Lịch cúp điện An Giang từ ngày 30/7 – 2/8/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h30 nhiều khu dân cư và tuyến đường

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 30/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 30/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 30/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần xã đảo Mỹ Hòa Hưng (khu vực bến đò Mỹ Hòa Hưng đến cầu Thiện Mỹ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (một phần đường Võ Thị Sáu, từ Đèn 4 Ngọn đến Cống Bà Thứ phía bên trái, khu chợ Mỹ Phước, Tây Sông Hậu, Kytoku) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 18:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Lý Thái Tổ ND đoạn từ Trần Hưng Đạo đến TT Giáo Dục Thường Xuyên) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 06:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Ung Văn Khiêm, Bệnh Viện Mắt Long Xuyên, Bệnh Viện Đa Khoa An Giang, Trường Đại Học An Giang, KDC Tiến Đạt, KDC Tây Đại Học) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 06:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (khu Công nghiệp Mỹ Quý, khu vực NM Bê Tông LT, Cty XNK Bình Minh, đường Lý Thái Tổ ND đoạn từ Trần Hưng Đạo đến TT Giáo Dục Thường Xuyên) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 18:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Lý Thái Tổ ND đoạn từ Trần Hưng Đạo đến TT Giáo Dục Thường Xuyên) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 01/08/2026 đến 18:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Ung Văn Khiêm, Bệnh Viện Mắt Long Xuyên, Bệnh Viện Đa Khoa An Giang, Trường Đại Học An Giang, KDC Tiến Đạt, KDC Tây Đại Học) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 01/08/2026 đến 18:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái QL 91, khu DC Sao Mai, ngọn Trà Ôn, ngọn Cần Xây, xã đảo Mỷ Hòa Hưng – trừ cồn Phó Ba) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/08/2026 đến 18:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đoạn đường Ngô Quyền, VP Tỉnh Ủy cũ, khối Cảnh sát cũ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/08/2026 đến 18:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên ( đường Lê Văn Nhung, đường Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo đoạn từ Mũi Tàu đến cầu Nguyễn Trung Trực bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/08/2026 đến 06:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến trường Cao Đẳng Nghề AG phía bên phải QL91) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/08/2026 đến 18:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên ( đường Lê Văn Nhung, đường Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo đoạn từ Mũi Tàu đến cầu Nguyễn Trung Trực bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 02/08/2026 đến 18:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mạc Cần Dưng từ Cầu Bình Hòa đến cầu Nhà Lầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 09:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm bơm Mương Miễu xã Vĩnh Hanh – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mạc Cần Dưng từ Cầu Bình Hòa đến cầu Nhà Lầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/07/2026 đến 10:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mặc Cần Dưng từ Cầu Bình Hòa đến cầu Nhà Lầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mạc Cần Dưng từ Cầu Bình Hòa đến cầu Nhà Lầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mặc Cần Dưng từ Cầu Bình Hòa đến cầu Nhà Lầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 15:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mạc Cần Dưng từ Cầu Bình Hòa đến cầu Nhà Lầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/07/2026 đến 15:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mặc Cần Dưng từ Cầu Bình Hòa đến cầu Nhà Lầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mặc Cần Dưng từ Cầu Bình Hòa đến cầu Nhà Lầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc kênh Mặc Cần Dưng từ Cầu Bình Hòa đến cầu Nhà Lầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Cù Lao Giêng (từ bến đò Lò Nhuộm đến bến đò Rạch Sâu và đến Trường Tiểu học C Bình Phước Xuân) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ (từ bến đò Cà Mau đến cầu mương Ấp Sữ và từ Trường THCS Nhơn Mỹ đến ngã tư Kiến Bình), một phần Xã Chợ Mới (đoạn từ ngã tư Kiến Bình đến mương Xã Nếu và từ chợ Cái Xoài đến cầu mương ấp Sữ) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ (từ bến đò Cà Mau đến cầu mương Ấp Sữ) - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hội An ( đoạn từ cầu Cựu Hội đến chợ Cái Tàu và đoạn từ Trạm 110kV Hội An đến cầu Trùm Hóa), một phần xã Long Kiến (đoạn từ cầu Trùm Hóa đến ngã ba Cựu Hội và đến Chợ Cầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/08/2026 đến 18:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Ngân hàng Sacombank Châu Đốc. - Ngân hàng Vietinbank Châu Đốc. - Đường Đống Đa; một phần đường đường Lê Công Thành, khóm 5, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 17:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Một phần khóm Long An B thuộc phường Long Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hòa Lạc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Vĩnh Thạnh 1, 2, Phú Hữu 1, ấp Vĩnh Tường 2, Hòa Long, Hòa Thạnh, Châu Giang thuộc xã Châu Phong. - Ấp Hòa Hiệp, Hòa Lợi, Hòa Phát thuộc xã Hòa Lạc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 18:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Một phần ấp Sơn Hiệp và ấp Phú Bình, xã Tây Phú, tỉnh An Giang (Khu vực Vành đai Núi Trọi; dọc kênh Ba Thê, từ cầu Vành đai Núi Trọi đến cầu Núi Trọi).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Trung Bình Tiến và ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang (Dọc kênh Bốn Tổng, từ sau chợ kênh Ông Cò đến Cty XNK thủy sản Cửu Long; dọc rạch Cái Vồn, từ cầu Xẻo Trăng đến hộ bà Lê Thị Đẹp).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tại trạm T7 Vĩnh Phú trụ 476TS/196/86 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T7A Vĩnh Phú trụ 476TS/196/92 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Sẻo Sâu - Ba Dong trụ 476TS/196/105 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm TDC Ngọn Ba Dầu trụ 476TS/196/115/7 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Ba Dầu trụ 476TS/196/115/24 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Trung Bình Tiến và ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang (Lộ tẻ Ông Cường, từ cửa hàng Lê Thiện Chỉ đến cơ sở Thỏ Spa).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Trung, Trung Bình Tiến xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang (Dọc ĐT 943, từ Lộ Ông Cường đến qua khỏi chùa Lan Nhã Kỳ Viên; ngã 4 Lộ Ông Cường – ĐT 943 – Lộ Thanh Niên; đường gạch Trà Luộc khu vực gần ĐT 943).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang (Khu vực từ ngã 3 đường Lộ Ông Cường, phía giáp kênh Rạch Giá Long Xuyên, hướng về chợ Vĩnh Trạch đến cua đường tiệm tóc Nam).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang (Khu vực đường chợ Ba Bần, từ vựa gạo Cường đến tiệm vàng Khánh Uyên).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang (Khu vực đường chợ Ba Bần, từ đại lý vé số Tuất Em đến cầu Ba Bần).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tại trạm T1 Tân Đông trụ 474TS/387/7 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T2B Tây Phú trụ 474/TS/394 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T11 Tây Phú trụ 475TS/275/122/36 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T12A Tây Phú trụ 475TS/275/122/29 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T13 Tây Phú trụ 475TS/275/122/12 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Dọc tỉnh lộ 943 từ Cầu Thoại Giang thuộc ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn đến Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn thuộc ấp Sơn Lập, xã Óc Eo, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ trạm biến áp T2A Mỹ Thiện đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc theo Kênh 3, Kênh Hào Đề Lớn bờ bắc Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh 5 ra trạm biến áp Trạm Bơm Mương Cô Khoán Nam Kênh Đào). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/08/2026 đến 17:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ và một phần xã Chợ Mới- tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (đoạn lộ nhựa đường cồn từ cửa hàng Vật tư nông nghiệp Phúc Uyên đến cuối đường cồn Tân Trung) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Huỳnh Thị Kim Loan trụ 474PT/19 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 09:10:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ngã Ba tấn Lễ (TBA Ấp Thượng 2) trụ 474PT/41/01 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 31/07/2026 đến 10:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ông Chiếu B trụ 474PT/58 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/07/2026 đến 14:10:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm HKD Tường Lợi (Âu Thị Tuyết Linh) trụ 474PT/64/01A tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 31/07/2026 đến 15:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm DNTN Hải Phượng (2) trụ 474-473PT/79 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 31/07/2026 đến 16:50:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: Một phần phường Thới Sơn, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/07/2026 đến 07:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Cư, phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/07/2026 đến 07:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/07/2026 đến 07:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Phú Hòa), - Một phần phường Thới Sơn (khu vực khóm Đông Hưng, Tây Hưng, Trà Sư, Núi Két, Hòa Thuận, Hòa Hưng, - Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Đây Cà Hom, Mằng Rò, Srây Skốth, Vĩnh Đông, Vĩnh Hạ, Vĩnh Lập, Vĩnh Tâm, Vĩnh Tây) - Một phần phường Chi Lăng (khu vực khóm 1, 2, Mỹ Á, Núi Voi, Voi 1) tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã An Cư, phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Thới Sơn, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Vĩnh Trường đến cầu Đa Phước) thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/07/2026 đến 06:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Đa Phước đến đến cầu Cồn Tiên), dọc tỉnh lộ 957 (ấp Phước Quản) thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện