thành Sơn, thôn Lâm Hòa, Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng CTY TNHH TTTM Quốc Lợi, thôn Hàm Chính, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Trương Ngọc Long, Tổ dân phố Hàm Hiệp, Phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Nguyễn Thanh Nhàn, thôn Suối Đá, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Cao Ngọc Huệ, thôn Thuận Hòa, Xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Nguyễn Văn Toàn, thôn Long Phú, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Đinh Văn Hồng, thôn Ku Kê, Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng CTY TNHH Việt Hoàng T&T, thôn An Thái, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh khách hàng Nguyễn Đức Thả, thôn An Thái, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 30/07/2026 đến 07:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Qúy, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Thành, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Trung, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tà Mon, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 30/07/2026 đến 08:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/07/2026 đến 09:15:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 30/07/2026 đến 13:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/07/2026 đến 14:45:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:15:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Phước xã Tân Thành, một phần thôn Lập Nghĩa xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/08/2026 đến 13:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/07/2026 đến 09:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Chợ Lầu 1, 2, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 29/7 – 2/8/2026.