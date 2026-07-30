Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/7 – 2/8/2026: Cập nhật những hộ dân sẽ bị mất điện cả ngày dài
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 30/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/7 – 2/8/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần khóm 4, khóm Tân Thuộc, khóm Tân Thời, Tân Dân, Tân Hiệp và khóm 30 phường An Xuyên, một phần Xã Tân Lộc tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khóm Cái Su, phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khóm Cái Su, phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 13:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khóm Cái Su, Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Hoa Lư, phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Nước
KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Dựa và ấp Chà Là, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 13:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nẩy, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Kinh Hảng C, Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần xã Tân Thành xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hiệp xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa, Hiệp Hải, Đồng Giác, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lưu Hoa Thanh xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hiệp xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Hải An, Minh Hùng, Văn Luyện, Tân Thành - Xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp 9, ấp 10 và ấp Trí Lực xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 12, xã Thới Bình, một phần xã Biển Bạch tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Một phần ấp Sào Lưới, ấp Tân Quảng A, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển và một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Lá, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện