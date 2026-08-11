Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 11 - 16/8/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 11 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 11 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 11 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: Một Phần Phường Trà Vinh ,Một Phần Phường Nguyệt Hóa , Một Phần Phường Long Đức tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 00:53:00 ngày 11/08/2026 đến 02:11:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Một phần ấp Đôn Hóa, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 12/08/2026 đến 13:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/08/2026 đến 15:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hậu xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Khách hàng Pha 1 nhánh 3 pha Cù Lao Tân Quy, thuộc ấp Tan Quy 1, Tân quy 2, xã An Phú Tân.

THỜI GIAN: Từ 03:46:00 ngày 11/08/2026 đến 11:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Lớn 4, 5, 6, 7) thuộc Xã Cầu Kè và khách hàng Giang Thanh Quang (trạm Giang Thanh Quang) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Điêu, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp 4C Thạnh Phú) thuộc Xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Chùa Ô Mịch) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 08:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Lớn 8) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/08/2026 đến 10:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Kháo 5) thuộc xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm An Hòa 2.1) thuộc xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/08/2026 đến 15:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Xã An Phú Tân 1) thuộc xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: Mất điện ấp Mé Rạch B, Giồng Giữa- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trạm- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 08:45:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chòm Chuối- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 12/08/2026 đến 10:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bến Chùa- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/08/2026 đến 11:15:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cà Săng Cụt- xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/08/2026 đến 13:15:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cà Săng Cụt- xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/08/2026 đến 14:45:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Sà Vần B) thuộc xã Long Hiệp

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Xóm Chòi, Xoài Xiêm, Cầu Hanh, Giồng Tranh, Vàm Buôn- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/08/2026 đến 09:15:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Long Trường, Chông Bát, Bến Nố, Con Lọp, Sóc Ruộng, Nô Men, Ba Trạch A, Ba Trạch B, Ba Trạch C- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Xa Xi- xã Trà Cú, ấp Chợ, Mộc Anh, Long Hưng, Long Thuận- xã Lưu Nghiệp Anh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 14:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Láng Cháo, khóm Cồn Ông phường Duyên Hải, khóm Cồn Tàu, khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khóm Giồng Ổi khóm Giồng Trôm phường Duyên Hải, một phần ấp 16 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/08/2026 đến 18:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khóm Phước Trị phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/08/2026 đến 18:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Phong, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 12:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trung, Đại Phước xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 13:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kinh A, Lưu Tư, Giồng Bèn, Giồng Mới, Sóc, Trà On, Bình Hội, Cầu Xây xã Tân An và một phần ấp Thiện Chánh xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Trương Trọng Nghĩa, ấp Sâm Bua, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 09:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Vinfast XD Hoàng Hiếu, ấp Sâm Bua, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng DNTN Hoàng Đông, ấp Bốt Chếch, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/08/2026 đến 14:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lò Ngò xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 13:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ô Chích B xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 13:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 09:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng, NMXX Nguyễn Văn Tiết ấp Đầu Giồng A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đầu Giồng A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Hòa xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Rom - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Rom - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 13:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mé Láng - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Giam - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thành - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thanh Thương 1 thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/08/2026 đến 10:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Triên thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Triên 2 thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Thị Nguyền thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp