Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 11 - 16/8/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện cao đột biến

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 11 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 11 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 11 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Hẻm 112, đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 09:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Hẻm 112, đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Văn Thành, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Thủ Khoa Thừa 5, xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 15:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Trường THPT Mỹ Lạc, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Thạnh (ấp 1), xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 2, ấp 3, xã Tân Long; ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh; ấp Thủ Khoa Thừa 5, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 15/08/2026 đến 04:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 15/08/2026 đến 04:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 03:00:00 ngày 15/08/2026 đến 15:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 2, ấp 3, xã Tân Long; ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh; ấp Thủ Khoa Thừa 5, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 00:15:00 ngày 11/08/2026 đến 12:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 11/08/2026 đến 06:18:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 3, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Chánh Hội, xã hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tân Hội, xã hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Huỳnh Thảo

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 12/08/2026 đến 09:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY TNHH MTV NGUYÊN LIỆU CHANG YANG

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Tài Sài Gòn

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 12/08/2026 đến 10:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trần Lê Huy

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 12/08/2026 đến 11:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nhà Trọ Tám Định

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 12/08/2026 đến 12:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phòng Trọ Lệ Khanh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/08/2026 đến 14:15:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Huy Hòang 288

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Cá Thể Trương Thành Ngoãn

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/08/2026 đến 15:15:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà Trọ Bảo Ngọc

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:15:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Hà Thị Phương Thanh

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 13/08/2026 đến 09:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP SX TM HOÁ DẦU VPC

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở SX nhang Văn Kêu

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 13/08/2026 đến 10:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM DV Đại Phong

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 13/08/2026 đến 11:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trung Nam

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 13/08/2026 đến 12:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV TTNT THANH TÙNG LONG AN

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 14:15:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY TNHH CN VẬT LIỆU CAO CẤP YUAN JING VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà Trọ Phạm Minh Trung

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/08/2026 đến 15:15:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD SÂN BÓNG ĐÁ MINI TẤN PHONG

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:15:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T3 Trần Ba

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Nhà Trọ Kim Diệp

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 14/08/2026 đến 09:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NR HKD Đào Minh Tường

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 14/08/2026 đến 10:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà trọ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 14/08/2026 đến 11:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Út Thanh

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Văn Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/08/2026 đến 14:15:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà Trọ Huỳnh Hoa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/08/2026 đến 15:15:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Cửa Hàng Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:15:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rừng Dầu, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: CTY TNHH MTV BA TRIỆU TOÀN

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 15/08/2026 đến 09:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH PERUBCO NITTO KAKO

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/08/2026 đến 11:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY TNHH B.O.T ĐT 830

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 15/08/2026 đến 10:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY TNHH B.O.T ĐT 830

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 15/08/2026 đến 11:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTY TNHH B.O.T ĐT 830

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 15/08/2026 đến 12:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD THANH TRÚC

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/08/2026 đến 14:15:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Phú Thuận Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Lê Cả

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/08/2026 đến 15:15:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trần Ngọc Diễm

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/08/2026 đến 16:15:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực từ Đình Thanh Ba đến Nhà Văn Hóa Ấp Thanh Ba, một phần Ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ đường ĐT826C đến Chùa Thới Bình, một phần Ấp Phước Thới, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ đầu Chợ Tân Tập phía Cầu Bảy Đảnh đến Cầu Ban Kiệt, một phần Ấp Tân Chánh, Tân Đại, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ đầu Chợ Tân Tập đến Cầu Bảy Đảnh, một phần Ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trên đường ĐT.835 đoạn từ UBND xã Mỹ Lộc đến Ngã 3 đường về Phước Hậu, một phần ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ đường Trần Thị Non đến đường Đ.T14, một phần Ấp Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ đầu đường Ấp 3 Long Hậu đến Cầu Rạch Dơi, một phần Ấp Long Hậu , Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đầu đường Ấp 3 Long Hậu, một phần Ấp Long Hậu, Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Nhánh rẽ Cơ Sở Lê Văn Mão , xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 09:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Cơ Sở Nguyễn Thanh Phượng, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/08/2026 đến 11:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Gia Bảo(ĐT.835) đến đầu cầu Cần Giuộc Mới ( đường tránh QL50), một phần ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/08/2026 đến 14:40:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ CTy TNHH TM SX Ngọc Minh Long, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường Lộ Bắc Chan ấp Gò Ớt, Xã Tuyên Thanh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bình Tân, ấp Gò Tranh, ấp Cái Đôi Đông và ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 819 từ Cầu 79 ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa đến Cầu Thanh Niên , ấp Tân Lập 7, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 10:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cụm DCVL Bình Hòa Đông, ấp Bình Hòa Đông 2, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 62 Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 10:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cụm DCVL Bình Phong Thạnh, ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Từ Cầu Cá Rô đến Cầu Mộc Hóa, Khu Phố 3, Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh; - Từ Cầu Mộc Hóa đến Cầu Cái Cát, Khu Phố 3, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh; - Từ Quốc Lộ 62 đến Cầu Hùng Vương, Khu Phố 3, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 17:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 62 ấp Gò Tranh, xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/08/2026 đến 11:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Quốc Lộ 62 ấp Gò Tranh, xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/08/2026 đến 15:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh T5, ấp Bình Tây, xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: một phần ấp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: TBA 560kVA Công ty TNHH SX TM DV Bao bì và nhựa Đông Hưng xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 10:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao ấp 2 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH JOO YOUNG ấp 4 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An ấp 2 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa ấp 7 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/08/2026 đến 15:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Trung Tâm Thắng Hưng ấp 7 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam ấp Bến Lức 3-xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 10:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Dũng Nhỏ ấp Voi lá xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 10:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Tập đoàn SVN ấp 5 xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/08/2026 đến 12:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thuận Nhiên An ấp 5 xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/08/2026 đến 12:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyên Phát ấp Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi ấp Thanh Hiệp xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cầm,Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS ấp 4 Xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH INSULATION Thanh Cảnh ấp 5 Xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phạm Văn Hai ấp Thanh Hiêp xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Bắc Trung Nam ấp 3 An Thạnh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 10:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS ấp 5 xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH XD - Tư vấn - TM Nguyên Phú ấp 4 Xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở nước đá Lý Gia ấp Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1,3,4 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, 3A, 3B Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp 19 xã Cần Đước (Đọc đường đal ấp 2 Phước Tuy cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8,9,10 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2,3 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7,13 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 18 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trần Văn O

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 08:45:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôI tôm Võ Văn Út (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/08/2026 đến 09:45:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phạm Văn Quyến (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/08/2026 đến 10:45:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Phạm Văn Gần (37,5kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:45:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 20 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Phương (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/08/2026 đến 14:45:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HNT Đỗ Thị Thu Quanh (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/08/2026 đến 15:45:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Đỗ Văn Thiện (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:45:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1,2,5 xã Mỹ Lệ (dọc ĐT 835C)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Thanh Hùng (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 08:45:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Khải 3 (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/08/2026 đến 09:45:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lê Thị Mến (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/08/2026 đến 10:45:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Thị Nhung (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:45:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Phùng Minh Thành (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/08/2026 đến 14:45:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Hướng (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/08/2026 đến 15:45:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:45:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân (dọc đường tỉnh 826)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân (dọc đường tránh thị trấn Cần Đước)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 3A Phước Lợi, xã Mỹ Yên; và một phần ấp 2, 4, Đồng Tâm xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Long Cang (dọc ĐT 835C)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Đường Kinh Đòn Dong 2 - Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 14:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Đường Cắt - Ấp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 15:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kinh Ba 1 - Đường liên ấp tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình - Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 08:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Đông 3 - Đường tỉnh lộ 837 - Ấp Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kinh Ba 4 - Đường liên ấp tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình - Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 13/08/2026 đến 09:40:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kinh Ba 2 - Đường liên ấp tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình - Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 13/08/2026 đến 10:50:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kinh Ba 5 - Đường liên ấp tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình - Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/08/2026 đến 12:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 3 - Đường tỉnh lộ 837 - Ấp Huỳnh Việt Thanh, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 6 - Đường tỉnh lộ 837 - Ấp Huỳnh Việt Thanh, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kinh Ba 3 - Đường liên ấp tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình - Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 14:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cụm dân cư Hiệp Thành - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 13/08/2026 đến 15:20:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Hiệp Thành - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lê Hữu Nghĩa, Đường Lê Văn Trầm - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 08:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lê Hữu Nghĩa, Đường Hùng Vương - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 14/08/2026 đến 09:40:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Cà Nhíp đến Đường tránh Tân Thạnh - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 14/08/2026 đến 10:50:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hùng Vương, Lê Văn Trầm - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Bến Tàu khu phố 3 - Ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Đội Tân Thạnh - Ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 14/08/2026 đến 15:20:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chợ Mới Tân Thạnh - Ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh 79 Trái - Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 15/08/2026 đến 07:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trại nuôi Bắc Hòa 1 - Ấp Bắc Hòa xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 11:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trại nuôi Tân Lập - Ấp Bắc Hòa xã Hậu Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 18:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trinh Đông, ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 18:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, ấp Bình Đông, một phần ấp Bình Quê, một phần ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Từ đầu đường Nghĩa trang đến Khu vực trại Cưa Đức Hiền. Một phần ấp Mỹ Hưng, ấp Thành Nam, Xã Đông Thành, khu vực trạm T62A/1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ đầu hẻm chợ cá đến Khu vực trại Cưa Đức Hiền Một phần ấp Mỹ Hưng, ấp Thành Nam, Xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 14:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ Khu vực quán cafe Kiều Lũy đến Chốt biên phòng Voi Đình, Một phần ấp 3, Ấp Voi Đình, Xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ ngã 3 Hàng Gòn đến Đường Biên Giới, Một phần Xã Đức Huệ, Xã Bình Thành, khu vực tuyến 477 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: xã Thạnh Phước; ấp Bến Kè – xã Tân Tây và một phần ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Thạnh Phước; ấp Thuận Bình, ấp Mỏ Vẹt, ấp Tân Hiệp, ấp Thuận Hiệp – xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Tân Tây; ấp Thạnh An , và một phần ấp Thuỷ Tây – xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Tân Tây và một phần ấp Tuyên Nhơn, ấp Thuỷ Đông – xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình, Cả Bản - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 08:40:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/08/2026 đến 09:40:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 13/08/2026 đến 10:35:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 13/08/2026 đến 11:35:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 13:40:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 13/08/2026 đến 14:35:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 13/08/2026 đến 15:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 08:40:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/08/2026 đến 09:40:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 14/08/2026 đến 10:35:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 14/08/2026 đến 11:35:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 13:40:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 14/08/2026 đến 14:35:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 14/08/2026 đến 15:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt FCO trạm T15 Kinh 5/3

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa, Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 07:10:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa, Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 15/08/2026 đến 16:20:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 08:40:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/08/2026 đến 09:40:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 15/08/2026 đến 10:35:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 15/08/2026 đến 11:35:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 15/08/2026 đến 13:40:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 15/08/2026 đến 14:35:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 15/08/2026 đến 15:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa, Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Cập kênh T9, môt phần ấp Hưng Hà, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cập kênh sông trăng, môt phần ấp Hưng Hà, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cập kênh Cái Bát, một phần ấp Tre 1, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cập kênh Sông Trăng, một phần ấp Hưng Hà, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cập kênh 79, một phần ấp Cả Sách, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 12:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Xuân, Bình Lục, Tân Nho xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Nguyễn Thành Chống, ấp Hòa Phú, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/08/2026 đến 12:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Việc, Cầu Hàng xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, Tân Nho xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 08:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, Tân Nho xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 18:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, Tân Nho xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 14/08/2026 đến 18:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, Bình An, Bình Khương, Bình Thới, Vĩnh Thới xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa, Thanh Vĩnh Đông xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 08:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, Bình An, Bình Khương, Bình Thới, Vĩnh Thới xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa, Thanh Vĩnh Đông xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện