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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 23 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 23 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 23 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Mất điện: Bơm nước An Bình và khu vực Chợ An Bình Phường An Bình TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện: Một phần đường Trần Vĩnh Kiết từ đầu đường 3/2 vào đến hẻm 1 và đi đến nhà trọ Chú Phúc, Phường An Bình TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện: Một phần Đường Trần Nam Phú Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện: Một phần hẻm 127, Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo nối dài, hẻm 1, 2 - KV Yên Trung, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng, Phú Tân - Phường Hưng Phú, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Phú Thành - Phường Hưng Phú, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: UBND Phường Hưng Phú - Phường Hưng Phú, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu TĐC Phú An - Phường Hưng Phú, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 14:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Trâm và Quốc lộ 1A, KV Ba láng, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dọc QL1A từ Nghĩa trang liệt sĩ đến khu tái định cư Ba Láng - KV2 - Phường Cái Răng, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KDC cty XD số 8, Phường Hưng Phú, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Tại Trường Trung học cơ sở Phước Thới, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 09:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện các khu vực: Thới Thuận, Thới Thuận A, Thới Thạnh, Thới Thạnh A, Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa C - phường Ô Môn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm Lê Ngọc Điệp, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 23/11/2026 đến 11:10:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ại Công Ty TNHHThương Mại TVS SAGOSA, Ấp Thới Bình A1, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:45:00 ngày 23/11/2026 đến 14:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Cơ Sở Đóng Ghe Tàu Ngọc Long, Khu vực 12, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Trường Trung học cơ sở Trường Thành, Xã Trường Thành, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Cơ Sở Gia Công Cơ Khí Anh Tiến - phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Cty CP Thuốc Thú Y VEMEDIM, Ấp Thới Hòa C, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 25/11/2026 đến 11:10:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ô Môn, Xã Trường Thành, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công ty CP Giao Thông Số Việt Nam - phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH Thiên Mây, Khu Vực 5, Phường Ô Môn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Trường Trung Học Cơ Sở Thới Long, Khu Vực Phú Luông, phường Thới Long, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại TrườngTiểu học Thới Long, phường Thới Long, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 26/11/2026 đến 11:20:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Trường Trung Học Phổ Thông Thới Long, phường Thới Long, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại VNPT Cần Thơ, phường Thới Long, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Lê Thị Mỹ Liên, phường Ô Môn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Phà Đồng Tháp phường Ô Môn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 27/11/2026 đến 11:10:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Mạnh Quân, phường Ô Môn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Tổng Hợp Nguyên Ngọc, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Khu vực Phúc Lộc 3, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 11:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Long Châu, Phường Tân Lộc, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 11:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Long Châu, Phường Tân Lộc, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tân An, Phường Thuận Hưng, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Công Nghiệp Thốt Nốt, Phường Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Tân Phước, Phường Thuận Hưng, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Tân Phước, Phường Thuận Hưng, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Công Nghiệp Thốt Nốt, Phường Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Đông Bình, Phường Tân Lộc, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tràng Thọ B, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Thới Hòa, P. Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tràng Thọ B, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tràng Thọ B, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Rạch Chuối, P Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 11:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hẻm 11, KTT Trưng Trắc, Hẻm 16, đường Nguyễn Chánh Tâm KDC Ngân Thuận và một phần Đường Lê Hồng Phong - P Bình Thủy - TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 13:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Hẻm 244, đường CMT8, P Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Đường Trần Quang Diệu từ nhà 154 TQD đến nhà 581TQD, Hẻm 170,172, 174 TQD + Đường Trần Văn Nghiêm , P.Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 15:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An, xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/11/2026 đến 06:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới, xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/11/2026 đến 06:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 5_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/11/2026 đến 14:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới, xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 14:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 3_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/11/2026 đến 14:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận – xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú; Trường Phú 1; Trường Thọ B - xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú; Trường Phú 2 - xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú B- xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú B- xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A; Thới Thạnh – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Lộc 1A – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cty TNHH MTV XNK LT Ngọc Lợi, Ấp Thới Phong, Xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thới Phong, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Định Hòa, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Thuận, Xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Khánh, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Thọ, Xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Hòa, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 15:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Đông Hiệp, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 08:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Đông Hiệp, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 26/11/2026 đến 09:45:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Đông Hiệp, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Đông Hiệp, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Đông Hiệp, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 26/11/2026 đến 15:15:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Đông Hiệp, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 08:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 27/11/2026 đến 09:45:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Cờ Đỏ, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 27/11/2026 đến 15:15:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp