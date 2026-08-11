Na dai gắn mác 'Đồng Bành' bán đầy thị trường, tiểu thương chỉ cách chọn hàng 'chuẩn' mua một lần nhớ mãi

Na Đồng Bành đặc sản nổi tiếng của Lạng Sơn, được người tiêu dùng biết đến nhờ hương vị ngọt đậm, ít hạt, cùi dày và thơm đặc trưng. Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, đây là giống na thuộc loại ngon có tiếng mà chỉ những người sành ăn mới biết đến vì món đặc sản này số lượng không có nhiều.

Giống na này có vị thơm ngon, ngọt đậm và có ít vị chua vì được trồng trên núi đá. Hiện trên thị trường, na dai Đồng Bành đang được bán với giá dao động từ 20.000-150.000đ/kg (tùy thuộc vào chất lượng và kích thước quả).

Na dai Đồng Bành là một trong những loại quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

"Hiện tại thì na dai Đồng Bành vẫn là mặt hoa quả bán chạy nhất. So với những loại na khác trên thị trường thì giá của na Đồng Bành bao giờ cũng cao hơn và luôn giữ ở mức ổn định. Vào thời điểm đầu mùa, giá của loại na này tương đối cao, có thể lên tới hơn 100.000 đồng/kg, nhiều hôm không có hàng để bán vì số lượng có hạn. Tuy nhiên, càng vào chính vụ giá na càng 'mềm', nhờ đó mà dễ tiếp cận với đại đa số người tiêu dùng hơn.

Để chọn được những trái na ngon, người mua hàng nên lựa quả na có vỏ mỏng, mắt nở và phẳng, hơi nứt nhưng vẫn còn cuống, đó là na chín cây, ăn ngọt và thơm. Tránh chọn những quả na quá mềm, có vết thâm bên ngoài, đó là na non, bị ép chín, ủ hóa chất độc hại, vị vừa nhạt lại nhiều hạt", anh Nguyễn Mạnh (chủ cửa hàng hoa quả sạch tại Hà Nội) cho biết.

Na dai Đồng Bành có hương vị thơm ngon, dày thịt, ít hạt và có vị ngọt thanh, không có vị chua.

Chính vì nhận được nhiều sự ưa chuộng của người tiêu dùng và có giá bán cao, ổn định so với những loại na khác nên thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện tình trạng tiểu thương rao bán na gắn mác na Đồng Bành với giá rẻ chỉ từ 10.000 – 25.000 đồng/kg. Việc trà trộn na từ vùng khác hoặc na non, không đảm bảo chất lượng, sử dụng hóa chất để giữ quả lâu hỏng, khiến người tiêu dùng rơi vào tình trạng khó phân biệt.

Dưới đây là những cách giúp khách hàng nhận biết na Đồng Bành chính hiệu, an toàn, không hóa chất do chị Nguyễn Hương (tiểu thương chợ Long Biên. Hà Nội) chia sẻ.

"Đầu tiên, người tiêu dùng nên quan sát hình dáng quả. Na Đồng Bành thường có quả to vừa, tròn đều, mắt na nở to và thưa, vỏ quả sáng xanh tự nhiên. Khi chín, mắt na tách nhẹ, có màu trắng ngà ở khe mắt. Ngược lại, na phun thuốc hoặc na từ vùng khác có thể mắt dày, nhỏ, vỏ xanh đậm bất thường hoặc bóng loáng do được xử lý hóa chất.

Người tiêu dùng cần tỉnh táo để có thể lựa chọn được na dai Đồng Bành chuẩn.

Thứ hai là cảm nhận hương thơm. Na chín tự nhiên sẽ có mùi thơm ngọt nhẹ, lan tỏa ngay cả khi chưa bổ quả. Trong khi đó, na chín ép bằng hóa chất thường ít mùi hoặc có mùi lạ, không rõ vị đặc trưng. Đây là dấu hiệu dễ nhận biết khi chọn mua.

Thứ ba kiểm tra độ chín và độ mềm. Na Đồng Bành khi chín thường mềm dần từ cuống xuống, cầm vào thấy chắc tay, không bị cứng toàn bộ cũng không quá mềm nhũn. Trái lại, na chín ép hóa chất có thể chín không đều: phần thì cứng, phần thì mềm bất thường. Ngoài ra, lớp vỏ dễ bị thâm hoặc nứt.

Người tiêu dùng nên lựa chọn địa chỉ uy tín để có thể mua được những quả na tươi ngon, chuẩn vị na Đồng Bành - Lạng Sơn.

Tiếp theo là cảm nhận vị ngọt thanh, không gắt của quả. Điểm khác biệt lớn nhất của na Đồng Bành chính hiệu là vị ngọt thanh, không gắt, thịt quả trắng dẻo, ít hạt. Trong khi đó, na kém chất lượng hoặc có hóa chất bảo quản có vị nhạt, lợ, thậm chí hơi chua hoặc chát. Na Đồng Bành có vị đặc biệt do được canh tác trên núi đá vôi có độ cao khoảng 800m và được chăm sóc kỹ lưỡng nên quả có hương vị và đặc điểm khác biệt so với những giống na ở vùng khác.

Cuối cùng, người tiêu dùng nên tìm mua hàng tại địa chỉ uy tín. Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên mua na Đồng Bành tại các điểm bán có chứng nhận chỉ dẫn địa lý, cửa hàng nông sản sạch hoặc các sàn thương mại điện tử liên kết trực tiếp với hợp tác xã ở Chi Lăng. Khi mua số lượng lớn, nên yêu cầu hóa đơn hoặc giấy chứng nhận để đảm bảo nguồn gốc".

Na đang vào mùa bán đầy thị trường.