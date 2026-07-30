Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/7 – 2/8/2026: Cập nhật những hộ dân sẽ bị mất điện cả ngày dài

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 30/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/7 – 2/8/2026: Cập nhật những hộ dân sẽ bị mất điện cả ngày dài - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Tân Thành


KHU VỰC: Một phần khóm 4, khóm Tân Thuộc, khóm Tân Thời, Tân Dân, Tân Hiệp và khóm 30 phường An Xuyên, một phần Xã Tân Lộc tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khóm Cái Su, phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khóm Cái Su, phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 13:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khóm Cái Su, Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Đường Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Hoa Lư, phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Nước


KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Năm Căn


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Dựa và ấp Chà Là, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 13:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nẩy, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trần Văn Thời


KHU VỰC: Một phần xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Kinh Hảng C, Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện U Minh


KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đầm Dơi


KHU VỰC: Một phần xã Tân Thành xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hiệp xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hòa, Hiệp Hải, Đồng Giác, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Lưu Hoa Thanh xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hiệp xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Hải An, Minh Hùng, Văn Luyện, Tân Thành - Xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thới Bình


KHU VỰC: Mất điện Một phần ấp 9, ấp 10 và ấp Trí Lực xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 12, xã Thới Bình, một phần xã Biển Bạch tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Tân


KHU VỰC: Một phần ấp Sào Lưới, ấp Tân Quảng A, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển


KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển và một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Lá, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 30/7 – 2/8/2026: Cập nhật những hộ dân sẽ bị mất điện cả ngày dài - Ảnh 2.Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 29/7 – 2/8/2026: Nhiều khu dân cư sẽ không có điện để dùng trong cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

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