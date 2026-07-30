Xuất hiện xe máy điện Honda đi 145km/sạc, cốp rộng hơn SH, giá chỉ 27 triệu đồng?

Cầm lái xe máy điện giá 36 triệu đồng đi 200km/lần sạc, động cơ chống nước, pin LFP đáng tiền nhất phân khúc GĐXH - Xe máy điện nổi bật nhờ pin LFP cho phạm vi hoạt động tới 200km, động cơ chống nước IP67 cùng hàng loạt tính năng kết nối hiện đại.

Xe máy điện Honda đi 145km/sạc, cốp rộng hơn SH





Honda QC3 được trang bị nhiều tính năng thiết thực hơn so với những mẫu xe máy điện được hãng phân phối trước đó ở Ấn Độ - Ảnh: Zigwheels





Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện QC3 tại thị trường Ấn Độ. Đây là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng gia đình với thiết kế thực dụng, phạm vi hoạt động dài cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Về thiết kế, Honda QC3 sở hữu phong cách đơn giản nhưng hiện đại. Xe được trang bị ghi-đông đặt cao kết hợp tư thế ngồi thẳng, mang đến cảm giác thoải mái khi di chuyển trong đô thị. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn pha LED có thiết kế thanh mảnh.

Pin có thể được sạc từ 0% đến 80% trong 2 giờ 40 phút, phù hợp cho việc đi lại thường xuyên trong thành phố - Ảnh: Zigwheels





Cung cấp sức mạnh cho QC3 là bộ pin dung lượng 3 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 145 km/lần sạc theo chu trình thử nghiệm IDC. Theo Honda, xe có thể sạc từ 0-80% dung lượng pin trong 2 giờ 40 phút bằng sạc nhanh, trong khi sạc đầy pin mất khoảng 4 giờ.

Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng phanh đĩa bánh trước và phanh tang trống phía sau.

Honda QC3 được trang bị màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync thông qua Bluetooth, cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn và chỉ dẫn đường.

Honda QC3 được trang bị màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối

Ngoài ra, mẫu xe còn có cổng sạc USB phía trước, chìa khóa thông minh (Smart Key). Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 32 lít - mức nằm giữa hai mẫu xe tay ga Air Blade (23,2 lít) và LEAD (37 lít).

Thông số kỹ thuật đầy đủ cũng như giá bán chính thức của mẫu xe máy điện QC3 tại Ấn Độ chưa được Honda công bố. Trước QC3, hãng xe Nhật đã đưa ra thị trường này hai mẫu xe điện khác là QC1 và Activa e:, như một phần trong chiếc lược mở rộng điện hóa xe hai bánh.

Giá xe máy điện Honda QC3

Honda chưa công bố giá bán cũng như thời điểm mở bán của QC3. Tuy nhiên, do được sản xuất ngay tại Ấn Độ, mẫu xe được kỳ vọng sẽ có mức giá cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga điện phổ thông.

Theo phân tích của BikeWale, dựa trên mức giá khởi điểm 90.708 rupee (25 triệu đồng) của QC1 và những nâng cấp trên QC3, mẫu xe mới có thể đắt hơn khoảng 7.000 - 10.000 rupee, rơi vào tầm giá tương đương 27 - 28 triệu đồng.

Ở khoảng giá này, tại Ấn Độ, Honda QC3 sẽ cạnh tranh với các mẫu xe gồm Bajaj Chetak 3501, TVS iQube và Ather Rizta.

Tại Việt Nam, Honda cũng đang từng bước đẩy mạnh quá trình điện hóa. Hãng hiện phân phối ba mẫu xe máy điện gồm ICON e:, CUV e: và UC3, đồng thời triển khai hệ thống tủ đổi pin và trạm sạc nhằm phục vụ người dùng.

Hãng xe Nhật từng hé lộ kế hoạch ra mắt liên tiếp hai mẫu xe khác thuộc phân khúc phổ thông vào đầu năm 2027. Các mẫu xe mới xếp dưới dòng CUV e: và UC3, và được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.