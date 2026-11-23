Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 23 - 29/11/2026: Cúp điện trên 10 tiếng trong ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 23 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 23 - 29/11/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/11/2026 đến 13:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Phong Thuận, Phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Đen, ấp Nam, ấp Trung, ấp Hộ Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu Thuận An, phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Thuận An, pMột phần khu Thuận An, phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Cai và Sơn Qui, phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Quới xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 14:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 13:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 12:30:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:30:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 12:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 13:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần phường Cai Lậy, Phường Nhị Quý khu vực Đường Mỹ Trang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Thanh Sơn phường Thanh Hòa khu vực từ Cầu Ba Bằng đến DNTN Xăng Dầu Chín Hùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Láng Biển phường Mỹ phước Tây khu vực Đường Huyện 58B
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Ấp Bình Long, Xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Ninh, Xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Ấp 5 xã Tân Phước 3 Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 13:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Ấp Đông, Mỹ Thạnh xã Kim Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Nhựt Tân, Tân Mỹ, Bình Cách xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Hòa Ninh, Hòa Tịnh, Hòa Bình, Gò Rừng xã Mỹ Tịnh An Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Thạnh Một phần ấp Tân Lập xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực dọc QL1A xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực dọc QL1A xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trinh A, xã Hậu Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Sắc, xã Hiệp Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Ninh, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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