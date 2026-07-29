Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/7 – 2/8/2026: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 29/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 29/7 – 2/82026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Khu vực 3, Phường Vị Thanh, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 1, Phường Vị Tân, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 1, phường Vị Tân, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 9, phường Vị Thanh, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 10:30:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 9, phường Vị Thanh, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp 3, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: KV Ba Ngàn, phường Đại Thành, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phụng Sơn, ấp Thạnh Lợi B, xã Thạnh Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV3, phường Ngã Bảy, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần xã xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 14:30:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Thới Long, xã Đông phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An, xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: Xã Vĩnh Thuận Đông , TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Vị Thủy, Xã Vĩnh Tường ,TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Vị Thủy , Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp 01; 02; 03; 04, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 02; 08, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp