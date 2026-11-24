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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 24 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 24 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 24 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Cty Châu Hồng Phượng phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần Đường Lê Văn Tưởng, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Cao Văn Lầu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Dọc theo đường Lộ Tránh từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ đến Cầu Tuyến Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Dọc theo đường Lộ Tránh từ Nghĩa Trang Liệt Sĩ đến Cầu Tuyến Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Nguyễn Đình Chiểu, đường TL 827, phường Long An, tỉnh Tây ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Dọc theo đường Lộ Tránh từ Cầu Tuyến Tránh đến đường Lê Văn Kiệt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hùng Vương, đường Quốc Lộ 1A, Trà Quý Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/11/2026 đến 15:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Khu vực Đường Nguyễn Thị Ba (từ Bách Hoá Xanh đến Hẻm Nhà Thiếu Nhi củ) ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực Cầu Kè 2 đến Chùa mới)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty TNHH B.O.T

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:15:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH QĐ PLASTIC

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM ĐỈNH PHONG

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NR Cty TNHH Liên Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM NHỰA XUÂN HÒA

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Cao Phong - ĐĐKD Siêu Thị Điện Máy nội thất Chợ Lớn tại Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH BB NHỰA DUY PHÁT

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NR Cty TNHH MTV KEG SAVY VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chiếu sáng 10 ĐT 830

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 10:15:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH QUỐC THÁI

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NR DNTN ĐỆ NHẤT

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH ZHEN YUAN

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH LIÊN HƯNG

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH BOT

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH ĐỒNG ĐẠI LỢI - CN 2

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ngân hàng Nông nghiệp và PT nông thôn Việt Nam - CN Đức Hòa Bắc Long An

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH TÁI TẠO MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Cty TNHH SX VÀ TM NGỌC TÂN KIÊN

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: chiếu sáng 12 ĐT 830

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP BB TÂN NGỌC PHÁT

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH HẢI LỢI TÍN

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH VẬT LIỆU GIÀY CARWIN

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM DV NGỌC LỢI PROXIA

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH TM CK SX Tân Phước Thành

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH GIẤY YUEN FOONG YU (VN)

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX - TM - DV VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BB PROPACK

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV DUBAI KING

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH B.O.T

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Tân Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX TM NHỰA TÂN LIÊN HƯNG - ĐỨC HÒA

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH HỒNG KIM LONG AN

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH SX NHỰA TÂN MINH HƯNG

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nhà Trọ Tú Anh

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV SX TM XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Liên Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH BẢO AN VISION GLOBAL

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình lợi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Rừng dầu, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh, ấp 1A, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/11/2026 đến 13:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tràm lạc, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ Đặng Quang Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp gò cao, xã Hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty simmy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực gần trước cổng KCN Tân Kim ( QL50), thuộc ấp Tân Kim, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đường vào Trường THCS Tân Tập, thuộc ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực trên đường Nguyễn Thị Bẹ ( gần bến phà Cần Giuộc), thuộc ấp 3, Phước Thuận, xã Cần Giuôc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Nhà hàng Hương Đồng đến Ngã Tư Gia Bảo, thuộc ấp Trường Bình, Hòa Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ đầu Chợ Long Thượng đến Cầu Tân Điền, thuộc ấp Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ đầu đường Kênh Đại Hội (QL.50) đến đầu đường Nguyễn Thị Bài, thuộc ấp Long An 2, xã Phước Vĩnh Tây và ấp Thuận Đông, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Ngã Tư Chợ Trạm ( Đường ĐT.830), thuộc ấp Tây Phú, Phú Thạnh, ấp Long An 1, Long An 2, Chánh Nhì, xã Phước Vĩnh Tây và ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Cầu Rạch Vộp ( Đường ĐT.830), đến bến Phà Vĩnh Đông ( Đường Phạm Văn Tài), thuộc ấp Tân Thành, Tân Chánh, Tân Đông, Tân Hòa, Vĩnh Hòa, Đông Bình, Đông An, Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Cảng Quốc Tế Long An ( Đường ĐT.830), thuộc ấp Trung, ,Tân Chánh, Tân Đông, Tân Hòa, Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Trạm 110kV Tân Tập đến Cảng Quốc Tế Long An ( Đường ĐT.830), thuộc ấp Trung, Tân Chánh, Tân Đông, Tân Hòa, Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Trường Mẫu Giáo Phước Lại đến trạm cấp nước Phước Lại (ĐT.826C), thuộc ấp Tân Thanh, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đường Đê Bao Long Bào, thuộc ấp Phước Lại, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 11:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Đường Bàng, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Km 52, ấp Tân Lập 5 xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Đường Bàng, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Cầu 79,Ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Bến đò 6 Dòn, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Cầu Song Sắt ,Ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Bến đò 6 Dòn, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Khu du lịch Sinh Thái ,Ấp Tân Lập 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Trạm Y Tế xã Bình Hòa Đông ( cũ ), xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Cầu Quảng Dài, Ấp Tân Lập 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Bến đò 6 Dòn, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Cầu Quảng Cụt, Ấp Tân Lập 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường QL 62 đoạn Cầu Quảng Cụt, Ấp Tân Lập 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Trạm Y Tế xã Bình Hòa Đông ( cũ ), xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 11:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL62 đoạn Nghĩa Trang đến cầu Quảng Cục, Khu Phố 8, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 11:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường QL62 đoạn Nghĩa Trang, Khu Phố 8, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 11:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 62 đoạn Nghĩa Trang, Khu Phố 8, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 11:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường QL62, Khu Phố 8, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 11:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Trạm Y Tế xã Bình Hòa Đông ( cũ ), xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL62 đoạn Cầu Cửa Đông, Khu Phố 7, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 62 đoạn Cầu Cửa Đông, Khu Phố 7, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Hai Bà Trưng, một phần khu phố 3, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 30/4 đoạn từ Bưu Điện đến BCH Biên Phòng củ, một phần khu phố 1, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 30/4 đoạn từ Bưu Điện đến Điện lực Kiến Tường, một phần khu phố 1, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 30/4, đường Hùng Vương, một phần khu phố 1, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Hùng Vương, một phần khu phố 1, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Đường Mỹ Yên- Thanh Phú, Ấp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Mỹ Yên- Thanh Phú, Ấp 2 xã Mỹ Yên và ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Ấp 6 Bà Lư xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tấn Long, ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty đô thị Bến Lức Ấp Long Bình xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Công nghệ cao Vĩnh Hưng Phát Ấp Phước Toàn xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Kim Nghĩa Ấp Chánh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Tân Thuận Thành Ấp Chánh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 14:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Cộng Hòa Ấp Chánh xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm Ấp Thuận Đạo xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Mỹ Yên- Thanh Phú, Ấp 2 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Mỹ Yên- Thanh Phú, Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tấn Long xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Chiếu sáng 5 ĐT 830 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:15:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Chiếu sáng 6 ĐT 830 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/11/2026 đến 10:15:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Chiếu sáng 7 ĐT 830 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:45:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Chiếu sáng 8 ĐT 830 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Chiếu sáng 9 ĐT 830 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Tấn Long xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường ĐT 830C từ Ngã 5 Tân Bửu đến Cống Ông Cốm Ấp 2, xã Lương Hòa; ấp 7B, xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Xóm Bờ Xe; Ấp Long Cang, xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DT 835 đoạn từ Ngã 3 đường Long Khê - Phước Vân đến cầu Long Khê thuộc Ấp Long Khê, Phước Bửu xã Rạch Kiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Đông (ấp 1 cũ) xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 10:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xóm Chùa (ấp Xóm Mới cũ) xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trạch Thuận (ấp 13 cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trạch Thuận (ấp 11 cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: DT 835 đoạn từ Cống Long Hòa đến UB xã Rạch Kiến thuộc Ấp Long Khê, Long Trạch xã Rạch Kiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 18:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Đường Kinh Đá Biên, ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Đá Biên, ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Bảy Thước từ Cầu Thanh Niên đến Nhà Thờ Bắc Hòa; Đường Kinh Quận từ Cầu Kinh Quận đến Kinh Kháng Chiến - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh; Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 28/11/2026 đến 06:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cụm dân cư Kiến Bình; khu vực Kinh Bảy Thước (đoạn từ Cầu Kinh Hậu đến Cầu Thanh Niên), Kinh Đạo, Kinh Quy và Trại giam Thạnh Hòa, thuộc ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh; các ấp 5, 6 và 7, xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh Bảy Thước từ Cầu Thanh Niên đến Nhà Thờ Bắc Hòa; Đường Kinh Quận từ Cầu Kinh Quận đến Kinh Kháng Chiến - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh; Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 17:45:00 ngày 28/11/2026 đến 18:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Quê Mỹ Thạnh, Bình Quê xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công Ty TNHH San Hà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bệnh Viện Đa Khoa Tân Trụ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở sản xuất nước đá - nước uống đóng chai Hữu Danh.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Leboucher.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 14:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH MTV Huỳnh Dư.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH TM Bạt nhựa Đạt Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV xay lúa gạo Bảo Đài.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/11/2026 đến 10:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV V.S Thiên Lộc Phú

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tấn Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 3, xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/11/2026 đến 12:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Đường 838C từ trường THCS Mỹ Quý đến cầu Đường Xuồng, đến Sơ Rơ, Ấp Quéo 3, Ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Mỹ Quý Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đi Đình Lộc Bình từ công ty nhựa Minh Quân đến Đình Lộc Bình, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực nhánh rẽ ông Huấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường tỉnh 838 từ Khu Dân Cư Mỹ Quý đến Cửa Khẩu Tho Mo, Ấp Tho Mo, Ấp Cốc Rinh, Ấp Voi Đình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường An Ninh Tây từ Cơ Sở Tole Hoàng Vũ 2 đến đầu đường Sơn Lợi,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường An Ninh Tây từ Cơ Sở Tole Hoàng Vũ 2 đến đầu đường Sơn Lợi, khu vực trạm TBA T55 Nr An Ninh Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường An Ninh Tây từ Cơ Sở Tole Hoàng Vũ 2 đến đầu đường Sơn Lợi, khu vực trạm T59 An Ninh Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Tân phú Hậu Nghĩa từ sân Banh đến Kênh Nổi, ấp Bàu Trai, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T135 tuyến 475 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 839 từ vật liệu xây dựng Chường Chinh đến Đường biên giới, Ấp ấp Hòa Tây, Tân Hòa, ấp Chánh, Thanh Sơn, Bàu Sến, Giồng Lớn , Xã Đức Huệ, ấp Mỹ Bình, Giồng Ông Út, Xã Đông Thành, ấp Mớp Xanh, Bàu Voi, Xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường tỉnh 825 từ Chùa Phước Lộc đến khu vực Chùa Thiên Phước một phần khu vực ấp Lộc Bình, ấp lộc Thạnh Xã An Ninh, khu vực trạm T107A/1 Trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đi An Hòa đến hẻm công ty nhưa Minh Quân, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T1A/1 An Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Khu vực ấp Bình Hoà Hưng, ấp Mỏ Vẹt, ấp Tân Hiệp, ấp Thuận Hiệp - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cơ sở Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 11:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:11:00 ngày 24/11/2026 đến 08:33:00 ngày 24/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Vĩnh Thuận-Tuyên Bình Tây, Đường Rạch Cà Na (đoạn trong Cầu Rạch Cà Na) - ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng TB Nguyễn Văn Thắng, ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng TBĐ 831C, ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng (Đường 831B khu vực gần Đê Bao Thị Trấn Cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng (Đường 831B từ đoạn giữa Kinh Dinh Điền, Kinh KT3 đến Kênh Tập Đoàn 9)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng (các hộ cặp KDC Tháp Mười A)

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 26/11/2026 đến 09:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Âu Văn lướt, ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/11/2026 đến 09:45:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng TBĐ Nguyễn Văn Ngoan, ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng (Đường 831B từ Kênh Tập Đoàn 9 đến Kinh KT4), ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng (Đường 831B từ Kinh KT4 đến Kinh KT6

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng trạm chuyên dùng Nước Đá Vĩnh Hưng, ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình (Đường Nam Sông Vàm Cỏ Tây, khu vực gần cầu Kênh Hậu; Đường Kênh Cả Gừa khu vực gần cầu Cả Gừa)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình (Đường Kinh Cả Gừa bên bờ giáp xã Vĩnh Châu, khu vục giữa Kinh Rạch Bay và Kinh Tên Lửa 2)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chiến Thắng (cặp Kênh 28, đối diện Nghĩa trang), ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng (từ Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng đến Ngã 3 Long Khốt)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: - Khu vực cặp kênh 79: Đoạn từ nhà Chú Nô đến hết tuyến dân cư Ấp Cà Dăm cũ. ấp Vĩnh Ân, Vàm Gừa, xã Vĩnh Châu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực cặp kênh 79: Đoạn từ nhà Chú Nô đến hết tuyến dân cư Ấp Cà Dăm cũ. ấp Vĩnh Ân, Vàm Gừa, xã Vĩnh Châu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực cặp kênh Sông Trăng: Đoạn từ Cầu T7 đến Cầu Kênh T5. ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Khu vực cặp kênh Đìa Việt: Đoạn qua cầu Kênh Đìa Việt đến gần khu vực cầu Kênh Cã Trấp. Ấp Hưng Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Khu vực cặp kênh T35: Đoạn qua khu vực cụm dân cư Hưng Thạnh cũ đến cầu kênh KT35. ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Đường Kênh T1, ấp Long An, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường TL 827B, đường 30/4, khuvực từ Công Cầu Vàm đến Công Eo Đéc, ấp Phước Tân Hưng, Bình Phước, Tân Nho xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827B, đường 30/4, khuvực từ Công Cầu Vàm đến Công Eo Đéc, ấp Phước Tân Hưng, Bình Phước, Tân Nho xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 08:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827B, đường 30/4, khuvực từ Công Cầu Vàm đến Công Eo Đéc, ấp Phước Tân Hưng, Bình Phước, Tân Nho xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lộ Dừa, từ Chợ Ngã Tư đến Công Rạch Tràm ấp Thanh Tân, Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 08:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lộ Dừa, từ Chợ Ngã Tư đến Công Rạch Tràm ấp Thanh Tân, Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Chùa Thanh Ninh, ấp Bình Trị xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đan Mỹ Xuân, ấp Dương Xuân Hội xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Vĩnh Xuân A,B đến giáp Cầu Ông Khói, ấp Vĩnh Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lộ Dừa, từ Chợ Ngã Tư đến Công Rạch Tràm ấp Thanh Tân, Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Ao Sen, đê bao Sông Tra, từ đầu đường Ao Sen đến Công Rạch Tràm ấp Xuân Hòa, Thanh Vĩnh Đong, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường kênh Chiến đấu, khu vực Nhà bia Chợ Ông Bái, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kênh T.1 (đoạn từ Trường Mẫu Giáo đến đầu đường Kênh Bảy An ) ấp Long Trường xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 30/4 (đoạn vành đai từ Cầu Tầm Vu 2 đến Cầu Tầm Vu 3) ấp Bình Lục, xã Tầm Vu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường TL 827A, khu vực từ đầu đường Chùa Trung Thuận đến đầu đường Ao Sen, ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 18:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Văn Giàu (đoạn từ Chợ Cầu Đồn đến Ủy ban xã An lục Long), và các tuyến đường Kênh T1, Kênh T2, Kênh 30/4, Kênh Chiến Đấu ấp Long Thuận, long Thành, Cầu Kinh, Cầu Ván xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 18:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: : Đường Trần Văn Giàu (đoạn từ Ngã Ba Huyện củ đến Cống Cầu Đồn), ấp Dương Xuân Hội, Hồi Xuân, Vĩnh Xuân xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 08:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: : Đường Trần Văn Giàu (đoạn từ Ngã Ba Huyện củ đến Cống Cầu Đồn), ấp Dương Xuân Hội, Hồi Xuân, Vĩnh Xuân xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/11/2026 đến 18:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện