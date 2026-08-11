Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Trong bối cảnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ và căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước và để khuyến khích, tạo điều kiện đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, mới đây, tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027 và giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có mức doanh thu năm đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027.

Nếu chính sách được Quốc hội thông qua, doanh nghiệp siêu nhỏ được giảm đáng kể số thuế phải nộp. Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng phục hồi và mở rộng hoạt động. Đồng thời, việc giảm thuế cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh giá bán, nâng cao năng lực cạnh tranh so với doanh nghiệp khác.

Theo kết quả báo cáo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện nay ngoài khó khăn về pháp lý, các hộ, cá nhân kinh doanh còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như đầu vào đắt đỏ và biến động (chiếm 59,3%), thị trường tiêu thụ yếu đi (chiếm 43,8%), thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực (chiếm 32,6%). Trước bối cảnh đó, các hộ, cá nhân kinh doanh siêu nhỏ càng đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Chính vì thế, để khuyến khích, tạo điều kiện đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp phát triển thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như giảm thuế giá trị gia tăng đối với hầu hết các mặt hàng, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, các giải pháp về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiêu liệu bay, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và miễn, giảm hơn 40 loại phí và lệ phí. Thời gian qua chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (từ 10% xuống 8%) cho hầu hết các mặt hàng đã góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng sức mua hàng hóa, dịch vụ giúp điều tiết tiêu dùng, tối ưu hóa chi phí sản xuất, kinh doanh.

Cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp được hưởng lợi

Theo phân tích của Bộ Tài chính, việc giảm thuế theo đề xuất nêu trên trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 6.701 tỷ đồng. Trong đó, số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng, trong đó số thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 929 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoảng 2.262 tỷ đồng. Sang năm 2027, số giảm thu khoảng 3.510 tỷ đồng, trong đó số thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 1.022 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp của doạnh nghiệp khoảng 2.488 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc giảm thuế sẽ hỗ trợ trực tiếp hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ trong giai đoạn hiện nay, giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

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