Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 29/7 – 2/8/2026: Nhiều khu dân cư sẽ không có điện để dùng trong cả ngày

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 29/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 29/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 29/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: trạm In Thêu Lương Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 12:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KH Mai Thanh Sang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/07/2026 đến 12:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: CTY TNHH MTV SX-KD XNK Cửu Long 2.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Trọng Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 12:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 55, 190 đến đến giáp nhà số 659, 848), khu vực hẻm 792 Tôn Đức Thắng, Lý Đạo Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Xây dựng Sóc Trăng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Hướng Dương Glass

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 12:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lương Định Của (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp nhà số 19; 28) và (từ giáp nhà số 21;30 đến giáp ranh xã Trường Khánh), khu vực Khóm 4, khóm 5 phường 5, đường Chông Chác, Kinh Cầu Xéo

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Sóc Trăng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: xã Gia Hòa,

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/07/2026 đến 14:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 13:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Giồng Có, Vũng Đùng, Sông Cái 1, Tắc Gồng – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trà Bết, Sông Cái 2, Sô La 1, Sô La 2, Bưng Chụm, Trà Mẹt – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 08:15:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trà Bết, Sông Cái 2, Sô La 1, Sô La 2, Bưng Chụm, Trà Mẹt – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:15:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Sóc Bưng – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 14:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Ấp Mỹ An, xã Mỹ Hương, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mật phần ấp Xẻo Gừa - xã Mỹ Hương - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 12:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: : ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 3, Sóc Xoài, Tá Biên, Bét Tôn – xã Mỹ Hương, một phần ấp Tam Sóc D, Tam Sóc C, Tam Sóc B – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/08/2026 đến 17:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp tăng Long, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 10:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Hưng, xã Cù Lao Dung, Thành Phố cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 13:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 7 phường Vĩnh Châu, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 11:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Một phầ̀n ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh 2, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 15:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cứ Mạnh, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Huề, Mỹ Yên, Mỹ Phước xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Mỹ Hội xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/08/2026 đến 15:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: ấp 4 xã Long Phú thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:40:00 ngày 02/08/2026 đến 17:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Ấp Tân Bình – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 15:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Phước, Tân Trung – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 7, phường Ngã Năm, khu vực Vĩnh Tiền, Vĩnh Mỹ, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 13:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp Kinh Mới, ấp Hòa Long, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Kinh Mới, ấp Châu Thành, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai xã Hồ Đắc Kiện TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Châu Thành, ấp Xà Lan, ấp Phú Ninh, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/08/2026 đến 17:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/7 – 2/8/2026.