Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 - 15/2/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 10 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 10 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 10 - 15/2/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần Kp 1, Kp 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Lê Cao Võng, Trương Văn Bang, Bùi Chí Nhuận Kp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đỗ Tường Phong, Bùi Chí Nhuận, Trương Định, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Đại Phong L.A - 757 KP Thủ Tửu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Một thành viên Gia Lợi Long An - 1071 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/02/2026 đến 11:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4, tp Tân An, tỉnh Long An

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/02/2026 đến 12:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Châu Sổ, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Nhâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Đảnh, đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Tạo, đường Lưu Văn Tế, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Cữu Vân, đường Võ Văn Môn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hữu Ninh - 360, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 10:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Trần Văn Phước - Thửa đất số 98 Ấp Bình Nam, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/02/2026 đến 11:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Năng lượng Hưng Khang - Số 11/240/60 Nguyễn Minh Trường khu phố Bình Đông 4, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Thành Nhân - Lương Văn Chấn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đươờng Trần Văn Đấu, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CCN Tú Phương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5 Xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 08:45:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 09:45:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:45:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:45:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 13:45:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/02/2026 đến 14:45:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/02/2026 đến 15:45:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:45:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 09:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 14:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/02/2026 đến 10:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 08:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/02/2026 đến 10:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:45:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 08:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lâp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 08:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lâp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lâp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lâp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lâp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 13:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lâp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lâp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lâp

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Vương Quang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần tt hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 13/02/2026 đến 07:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 13/02/2026 đến 07:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Nhánh rẽ Phước Thới 2: Một phần Ấp Phước Thới, Kim Định xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 16:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T46/1 Tuyến Tránh QL50: ( khu vực từ Nhà Hàng Hương Đồng đến Ngã Tư Gia Bảo ) Một phần Ấp Thanh Ba, Hòa Thuận 2 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ HNT Nguyễn Tuấn Dũng, ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 09:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ CN Công ty SX DV TM CÔNG ĐỨC, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T3 KDC Thái Sơn: Một phần KDC Thái Sơn Ấp Long Hậu 2, 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/02/2026 đến 16:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T207 Trường Bình: ( khu vực từ Trường Tiểu Học Thị Trấn đến Vòng Xoay Trường Bình )Một phần Ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Hộ KD Lương Vĩnh Phát, Ấp Long An 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 08:50:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Châu Thanh Tân, Ấp Long An 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:50:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty VT xăng dầu Quốc Minh, Ấp Thuận Tây 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ HNT Phan Tài Trí , Ấp Chánh Nhứt, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T13/1 Tân Tập: ( Khu vực từ đầu đường Trường THPT Đông Thạnh đến trạm 110kV Tân Tập) Một phần Ấp Trung, xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 12/02/2026 đến 15:45:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ CS Trần Xuân Tuấn, Ấp Bắc, xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH Vina Pride Seafoods, Ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 14:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty CP Nhôm Hoa Sen, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/02/2026 đến 10:20:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Khu Dân Cư Thái Sơn (Trụ 11 nhánh rẽ Ấp 3 Long Hậu): Khu Dân Cư Thái Sơn một phần ấp Long Hậu 2, 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Khu Dân Cư Thái Sơn (Trụ 11A nhánh rẽ Ấp 3 Long Hậu): Khu Dân Cư Thái Sơn một phần ấp Long Hậu 2, 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Nam, Trung, Bắc, Tây, Tân Quang 1, Tân Quang 12, Tân Quí, Tân Hòa, Tân Đại, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh xã Tân Tập; ấp 1, 2, 3, Chánh Nhì, xã Phước Vĩnh Tây; ấp 2, 3, ấp Lũy, Mương Chài, Long Bào, Tân Thanh A, Tân Thanh B, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 13/02/2026 đến 17:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Tây xã Tân Tập; Toàn bộ ấp Chánh Nhứt, Tây Phú, Phú Thạnh, một phần Chánh Nhì, Ấp Long An 1, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:40:00 ngày 13/02/2026 đến 18:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, 2, 3, 4, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, 2, Thanh Ba, Kim Định, Kim Điền, Long Phú, Trị Yên, Thanh Hà, Tân Xuân, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:40:00 ngày 13/02/2026 đến 18:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Hòa Thuận 1, Long Phú, Trị Yên, Thanh Hà, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 18:15:00 ngày 13/02/2026 đến 18:45:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Long Thượng: ( Khu vực từ Ngã Tư Phước Lý đến đầu đường Long Thượng Hưng Long ): Một phần Ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, Long Thới, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 13/02/2026 đến 19:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH nhựa TRUSWEL, Ấp Thuận Đông, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T20 Hai Bé: ( khu vực đường Hai Bé ) Một phần Ấp Phước Hưng 2 xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Trần Văn Chớn, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 08:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01A Nr Trần Trung Tuyễn, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/02/2026 đến 09:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Nguyễn Thị Tho, Tuyến 475 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Nguyễn Phước Ẩn, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 14:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Phan Văn Hận, Tuyến 476 MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T02 Nr Lê Quốc Vũ, Tuyến 476 MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T02 Nr Phạm Ngọc Chấm, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 08:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T02 Nr Phạm Châu Phương , Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 09:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Phan Tấn Tài, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Lê Công Nghiệp, Tuyến 477MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T06 Nr Phạm Văn Đạt Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Nguyễn Văn Lũy, Tuyến 477 MH, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T02 Nr Nguyễn Văn Châu, Tuyến 471 MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 08:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Lâm Văn Em, Tuyến 471 MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 09:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Cao Văn Re , Tuyến 471 MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Châu Tá Cu, Tuyến 471 MH, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T01 Nr Đồn Biên phòng Bình Hiệp, Tuyến 471 MH, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trụ T02 Nr Công ty Hiệp Lực, Tuyến 472 MH, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Toàn, Ấp Chánh Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/02/2026 đến 10:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Toàn Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/02/2026 đến 14:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KDC 135 ấp Bến Lức 3, ấp tấn Long Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTVTM và XD Hoàng Long (PB06060048892-ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 09:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TM XNK Thép Tín Hưng (PB06060021916)-ấp Voi Lá -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 09:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Long An (PB06060010029) -ấp Voi Lá -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Long An (PB06060010122) -Ấp Thanh Hiệp -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Long An (PB06060010121) -Ấp Thanh Phú -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/02/2026 đến 12:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Đô Thị Bến Lức (PB06060057604) -ấp Thanh Hiệp -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/02/2026 đến 14:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Vĩnh Thụy (PB06060037312) -ấp 2 Tân Bửu -xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/02/2026 đến 15:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Tân Thành Gỗ (PB06060002387) -ấp 1 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, 4 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 07/02/2026 đến 13:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM Linh Chung (PB06060034001)-ấp 5 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH B.O.T ĐT830 (PB06060049156) -ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060065761) -ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060023271) -ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 14:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060023268) -ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060068087) -ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/02/2026 đến 16:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060023270) -ấp 3 An Thạnh -xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: BNSH Nguyễn Thị Hạnh (PB06060018795-ấp 5 Nhựt Chánh -xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM Pentens (PB06060002690) ấp 5 Thạnh Đức -xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu UNIT RUBBER (PB06060046513) ấp 4 Phước Lợi -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Vận Tải Hồng Hà (PB06060036867) ấp 1 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Nhựa Phong Nguyên - Long An (PB06060067333) ấp 5 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Phúc Hưng ( PB06060002404) ấp 5 Mỹ Yên -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Song Long ( PB06060002321) ấp Chánh -xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Tràm xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KDC NT TT ấp 3 Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 14, Mỹ Tây xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 22 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ao Gòn xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 09:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Thoại xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 09:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 12, 13 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 09:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 13 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11, 12 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 09:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông, Long Hưng xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, ấp Ông Rèn xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/02/2026 đến 15:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 17 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 09:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 09:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/02/2026 đến 17:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Kinh Bắc Đông – Ấp 5 và Ấp Bắc Đông, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 12:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa , khu vực nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T21 chợ La Cua

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Quý Từ ngã 3 chợ Bà Mùi về cửa Khẩu Tho Mo

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lộc Hưng, xã An Ninh, khu vực trạm T13/1 nhánh rẽ Lộc Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp Lộc Hưng, xã An Ninh, khu vực trạm T17 Lộc Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên Đồn Biên Phòng 865 Mỹ Quý Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Công ty TNHH Phú Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 15:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Ánh Tuyết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp 2 - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 4 - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp 4, một phần ấp Sớm Mới, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, Thanh Bình 2 xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 13:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Bình 2 xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/02/2026 đến 15:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Bình 2 xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/02/2026 đến 17:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Khắc Ngôn, Trương Thị Thắm, Trương Thị Phước, Trương Hoàng Phong, Phạm Văn Quang Duy, Trương Khắc Ngôn, ấp 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/02/2026 đến 12:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ HNT Võ Văn Hoàng 1, ấp Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 08:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Lê Hoàng Thanh, Ấp Vĩnh Viễn, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 11/02/2026 đến 08:40:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HNT Cao Hoàng Huy, ấp Vĩnh Viễn, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 11/02/2026 đến 09:20:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Thanh Hải, ấp Long An, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Thị Ngọt, ấp Long Hưng, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 11/02/2026 đến 10:40:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ XX Lê Thành Liêm, ấp Long An, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 11/02/2026 đến 11:20:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ CS Thu mua Nông sản Đắc Vinh, ấp Mỹ Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Văn Tám, ấp Cầu Đúc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 11/02/2026 đến 15:10:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ CS Thu mua thanh long Hưng Đạt, ấp Long Thuận, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 11/02/2026 đến 16:20:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phan Văn Trụ 1, ấp Long Trường, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thành- xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Hùng, ấp Mỹ Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Thị Kim Hằng, ấp 6, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 08:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Hữu Quyền, ấp Mỹ Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 12/02/2026 đến 08:40:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Công Toại, ấp Bình Ân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 12/02/2026 đến 09:20:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Hải, ấp Bình Ân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phạm Tấn Dũng, ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 12/02/2026 đến 10:40:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phạm Ngọc Tương, ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 12/02/2026 đến 11:20:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Thành Tài, ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HKD Kho Thanh Long Vạn Phát Thành, ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lữ Văn Dũng, ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 12/02/2026 đến 14:40:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Nhà Máy Nước, ấp 3, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 12/02/2026 đến 15:50:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Chùa Linh Phước, ấp Tân Xuân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Hùng Dũng, ấp Long Trường, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/02/2026 đến 08:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Hồng Sanh, ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 12/02/2026 đến 08:40:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Thị Diệu, ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 12/02/2026 đến 09:20:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.