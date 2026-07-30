Lý do giá lăn bánh Toyota Yaris Cross giảm mạnh, rẻ hơn cả Mitsubishi Xforce dù bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B

Vì sao giá lăn bánh Kia Sorento giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc SUV hạng D? GĐXH - Giá lăn bánh Kia Sorento đang vô cùng hấp dẫn do được hãng xe Hàn Quốc tung ưu đãi cộng dồn đến gần 100 triệu đồng trong tháng 7/2026.

Giá lăn bánh Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross bán chạy nhưng vẫn giảm giá.

Trong tháng 7, khách hàng khi mua xe Toyota Yaris Cross vẫn được hãng hỗ trợ 50 triệu đồng cho cả 2 phiên bản. Điều này có nghĩa là bản xăng của Toyota Yaris Cross chỉ còn 600 triệu đồng, rẻ hơn bản tiêu chuẩn đối thủ đồng hương Mitsubishi Xforce.

Trong khi đó, trang bị Toyota Yaris Cross xăng rõ ràng hơn rất nhiều từ tiện nghi đến công nghệ an toàn so với bản tiêu chuẩn của đối thủ Xforce cùng phân khúc.

Việc giảm giá sâu như hiện này cũng giúp Toyota Yaris Cross gia tăng sức cạnh tranh, tiếp tục áp đảo các đối thủ xăng cùng phân khúc. Hãng xe Nhật Bản cũng hy vọng xe có thể cạnh tranh với xe điện VinFast VF6 khi tổng kết doanh số năm 2026.

Toyota Yaris Cross đang là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản ở thị trường Việt Nam. Đặc biệt, nếu xét riêng các dòng xe sử dụng động cơ xăng, Toyota Yaris Cross cũng đang là xe bán chạy nhất phân khúc SUV hạng B.

Sau nửa đầu năm 2026, Toyota Yaris Cross đã đạt doanh số đến 8.146 xe đến tay khách hàng và đứng thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất. Trong khi đó, các đối thủ như Mitsubishi Xforce, KIA Seltos, Hyundai Creta… đang bị bỏ lại khá xa phía sau trong cuộc đua doanh số năm 2026.

Để Toyota Yaris Cross có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Giá xe Toyota Yaris Cross và các đối thủ

Mẫu xe Giá niêm yết từ Toyota Yaris Cross 650.000.000 Honda HR-V 699.000.000 Mitsubishi Xforce 599.000.000 KIA Seltos 599.000.000 Hyundai Creta 599.000.000 Mazda CX-3 522.000.000

Đánh giá xe Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross tại Việt Nam sẽ có 2 tùy chọn về động cơ





Điểm tựa của Toyota Yaris Cross còn đến từ việc xe có bản hybrid, đây là loại xe đang bán chạy ở Việt Nam. Xe Toyota Yaris Cross hybrid sẽ giải quyết bài toán không cần sạc pin nhưng vẫn có thể đi xa mà xe điện không làm được và tiết kiệm nhiên liệu mà xe thuần xăng không thể.

Toyota Yaris Cross ở Việt Nam được phát triển trên nền tảng khung gầm Daihatsu New Global Architecture (DNGA) với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.615 (mm), chiều dài cơ sở của xe đạt 2.620 mm, khoảng sáng gầm 210 mm.

Phong cách trẻ trung nhưng vẫn đậm chất SUV là những gì Toyota Yaris Cross thể hiện ở ngoại hình. Xe sở hữu hệ thống chiếu sáng LED Projector, bộ mâm 18 inch hợp kim và đèn hậu LED.

Nội thất Toyota Yaris Cross nổi bật với màn hình giải trí đặt nổi trên táp-lô trung tâm kích thước 10 inch hỗ trợ kết nối đa phương tiện. Ghế ngồi bọc da và nhiều tiện ích như sạc không dây, đèn viền nội thất…

Toyota Yaris Cross tại Việt Nam sẽ có 2 tùy chọn về động cơ gồm máy xăng và hybrid. Cụ thể:

Động cơ 1.5L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất cực đại 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT.

Động cơ Hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng 90 mã lực cùng mô tơ điện 79 mã lực, có chế độ lái thuần điện và sử dụng pin Li-ion hoàn toàn mới nên có mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp, chỉ 3,56 L/100km trong đô thị.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699.

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.