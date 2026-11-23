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Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 23 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 23 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/11/2026 đến 13:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Phong Thuận, Phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đen, ấp Nam, ấp Trung, ấp Hộ Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần khu Thuận An, phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu Thuận An, pMột phần khu Thuận An, phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Cai và Sơn Qui, phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Quới xã Vĩnh Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 14:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 13:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: (mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 12:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: (mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: (mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: (mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 12:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 13:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: (mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần phường Cai Lậy, Phường Nhị Quý khu vực Đường Mỹ Trang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Thanh Sơn phường Thanh Hòa khu vực từ Cầu Ba Bằng đến DNTN Xăng Dầu Chín Hùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Láng Biển phường Mỹ phước Tây khu vực Đường Huyện 58B

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Ấp Bình Long, Xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Ninh, Xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Ấp 5 xã Tân Phước 3 Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 13:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Ấp Đông, Mỹ Thạnh xã Kim Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Nhựt Tân, Tân Mỹ, Bình Cách xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Hòa Ninh, Hòa Tịnh, Hòa Bình, Gò Rừng xã Mỹ Tịnh An Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Thạnh Một phần ấp Tân Lập xã Tân Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực dọc QL1A xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực dọc QL1A xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Bình Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trinh A, xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Sắc, xã Hiệp Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Ninh, xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp